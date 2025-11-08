Τώρα με τον Τουφάν Ερχιουρμάν θα γίνουν τίμιες συνομιλίες. Αυτή ήταν η ελπίδα με μια γραμμή. Συνομιλίες με ειλικρίνεια και με ανθρωπιά. Να κάτσουμε ως Κύπριοι να βρούμε μια διευθέτηση επιτέλους. Με σκοπό «να εστιάσουμε σε μια λύση όπου όλοι θα κερδίζουν, στη μόνιμη ειρήνη και στη σταθερότητα», όπως είπε ο ίδιος στις πρώτες του δηλώσεις (24/10/2025).

Ήδη φαίνεται, όμως, τι θα ακολουθήσει από τον τρόπο που προσεγγίζει τους Ελληνοκύπριους και τον εκπρόσωπό τους, με τον οποίο θα κάτσει στο τραπέζι για να κερδίσουμε όλοι ειρήνη και σταθερότητα. Κάτι δεν πάει καλά. Διότι μέχρι τώρα δεν είδαμε κάποια ουσιαστική διαφοροποίηση, έστω και φραστική, από όσα έλεγε ο Τατάρ. Ούτε στη φιλοσοφία προσέγγισης της «άλλης πλευράς», ούτε στη φιλοσοφία αντιπαράθεσης και τοξικότητας, που προηγήθηκε επί πέντε χρόνια.

Προσέξτε κραυγαλέο παράδειγμα: Μια ιδιωτική εταιρεία ενέργειας από την Ελλάδα, η Energean, έκανε συμφωνία με ιδιωτική κυπριακή εταιρεία, τη Cyfield, και ανακοίνωσαν ότι έχουν πρόταση για μεταφορά στην Κύπρο φυσικού αερίου ηλεκτροπαραγωγής με υποθαλάσσιο αγωγό από το Ισραήλ. Πώς το παρουσίασε ο Ερχιουρμάν; Όπως θα το παρουσίαζε και ο Τατάρ. Δήλωσε ότι είναι ο Χριστοδουλίδης που θα φέρει το αέριο με αγωγό από το Ισραήλ.

«Ενώ ο Χριστοδουλίδης από τη μια καλεί να αρχίσουν άμεσα οι συνομιλίες για μια συνολική λύση», είπε ο Ερχιουρμάν στις 4/11/25, «από την άλλη επιλέγει, και πάλι αγνοώντας τους Τουρκοκυπρίους, να εμπλακεί αυτή τη φορά σε πρωτοβουλίες που αφορούν τη μεταφορά ισραηλινού φυσικού αερίου μέσω υποθαλάσσιου αγωγού προς την Κύπρο -κάτι που δεν μπορώ να θεωρήσω ως θετικό δείγμα ειλικρίνειας».

Ενώ είναι δείγμα ειλικρίνειας να ενημερώνει τους Τουρκοκύπριους με τέτοιο ψέμα δημιουργώντας καχυποψία. Δημιουργεί έτσι θετικό κλίμα για να πάρουμε όλοι μια ανάσα; Τι κοροϊδία κι αυτή! Κι εμείς εδώ πρέπει να καταπίνουμε και να χειροκροτούμε για να μην ενοχλούνται οι φτανοί της πολιτικής ασυναρτησίας μας. Τέλος πάντων. Η αλήθεια είναι πως σε οτιδήποτε έχει σχέση με την ενέργεια, δεν εμφανίστηκε ακόμα κανένας Τουρκοκύπριος πολιτικός να υποστηρίξει τα συμφέροντα της Κύπρου. Ό,τι υποστηρίξουν το κάνουν για τα συμφέροντα της Τουρκίας.

Ο Ερχιουρμάν αντιδρά και για τον Great Sea Interconnector, δηλαδή για το έργο ηλεκτρικής διασύνδεσης της ελεύθερης Κύπρου με την Ευρώπη μέσω Κρήτης. Διότι, λέει, «οι Τουρκοκύπριοι αποτελούν έναν από τους δύο ισότιμους συνιδρυτές αυτού του νησιού, και σε ζητήματα όπως η ενέργεια και οι θαλάσσιες ζώνες δεν είναι δυνατόν να λαμβάνονται αποφάσεις αγνοώντας τα κυριαρχικά δικαιώματα των Τουρκοκυπρίων και χωρίς τη δική μας βούληση». Δηλαδή, οι Ελληνοκύπριοι, που αγωνίζονται να λύσουν το τεράστιο πρόβλημα της ηλεκτροπαραγωγής, αλλά για όποια ενέργεια επιχειρούν οφείλουν να ρωτούν και τους Τουρκοκύπριους. Κι αν δεν θέλουν οι Τ/κ ας μείνουν οι Ε/κ με το πρόβλημα! (Φαντάσου να ήταν λυμένο το Κυπριακό με το δικαίωμα βέτο, όπως το επιθυμούν!).

Ο GSI είναι έργο ευρωπαϊκό για το οποίο η ΕΕ θα δώσει πάνω από €600 εκατομμύρια και οι Τ/κ πολιτικοί θα έπρεπε να το στηρίζουν γιατί αν υλοποιηθεί (αν επιτρέψει η Τουρκία να υλοποιηθεί) θα μπορούσε στο ειρηνικό μας μέλλον να λύσει το πρόβλημα της ενέργειας και για τους ίδιους, για όλη την Κύπρο. Η ουσία είναι αλλού, όμως. Ότι αυτές οι προφάσεις είναι μια τεράστια απάτη. Και δυστυχώς, αυτή τη φορά, προέρχεται από τον Ερχιουρμάν. Απάτη, διότι στην πραγματικότητα δεν τους ενδιαφέρει το ότι «οι Τουρκοκύπριοι αποτελούν έναν από τους δύο ισότιμους συνιδρυτές αυτού του νησιού», τους ενδιαφέρει μόνο, η όποια ρύθμιση σε θέματα ενέργειας να βάζει στο παιχνίδι την Τουρκία.

Όταν η τουρκοκυπριακή ηγεσία αποφασίζει μαζί με την Τουρκία να φέρουν στην Κύπρο ηλεκτρισμό από την Τουρκία με υποθαλάσσιο καλώδιο, έλαβαν υπόψη τα κυριαρχικά δικαιώματα των Ελληνοκυπρίων και τη βούληση τους; Όταν φέρνουν νερό και στήνουν φράγματα σε ε/κ γη; Όταν δίνουν την Αμμόχωστο στους Τούρκους εργολάβους να την «φροντίσουν»; Όταν δίνουν το Τρίκωμο στους σφετεριστές;

Παρόλα αυτά, ας εστιάσουμε σε μια λύση όπου όλοι θα κερδίζουν. Μην παρεξηγηθούμε, όμως, όλοι κερδίζουν αλλά τα κέρδη τα παίρνει η πλευρά που έχει τη στρατιωτική δύναμη! Σχιζοφρένεια; Με βούλα!