Η ΦΟΝΙΚΗ πυρκαγιά, το περασμένο καλοκαίρι, επιβεβαίωσε ότι ένας από τους λόγους για τους οποίους η φωτιά βρήκε… πρόσφορο έδαφος να προχωρήσει ήταν και το γεγονός ότι πολλές εκτάσεις γης ήταν μη καλλιεργήσιμες. Η διαφορά φάνηκε στις περιοχές που καλλιεργούνταν και οι γεωργοί φρόντιζαν τη γη.

ΕΙΝΑΙ σαφές πως ένα ζήτημα, που είναι διαχρονικό, είναι αυτό των εκτάσεων που έχουν εν πολλοίς εγκαταλειφθεί και μάλιστα φαίνεται πως ήδη δρομολογείται σχέδιο επί τούτου.

ΕΙΝΑΙ, όμως, ένα θέμα το οποίο μπορεί να αντιμετωπισθεί. Το υπουργικό συμβούλιο έχει πρόσφατα αποφασίσει μια ολοκληρωμένη δέσμη δράσεων ύψους €5,25 εκατομμυρίων με στόχο την ενίσχυση της πυροπροστασίας και την αξιοποίηση της εγκαταλελειμμένης γεωργικής γης. Με βάση το σκεπτικό της εισήγησης, πρόκειται για μέτρα, ενός ευρύτερου σχεδίου, που αποσκοπούν να αντιμετωπίσουν από την μια τις συνέπειες της κλιματικής αλλαγής, που εξελίσσεται σε μεγάλη μάστιγα για την ανθρωπότητα και από την άλλη, την θωράκιση των παραδασόβιων και αγροτικών περιοχών από πυρκαγιές.

ΕΙΝΑΙ σαφές πως πρόκειται για ένα ολοκληρωμένο σχέδιο, που δεν έχει μόνο αποτρεπτικό χαρακτήρα, αλλά ενισχύει την ύπαιθρο. Ενθαρρύνει με τα μέτρα αυτά, κυρίως τα οικονομικά, την επιστροφή στη γη και στις καλλιέργειες.

ΤΟ κράτος, όπως ανέφερε η αρμόδια υπουργός, Μαρία Παναγιώτου, επενδύει στον πρωτογενή τομέα και ως εκ τούτου απευθύνει ανοικτή πρόσκληση σε κοινότητες, πολίτες και φορείς να συμμετέχουν. Τα κίνητρα υπάρχουν και μπορούν να αξιοποιηθούν στο έπακρο.

ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ για μέτρα που επαναφέρει στην πρώτη γραμμή την επιστροφή στον πρωτογενή τομέα. Αλλά και μέτρα, τα οποία στοχεύουν στη μείωση του κινδύνου εκδήλωσης και εξάπλωσης πυρκαγιών.

ΤΑ οικονομικά κίνητρα λογικά μπορούν να ενθαρρύνουν αρκετούς συμπολίτες μας. Το κύριο μέρος του σχεδίου, ύψους €4,1 εκατ., αφορά δύο βασικές δράσεις, την αποκατάσταση και αναβίωση γεωργικής γης και την ενίσχυση για αγροπεριβαλλοντικές δεσμεύσεις.

ΠΑΡΑΛΛΗΛΑ, μέσω του προγράμματος LEADER, διατίθεται προϋπολογισμός €1,15 εκατ. για την απόκτηση εξοπλισμού πυροπροστασίας και μηχανημάτων καθαρισμού καύσιμης ύλης από τοπικές κοινότητες, με χρηματοδότηση έως 100%, και για δράσεις ελεγχόμενης βόσκησης σε εγκαταλελειμμένες εκτάσεις που αποτελούν εστίες κινδύνου για πυρκαγιές.

ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ για ένα σχέδιο, το οποίο εάν προχωρήσει μέχρι τέλους, υπάρξει ανταπόκριση, τότε θα βοηθήσει πολλαπλώς τους πολίτες αλλά και το περιβάλλον. Θα βοηθήσει την ύπαιθρο, τη γεωργία, την κοινωνία, τη χώρα εν γένει.