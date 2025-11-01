Κάθε Σάββατο, η Στήλη βλέπει τα Πρόσωπα & Προσωπεία με τη ματιά των αριθμών. Σήμερα, κατ’ εξαίρεση, θα «δούμε» σε αριθμούς, με το βλέμμα μας στραμμένο στον πόλεμο της Ρωσίας στην Ουκρανία. Πόλεμο που εκδηλώθηκε την 24η Φεβρουαρίου του 2022 και συνεχίζεται αμείωτος για 1.347η ημέρα σήμερα.

Όσον αφορά τα θύματα αυτού του πολέμου έως τώρα, τα πράγματα δεν είναι απλά. Το Wikipedia κάνει εξαιρετική δουλειά, διασταυρώνοντας τις πληροφορίες που συλλέγει από σοβαρές και αξιόπιστες πηγές. Έτσι, λοιπόν, έχουμε μέχρι τώρα, την εξής εικόνα:

Οι ουκρανικές εκτιμήσεις για τις ρωσικές στρατιωτικές απώλειες τείνουν να είναι υψηλές, ενώ οι ρωσικές εκτιμήσεις για τους δικούς της νεκρούς στρατιώτες, εκτιμάται ότι έχουν «υποβιβαστεί» – δηλαδή είναι χαμηλές.

Ο αριθμός των νεκρών σε μάχες μπορούν να συγκεντρωθούν από μία ευρεία επιλογή ποικίλων πηγών, συμπεριλαμβανομένων δορυφορικών εικόνων και βίντεο από στρατιωτικές επιχειρήσεις.

Σύμφωνα με έναν ερευνητή στο Τμήμα Έρευνας Ειρήνης και Συγκρούσεων στο Πανεπιστήμιο της Ουψάλα στη Σουηδία, η Ουκρανία, όσον αφορά τις δικές της απώλειες, προέβη σε εκστρατεία παραπληροφόρησης, προκειμένου να ενισχύσει το ηθικό των στρατιωτών και των πολιτών της. Τα δυτικά μέσα ενημέρωσης, γενικά ήταν πιο πρόθυμα να αποδεχτούν τους ισχυρισμούς της, ενώ η Ρωσία «πιθανώς» υποβάθμιζε τις δικές της απώλειες.

Η Ουκρανία έτεινε, επίσης, να είναι πιο σιωπηλή σχετικά με τις δικές της απώλειες στον στρατό. Σύμφωνα με το BBC News, οι ουκρανικοί ισχυρισμοί για ρωσικούς θανάτους περιλάμβαναν και τους τραυματίες.

Από την άλλη, οι δυτικές χώρες φαίνεται να «φούσκωναν» τον αριθμό των θυμάτων του ρωσικού στρατού, ενώ τα ρωσικά ειδησεογραφικά πρακτορεία έχουν σε μεγάλο βαθμό σταματήσει να αναφέρουν τον αριθμό των νεκρών Ρώσων στη μάχη. Επίσης, στις αρχές Ιουνίου 2022, το Δικαστήριο της πόλης Σβετλογκόρσκ στην περιοχή του Καλίνινγκραντ έκρινε ότι η δημοσίευση από ιδιωτικούς ενημερωτικούς ιστότοπους ενός καταλόγου με τα ονόματα Ρώσων στρατιωτών που σκοτώθηκαν στην Ουκρανία, περιείχε «διαβαθμισμένες πληροφορίες» και ως εκ τούτου η δημοσίευσή του θα μπορούσε να θεωρηθεί ποινικό αδίκημα.

Σύμφωνα πάντα με το «ψάξιμο» που κάναμε για τα θύματα αυτού του πολέμου, που κηρύχτηκε την 24η Φεβρουαρίου του 2022 (έως σήμερα δηλαδή 3 χρόνια και 9 μήνες), ο αριθμός των θανάτων πολιτών και στρατιωτικών είναι αδύνατο να προσδιοριστεί με ακρίβεια. Το Γραφείο του Ύπατου Αρμοστή των Ηνωμένων Εθνών για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα (OHCHR) θεωρεί ότι ο αριθμός των θυμάτων μεταξύ πολιτών είναι σημαντικά υψηλότερος από αυτόν που είναι σε θέση να πιστοποιήσουν τα Ηνωμένα Έθνη.

Η πολιτική επιστήμονας, Νέτα Κρόφορντ, 33 ετών, εκτίμησε 323.000 νεκρούς στον πόλεμο μέχρι τον Ιούλιο του 2025, με μέσο ποσοστό 7.690 νεκρών ανά μήνα – ξεπερνώντας τον μέσο όρο των 2.826 νεκρών ανά μήνα στον πόλεμο της Γάζας και των 772 νεκρών στον πόλεμο στο Αφγανιστάν (2001–2021).

Σύμφωνα με την Κρόφορντ, που είναι πολιτική επιστήμων από την Αμερική, με λαμπρές σπουδές στο ΜΙΤ στη Μασαχουσέτη και στην Οξφόρδη στην Αγγλία, ενώ οι άμαχοι αντιπροσώπευαν το 80% των θανάτων στον πόλεμο της Γάζας και το 26% στον πόλεμο στο Αφγανιστάν, μόνο το τέσσερα τοις εκατό (4%) όσων σκοτώθηκαν στην Ουκρανία ήταν άμαχοι.

ΥΓ: Το επόμενο Σάββατο θα δούμε σε αριθμούς τον πόλεμο του Ισραήλ στη Γάζα.