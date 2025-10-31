Η ΠΑΡΑΝΟΜΗ ψηφοφορία στα κατεχόμενα έχει διεξαχθεί στις 19 Οκτωβρίου. Ο νέος κατοχικός ηγέτης, Τουφάν Έρχιουρμαν, ανταποκρίθηκε στις τηλεφωνικές κλήσεις του Προέδρου της Δημοκρατίας, Νίκου Χριστοδουλίδη, την 29η Οκτωβρίου. Δέκα ημέρες μετά δηλαδή, είχαν τηλεφωνική επικοινωνία με πρωτοβουλία και πάλι του Προέδρου της Δημοκρατίας.

ΤΟΣΟ, ως φαίνεται, επείγεται να μιλήσει με τον Πρόεδρο για το Κυπριακό, που άφησε να διαρρεύσουν δέκα ημέρες. Και φαίνεται, σε ό,τι αφορά το Κυπριακό, ότι επί του παρόντος αποφεύγει τις όποιες συζητήσεις και επαφές.

ΥΠΕΝΘΥΜΙΖΕΤΑΙ ότι οι προκάτοχοι του, οι προηγούμενοι κατοχικοί ηγέτες, είχαν επικοινωνία με τους εκάστοτε Προέδρους της Δημοκρατίας από το βράδυ της παράνομης ψηφοφορίας. Ο Τουφάν Έρχιουρμάν, έκρινε πως δεν ήταν ανάγκη να μιλήσει με τον Πρόεδρο αμέσως ή σε σύντομο χρονικό διάστημα. Δεν θεώρησε αναγκαίο να απαντήσει στις κλήσεις του. Άλλες είναι οι προτεραιότητες του; Ενδεχομένως. Άλλη η προσέγγισή του; Μάλλον. Περιμένει να συναντήσει τον Τούρκο Πρόεδρο, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, στην Άγκυρα και μετά να αρχίσει τις επαφές για το Κυπριακό; Αυτό θεωρούμε ότι ισχύει. Και έτσι θα βαδίσει ο κ. Έρχιουρμάν στη θητεία του ως ηγέτης του κατοχικού καθεστώτος. Όπως άλλωστε και οι προκάτοχοί του.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Δημοκρατίας, Νίκος Χριστοδουλίδης, σύμφωνα με τον Κυβερνητικό Εκπρόσωπο, Κωνσταντίνο Λετυμπιώτη, κατά την τηλεφωνική επικοινωνία, εξέφρασε την ετοιμότητά του για πραγματοποίηση κοινής συνάντησης το συντομότερο δυνατόν. Παράλληλα, σύμφωνα με τον Εκπρόσωπο της κυβέρνησης, επανέλαβε τη σταθερή του βούληση να συνεχίσει να συμβάλει εποικοδομητικά στις προσπάθειες του Γενικού Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών για την επανέναρξη των διαπραγματεύσεων, στη βάση του συμφωνημένου πλαισίου, όπως αυτό καθορίζεται από τα σχετικά ψηφίσματα του Συμβουλίου Ασφαλείας και τις αρχές και αξίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Η… ΜΠΑΛΑ, συνεπώς, βρίσκεται στα πόδια του κ. Έρχιουρμαν. Επιφυλάχθηκε να επανέλθει για τον καθορισμό συνάντησης με τον Πρόεδρο Χριστοδουλίδη. Το ζητούμενο δεν είναι μόνο να συναντηθούν αλλά και να συζητήσουν επί της ουσίας.

ΝΑ πραγματοποιήσουν μια και περισσότερες συναντήσεις, να συζητήσουν και να προχωρήσουν. Θα επαναλάβουμε δε πως είναι ο κ. Τουφάν Έρχιουρμαν, που θα πρέπει να αποδείξει ότι θέλει να προχωρήσει μια διαδικασία.

ΕΙΔΙΚΑ, με τη συμπεριφορά του, όπως την παρακολουθούμε μετά την επιλογή του στις 19 Οκτωβρίου, θα πρέπει ο νέος κατοχικός ηγέτης να αποδείξει στην πράξη ότι θέλει να προχωρήσουμε στο Κυπριακό.