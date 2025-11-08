Οι Φίλοι του Ακάμα με ανακοίνωση τους επαναφέρουν τη στασιμότητα που υπάρχει στο θέμα του Ακάμα και προειδοποιούν ότι, «αν δεν υπάρξει άμεση πολιτική βούληση, η Χερσόνησος του Ακάμα κινδυνεύει να χαθεί οριστικά».

Ίσως όμως αυτό να είναι το ζητούμενο. Από Εθνικό Πάρκο να καταλήξει σε άλλη μια τουριστική περιοχή. Εξάλλου, αυτό ήταν το ζητούμενο εξαρχής, αλλά λόγω πιέσεων από άτομα και οργανώσεις δεν πραγματοποιήθηκε και εν μέρει σώθηκε –μέχρι σήμερα- ο Ακάμας. Τα παραθαλάσσια φιλέτα όμως τείνουν να εξαντληθούν και η χερσόνησος του Ακάμα είναι περιζήτητη. Ήδη οι παρυφές ροκανίζονται σταδιακά με την ανοχή των αρχών. Καντίνες συνεχίζουν τη λειτουργία τους σε προστατευόμενη περιοχή χωρίς ο ΕΟΑ Πάφου ή οι τοπικές αρχές να βλέπουν παρανομία, πλούσιοι κάνουν φαντασμαγορικά πάρτι εκεί όπου γεννούν οι χελώνες, παράνομα κτίσματα ξεφυτρώνουν εδώ και εκεί…

Έχουν περάσει δύο χρόνια από την παραδοχή των καταστροφικών συνεπειών από τα έργα στο οδικό δίκτυο που είχε αρχίσει μέσα στον Ακάμα. Αν και αρχικά ο τότε αρμόδιος υπουργός και ο τότε διευθυντής του Τμήματος Δασών προσπάθησαν να πείσουν πως τα έργα γίνονταν σύμφωνα με το σχέδιο που είχε εγκριθεί, οι εικόνες της καταστροφής ήταν τέτοιες που αναγκάστηκε ο πρόεδρος να πάρει το θέμα στα χέρια του διατάσσοντας διακοπή των εργασιών, έρευνα και πλήρη αποκατάσταση του τοπίου.

Ωστόσο, όπως καταγγέλλουν οι Φίλοι του Ακάμα, από τότε μέχρι σήμερα δεν έχει υπάρξει ουσιαστική πρόοδος. «Παρά τις διαδοχικές διοικητικές έρευνες, τις συνεδρίες και τις μελέτες από διαφορετικούς εμπειρογνώμονες, κανένα συγκεκριμένο αποτέλεσμα δεν έχει δει το φως της δημοσιότητας».

Την ίδια στιγμή, επανέρχεται στο προσκήνιο η πρόθεση για καθορισμό νέας λατομικής ζώνης στην Αντρολίκου, πάνω από το φαράγγι της περιοχής. «Μια εξαιρετική περιοχή με πλούσια βιοποικιλότητα μετατρέπεται σιγά σιγά, ένεκα της λατομικής εκμετάλλευσης, σε κρανίου τόπο», αναφέρουν χαρακτηριστικά οι Φίλου του Ακάμα.

Κι ύστερα καταδικάζουμε τους Τούρκους κατακτητές που καταστρέφουν με λατομεύσεις τον Πενταδάκτυλο. Για την καταστροφή εκεί πονά η ψυχή μας και κάνουμε καταγγελίες σε διεθνή σώματα, για τις καταστροφές εδώ δεν τρέχει τίποτα. Κι αν κάποια στιγμή αναγκαστούμε να πούμε πως τρέχει, θα γίνουν έρευνες, το αποτέλεσμα των οποίων δεν θα μάθουμε ίσως ποτέ, αλλά ούτε και θα αποδοθούν ευθύνες. Εξάλλου τώρα έρχονται εκλογές. Κάθε ψήφος μετρά, δεν θα κακοκαρδίσουμε κανένα.

Δεν είναι όμως μόνο ο Ακάμας. Μιας άλλης έρευνας που δεν μάθαμε ποτέ το αποτέλεσμα είναι αυτής για το ιχθυοτροφείο και τις λοιπές εγκαταστάσεις και δραστηριότητες στην Τριμίκλινη. Δραστηριότητες οι οποίες συνεχίζονται, ενώ οι έρευνες μπήκαν στο συρτάρι.