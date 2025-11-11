Μπορεί να είναι η πιο ανησυχητική εξέλιξη των ημερών για τις πλείστες χώρες της περιοχής μας, για εμάς δε περισσότερο. Μπορεί όμως και όχι.

Η επίσκεψη αλ Σάρα στο Λευκό Οίκο παρακολουθήθηκε στενά και με καχυποψία από το Ισραήλ και ήταν απολύτως λογικό. Για τους υπόλοιπους όμως, με εξαίρεση τους Κούρδους της Συρίας, η εξέλιξη ως τέτοια δεν ήταν κακή.

Αντιθέτως, μια σταθερή Συρία είναι κεφαλαιώδους σημασίας για ολόκληρη την περιοχή. Κατά τον σχεδιασμό Τραμπ προς όφελος και του ίδιου του Ισραήλ άλλωστε, η ένταξη της Συρίας στις Συμφωνίες του Αβραάμ και από εκεί η σύναψη σχέσεων του Ισραήλ – Συρίας είναι κορυφαία προτεραιότητα.

Αντιθέτως, η αιφνίδια – εντός και εκτός εισαγωγικών – άφιξη του υπουργού Εξωτερικών της Τουρκίας Χακάν Φιντάν για συνομιλίες με τον αμερικανό ομόλογό του Μάρκο Ρούμπιο προκάλεσε ανησυχία πολύ πέραν της Ιερουσαλήμ και του υπόλοιπου Ισραήλ.

Το «αιφνίδια» εντός εισαγωγικών διότι η επίσκεψη Φιντάν είχε ανακοινωθεί προηγουμένως από το ΥΠΕΞ στην Άγκυρα έτσι που να αφεθεί πολύ λίγο περιθώριο για σενάρια αλλά και για να μην δοθεί η εντύπωση ότι ο αρχηγός της Τουρκικής Διπλωματίας μεταβαίνει στις ΗΠΑ με ένα τηλεφώνημα της εκεί διοίκησης.

Από την άλλη η επίσκεψη ήταν αιφνίδια χωρίς εισαγωγικά καθώς η ανακοίνωση έγινε μόλις την Κυριακή, την ημέρα δηλαδή που Άχμεντ αλ Σάρα έφτασε στις ΗΠΑ.

Ο Φιντάν «προσκλήθηκε», αλλά ας μην ξαναμπούμε στα των σημείων στίξης, και στη συνάντηση Τραμπ – αλ Σάρα, αφού ήταν ήδη στο Λευκό Οίκο. Ο ΥΠΕΞ των ΗΠΑ συνηθίζει να δέχεται ομολόγους του εκεί, όταν το ζήτημα απαιτεί επικοινωνία με τον Πρόεδρο ή γίνεται στο πλαίσιο ενός πολύ σημαντικού γεγονότος ή συζήτησης. Είχε πάντως έτοιμους του χαιρετισμούς Ερντογάν, όπως είπε, και απίθανο είναι πήγαινε στο Οβάλ Γραφείο απροετοίμαστος.

Επισήμως αντικείμενο της συζήτησης ήταν αρχικά η κατάργηση του Ceasar Act. Είναι ο νόμος των ΗΠΑ (του 2020) ο οποίος απαγορεύει κάθε επένδυση στη Συρία, το εμπόριο με κρατικούς φορείς της, τις τραπεζικές συναλλαγές σε δολάριο μέσω SWIFT και κάθε βοήθεια στον στρατό της Συρίας. Μετά τη συνάντηση ανακοινώθηκε αναστολή 180 ημερών στην εφαρμογή του Νόμου ενώ για όσους απορούν που κολλάει ο Καίσαρας, είναι το ψευδώνυμο που δόθηκε σε ένα φωτογράφο της Συριακής Στρατιωτικής Αστυνομίας ο οποίος αυτομόλησε και διέρρευσε πάνω από 55.000 φωτογραφίες με βασανιστήρια αλλά και εκτελέσεις στις Φυλακές του Άσαντ.

Στη ατζέντα ήταν επίσης η ένταξη της Συρίας στην συμμαχία κατά του ISIS (ως το ενενηκοστό μέλος), η συμφωνία για ενσωμάτωση των κουρδικών δυνάμεων στο Συριακό Στρατό και κυρίως, η σταθερότητα στη Συρία.

Την ώρα που η Τουρκία προσπαθεί να βάλει πόδι στη Γάζα, κάτι που το Ισραήλ δεν είναι διατεθειμένο να επιτρέψει και ούτε η Αίγυπτος και άλλα αραβικά κράτη το θέλουν, το γεγονός ότι ο Φιντάν προσεκλήθη στο ανώτατο επίπεδο στη συνάντηση Τραμπ – αλ Σάρα ενδέχεται, αυτός είναι και ο φόβος, να δημιουργεί περισσότερο χώρο για τα σχέδια των Τούρκων στην περιοχή. Σχέδια τα οποία δεν αποσκοπούν σε κάποιο «αγαθό ενδιαφέρον» της Άγκυρας για τη Συρία βέβαια.

Μιλώντας μετά τις επαφές του ο Χακάν δήλωσε: «Είπαμε στους Αμερικανούς: Μην αφήσετε την νότια Συρία να γίνει πεδίο νέων τρομοκρατικών οργανώσεων ή ξένων επεμβάσεων. Χρειαζόμαστε κοινή στρατηγική. Η Τουρκία είναι έτοιμη να συνεργαστεί με τις ΗΠΑ και τη νέα διοίκηση της Δαμασκού για να σταθεροποιήσει την περιοχή […] Επίσης, το Ισραήλ δεν πρέπει να εκμεταλλευτεί το κενό εξουσίας για να επεκταθεί πέρα από τα Υψίπεδα του Γκολάν. Αυτό θα ήταν απαράδεκτο και θα οδηγούσε σε νέα κρίση».

Τα περί ξένων επεμβάσεων αφορούσαν 100% το Ισραήλ και την άτυπη γραμμή που έχει τραβήξει μπροστά από τις περιοχές των Δρούζων, χωρίς βέβαια να έχει στρατιωτική παρουσία εκεί αλλά με σαφή προειδοποίηση στον αλ Σάρα να μην διανοηθεί να κινηθεί εναντίον τους. Η αναφορά Φιντάν στα Γκολάν έγινε δεδομένου ότι το Ισραήλ τα έχει προσαρτήσει και πρωτίστως διότι οι ΗΠΑ τα αναγνωρίζουν πλέον ως ισραηλινό έδαφος.

Το γεγονός όμως ότι ο Τούρκος ΥΠΕΞ μίλησε για προβληματικές περιοχές στη νότια Συρία ήταν στην καλύτερη περίπτωση άλλη μια κίνηση στη σύγκρουση Τουρκίας – Ισραήλ. Τέτοια άλλωστε ήταν και η έκδοση από τη γενική Εισαγγελία της Κωνσταντινούπολης εντάλματος σύλληψης για τον Πρωθυπουργό του Ισραήλ και άλλα 36 υψηλόβαθμα στελέχη κυρίως του Στρατού.

Σε οτιδήποτε άλλο εκτός από την… καλύτερη περίπτωση είναι προμήνυμα για αρνητικές εξελίξεις για την περιοχή με την περαιτέρω αναβάθμιση του ρόλου της Τουρκίας να επιβεβαιώνεται. Η προσοχή τώρα στρέφεται στον Ντόναλντ Τραμπ.