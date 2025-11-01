TA περιστατικά με επίκεντρο το Γυμνάσιο Αγλαντζιάς, με εξωσχολικούς να εισέρχονται στο σχολείο και στη μια περίπτωση να αφήνουν δύο τραυματίες πίσω τους, έχουν προκαλέσει έντονη ανησυχία στην κοινωνία.

ΤΑ όσα έχουμε παρακολουθήσει δεν αποτελούν μεμονωμένα περιστατικά. Δεν συνέβησαν μια ή δυο φορές και δεν θα υπάρξει συνέχεια. Δεν επιβεβαιώνεται τούτο από τα γεγονότα. Προφανώς και πρόκειται για οργανωμένες συμμορίες νεαρών, που έχουν ως στόχο να προκαλούν επεισόδια και να παρενοχλούν μαθητές. Γι΄ αυτό και «στρατοπεδεύουν» έξω από σχολεία. Τώρα μπορεί οι «εκδηλώσεις» αυτές, τα επεισόδια βίας να εμφανίζονται στην Αγλαντζιά, στη συνέχεια, κατά πάσα πιθανότητα, θα «μετακομίσουν» σε άλλα σχολεία, σε άλλες γειτονιές.

ΟΛΟΙ οι φορείς, Σχολική Εφορεία, Οργανωμένοι Γονείς, ζητούν επιτακτικά τη λήψη κι άλλων μέτρων, πιο συγκεκριμένων και αποτελεσματικών ώστε να αντιμετωπίζονται η βία και η επιθετικότητα. Πρόκειται για ανεπίτρεπτες συμπεριφορές εξωσχολικών, οι οποίοι δρουν καθ’ όλη τη διάρκεια της ημέρας. Κτυπούν παιδιά και καταστρέφουν περιουσίες.

ΚΑΙ δεν είναι μόνο τα επεισόδια, η βία και η καταστροφή των σχολικών κτιρίων. Είναι και οι κλοπές και δυστυχώς και τα ναρκωτικά. Τα σχολεία-φευ- γίνονται χώροι χρήσης και διακίνησης ναρκωτικών. Κι αυτό το φαινόμενο βρίσκεται παντού. Είναι ανεξέλεγκτο. Όπως ανεξέλεγκτες είναι και κάποιες συνήθειες νεαρών, που συνδέονται με τη βία, την καταστροφή και τα ναρκωτικά. Ό,τι, δηλαδή, χειρότερο μπορεί να υπάρξει.

ΑΠΑΙΤΟΥΝΤΑΙ αμέσως μέτρα. Μέτρα αντιμετώπισης των φαινομένων αυτών, που θα έχουν μόνιμη βάση και να έχει και συνέχεια και θα αποφέρει απτά αποτελέσματα. Αυτή η συμπεριφορά κάποτε εντοπίζεται στα σχολεία- όπως στην προκειμένη περίπτωση- αλλά ενίοτε και στα γήπεδα. Εν πολλοίς βρίσκονται παντού και σιγά-σιγά εδραιώνονται ως μια δήθεν κανονικότητα, που προδήλως «δηλητηριάζει» την κοινωνία και δημιουργείται κλίμα ανασφάλειας. Πρόκειται για φαινόμενα, τα οποία εάν δεν αντιμετωπισθούν τώρα, στη συνέχεια δύσκολα θα μπορούν να τύχουν διαχείρισης.

ΘΑ πρέπει να υπάρξουν παραδειγματικές τιμωρίες. Και για τους Κύπριους και για τους ξένους. Για τους τελευταίους μετά την πρώτη σαφή προειδοποίηση που θα γίνεται, θα πρέπει να ακολουθεί απέλαση. Στην περίπτωση των ανηλίκων η απέλαση θα αφορά ολόκληρη την οικογένεια. Τούτο θα οδηγήσει και τις οικογένειες να λειτουργήσουν αποτρεπτικά και να καθοδηγούν τα παιδιά τους, να αποφεύγουν τέτοιες ακραίες συμπεριφορές.