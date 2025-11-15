Η Λευκωσία δεν έχει πολλά πράγματα τα οποία να αποτελούν δημόσιο αγαθό και πόλο έλξης των δημοτών. Ούτε θάλασσα, ούτε μόλο, ούτε πάρκα, ούτε πλατείες προς συνάθροιση. Η κεντρική της πλατεία είναι ένα αφιλόξενο πέρασμα, το πάρκο που θα γινόταν στο ΓΣΠ κάθε άλλο παρά με πάρκο μοιάζει. Όπως έχει κτιστεί περιμετρικά, μόνο αν κατοικείς ψηλά στα γύρω κτήρια -που πήραν φόρα και πολλαπλασιάζονται- μπορείς να δεις το πράσινο. Οι υπόλοιποι βλέπουν μπετόν, γυαλί και ατσάλι, το οποίο φρουρείται.

Τα δυο βασικά στοιχεία που την χαρακτηρίζουν και την διαφοροποιούν από άλλες αστικές περιοχές, είναι το ιστορικό κέντρο με την ανθρώπινη κλίμακα, τα παραδοσιακά σπίτια, τα γραφικά δρομάκια, την ησυχία καθώς και το Δασικό Πάρκο της Αθαλάσσας. Ένα χώρο πολύ κοντά στο κέντρο της πόλης όπου οι άνθρωποι μπορούν να βρεθούν κοντά στη φύση, να περπατήσουν, να κάνουν ποδήλατο, να δουν τα πουλιά στη λίμνη, γενικά να ξεφύγουν από το αστικό τοπίο.

Τον μοναδικό αυτό φυσικό χώρο, οι άρχοντες του τόπου, θέλουν να τον καταστρέψουν. Από τη δεκαετία του ’90 πάει κι έρχεται η ιδέα να περάσει δρόμος από το δάσος. Κυβερνήσεις και δημοτικές αρχές αλλάζουν, όπως κι οι επικρατούσες συνθήκες, αλλά οι ιδέες παραμένουν οι ίδιες. Ούτε η κλιματική αλλαγή είναι αρκετή να τους τρομάξει, ούτε η ξηρασία της οποίας οι επιπτώσεις είναι πλέον εμφανείς, ούτε τίποτα.

Για άλλη μια φορά συζητήθηκε το θέμα στη Βουλή. Αυτή τη φορά η ιδέα προέρχεται από το Δήμο Λευκωσίας ο οποίος προτείνει την επέκταση της Λεωφόρου Γλαύκου Κληρίδη, πρώην Ακαδημίας, διαμέσου του Πάρκου ως λύση στο πρόβλημα που υπάρχει στο κυκλοφοριακό στην είσοδο της Λευκωσίας.

Κανείς δεν αρνείται πως υπάρχει πρόβλημα τροχαίας συμφόρησης. Κι όχι μόνο στην είσοδο της πόλης αλλά σχεδόν παντού και σχεδόν σε όλες τις πόλεις. Δεν θα λυθεί όμως με τη διέλευση ενός ακόμα δρόμου στον μοναδικό φυσικό πνεύμονα που υπάρχει στη Λευκωσία. Όπως είπε η Βουλευτής, Χριστιάνα Ερωτοκρίτου, η οποία έθεσε το θέμα προς συζήτηση, θα πρόκειται για μη αναστρέψιμο λάθος, ενώ ο Χαράλαμπος Θεοπέμπτου εξέφρασε την πεποίθηση πως ο σχεδιασμός αποτελεί μέρος ενός μεγαλεπήβολου πλάνου που περιλαμβάνει νέους κόμβους, μεταξύ άλλων και στην είσοδο της Λευκωσίας. «Η Κυβέρνηση λέει ότι ο δρόμος δεν θα περνά μέσα από το πάρκο, αλλά αν μπει κανείς στην ιστοσελίδα της Πολεοδομίας, θα δει το σχέδιο καθαρά σημαδεμένο μέσα στο πάρκο», ανέφερε.

Την ίδια ώρα ο Σταύρος Μαλάς κατέθεσε στοιχεία μετρήσεων του Ινστιτούτου Κύπρου τα οποία δείχνουν πως στην ατμόσφαιρα της Κύπρου υπάρχουν πολύ περισσότερα αιωρούμενα σωματίδια από ότι στο Παρίσι. Τα σωματίδια αυτά επιβαρύνουν τη δημόσια υγεία και μειώνουν το προσδόκιμο ζωής. Εντούτοις, αυτοί που λαμβάνουν αποφάσεις θέλουν να αυξήσουν τους τρόπους αύξησης τους στην ατμόσφαιρα.