Ο Νίκος Αναστασιάδης έχει έφεση στις αποκαλύψεις τελευταία. Για λόγους αυτοπροστασίας προφανώς, αλλά ολίγον μας αφορούν οι λόγοι του. Όταν μιλά για γεγονότα οφείλουν να τα ζυγίζουν όλοι, για να ξέρουν τι γίνεται πίσω από την πλάτη του λαού.

Η νέα αποκάλυψή του προστίθεται σε όσα έγραψα χθες για τον τρόπο που διαχειρίζεται η πολιτική ηγεσία το Κυπριακό. Βλακωδώς, δηλαδή. Και γι΄ αυτό, δεν ελπίζω τίποτα πλέον. Είμαστε χαμένοι. Όχι από την Τουρκία, αλλά από τους «δικούς μας». Αυτούς που βρίσκονται πάντα σε θέσεις κλειδιά και έχουν τη δυνατότητα να επηρεάσουν τις εξελίξεις για να μας βοηθήσουν να σωθούμε από την τουρκική βουλιμία, αλλά τις επηρεάζουν εναντίον μας.

Εδώ θα γράψω ακριβώς τι είπε, λέξη προς λέξη. Διότι δεν είδα να σχολιάζεται η αποκάλυψή του. Ούτε να προβάλλεται. Κάποιους ενοχλεί. Τους φτανούς. Την κλίκα των ξεπουλημάτων. Την κλίκα που νομίζει ότι θα λύσει το Κυπριακό προσφέροντας στον Ερντογάν ή στον Ερχιουρμάν, γη και ύδωρ. Όχι δεν μιλώ για όσους σκέφτονται με μετριοπάθεια και εντιμότητα και αναζητούν με ειλικρίνεια τρόπο προσέγγισης της άλλης πλευράς ώστε να φτάσουμε σε μια υποφερτή λύση. Μιλώ μόνο γι΄ αυτούς που προσφέρουν γη και ύδωρ στον κατακτητή και βρίζουν όσους δεν το κάνουν.

Όσοι θέλουν να ξέρουν, ας διαβάσουν. Ο τέως Πρόεδρος της Δημοκρατίας (επί δεκαετία) και παλιός πρωταγωνιστής της λύσης Ανάν, Νίκος Αναστασιάδης, μιλούσε στον Τάσο Τρύφωνος (τετ α τετ, το Σάββατο) στον ALPHA, και όταν ρωτήθηκε για τις σχέσεις του με τον πρώην Επίτροπο της Κύπρου στην ΕΕ, Χρήστο Στυλιανίδη, ήταν ποταμός. Σημείωσε, μάλιστα, ότι αυτά που θα πει τα λέει για πρώτη φορά:

«Η κ. Μογκερίνι (Ύπατη Εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Ένωσης για θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφάλειας Φεντερίκα Μογκερίνι) όταν επέστρεψε από το Κραν Μοντανά, στη Σύνοδο των Επιτρόπων είπε τα καλύτερα (εννοεί για την πλευρά μας και τους χειρισμούς που έκανε εκεί) και ο κ. Στυλιανίδης της υπέδειξε ότι δεν είναι ορθά αυτά τα οποία λέγει, διότι ο ίδιος είχεν ενημέρωση από τον κ. Τσαβούσογλου και είναι εντελώς διαφορετικά τα πράματα.

Ελληνίδα συνεργάτιδα της κ. Μογκερίνι, ενημέρωσε σχετικά τον κ. Μαυρογιάννη ο οποίος επεσκέφθη τον κ. Στυλιανίδη και του είπε “είναι ντροπή αυτά τα οποία έχεις πει στην κ. Μογκερίνι”. Για να του απαντήσει: “εγώ εμπιστεύομαι τον κ. Τσαβούσογλου, αυτή είναι η θέση μου και δεν με ενδιαφέρει τι εσείς λέτε”.

Όπως αντιλαμβάνεστε αυτό υπήρξε η αιτία της διακοπής πλέον των σχέσεων. Αυτό που είπα δεν είναι μαρτυρία δική μου, είναι μαρτυρία του κ. Μαυρογιάννη. Μάλιστα, μου ελέγχθη στο παρελθόν και δεν έδωσα σημασία, είναι η πρώτη φορά που το λέω και μπορεί να ερωτηθεί ο κ. Μαυρογιάννης.

Η κ. Μογκερίνι είπε τα καλύτερα και κατά τη διάρκεια της αναχώρησής μας -διότι αναχωρήσαμε μαζί, με το ίδιο ελικόπτερο- και κατά την παραμονή μας στο αεροδρόμιο της Γενεύης, και τα επανέλαβε στο Κολλέγιο των Επιτρόπων για να δεχθεί την παρέμβαση του κ. Στυλιανίδη.

Βρεθήκαμε τον Ιούνιο, αν θυμάμαι, του 19 και του είπα ότι η απόφασή μου είναι ο μη επαναδιορισμός σας. Εξαιτίας του γεγονότος. Εν τω μεταξύ οι σχέσεις μας είχαν διαρρηχθεί, μετά το Κραν Μοντανά δεν υπήρχε καμία επικοινωνία και συνεπώς έπρεπε να τον ενημερώσω και τον ενημέρωσα».

Ο Επίτροπος της Κύπρου, αυτός που διόρισε ο ίδιος ο Αναστασιάδης, σε αντίθεση με την «ξένη» Μογκερίνι, έλεγε στο Κολλέγιο των Επιτρόπων, ότι έχει ενημέρωση από τον Τσαβούσογλου και τον εμπιστεύεται περισσότερο από τον Αναστασιάδη και τον Μαυρογιάννη. Είχαμε κι άλλους που ενημερώνονταν είτε από τον Τσαβούσογλου, είτε από τον Άιντα, και αργότερα από άλλους -πρέσβεις, απεσταλμένους κ.λπ.- αλλά αυτοί τα έλεγαν στο εσωτερικό μέτωπο. Όχι στους Επιτρόπους της ΕΕ, και όχι διαψεύδοντας την Μογκερίνι η οποία ήταν παρούσα και έβλεπε με τα μάτια της, δεν περίμενε να ενημερωθεί από τον Τσαβούσογλου.

Ε, πέστε μου κι εσείς, αν έχουμε καμιά ελπίδα να επιβιώσουμε.