ΠΡΟ ημερών, οι κοινωνικοί εταίροι, παρουσία του Προέδρου της Δημοκρατίας, υπέγραψαν την κατ’ αρχήν συμφωνία για την ΑΤΑ, μετά από μήνες διαβουλεύσεων, συναντήσεων και απεργιακών κινητοποιήσεων.

ΕΠΗΛΘΕ συμβιβασμός και υπογράφηκε η συμφωνία. Δεν θα μπορούσε, άλλωστε, να επιτευχθεί συμφωνία, χωρίς οι εμπλεκόμενοι, οι κοινωνικοί εταίροι, να αποδεχθούν λιγότερα από εκείνα που πρόταξαν αρχικά. Η κατάληξη, ανεξαρτήτως της μακράς και δύσκολης πορείας των πραγμάτων, αποδεικνύει πως όλα μπορούν να γίνουν, εάν υπάρχει βούληση και διάθεση για συμβιβασμό.

ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ για μια σημαντική εξέλιξη, που προφανώς είναι αποτέλεσμα συστηματικών διεργασιών και της επιμονής της Κυβέρνησης. Ήταν αναμενόμενο ότι όλοι έθεσαν τον πήχη πιο ψηλά, περιγράφοντας τη θέση τους, γνωρίζοντας ότι θα υπάρξει προσαρμογή στα δεδομένα, που θα διαμορφώνονταν στο τραπέζι του διαλόγου, ώστε να επιτευχθεί συμφωνία.

ΚΙ αυτό έγινε στο τέλος. Η συμφωνία, που περιλαμβάνει σταδιακή πλήρη αποκατάσταση του ποσοστού καταβολής του Τιμαριθμικού Επιδόματος από το 66,7% στο 100% της αύξησης του Δείκτη Τιμών Καταναλωτή. Ένας μηχανισμός θα συμβάλει για την εφαρμογή των συμφωνηθέντων.

ΉΤΑΝ ένα θέμα, το οποίο ήταν ανοικτό για δεκαπέντε χρόνια. Ένα θέμα που ίσχυε αλλά πάγωσε ως αποτέλεσμα προσαρμογής των τότε κυβερνώντων στις υποδείξεις της τρόικα. Η σημερινή Κυβέρνηση παρέλαβε την ΑΤΑ, σύμφωνα με τον Πρόεδρο Χριστοδουλίδη, «στο 50%, μέσα σε συνθήκες ανασφάλειας και κινδύνου διατάραξης της εργατικής ειρήνης, ενώ σήμερα επιτυγχάνεται η πλήρης αποκατάσταση της ΑΤΑ στο 100%, εντός 18 μηνών, με τρόπο ισορροπημένο και βιώσιμο. Με το νέο πλαίσιο, εντάσσονται πέραν των 55.000 δικαιούχων, επεκτείνοντας ουσιαστικά τον θεσμό προς όφελος ευρύτερων ομάδων εργαζομένων».

ΕΙΝΑΙ σαφές πως πρόκειται για ένα σημαντικό βήμα προς τα εμπρός. Πρόκειται για ένα βήμα προς την κατεύθυνση της ενίσχυσης του βιοτικού επιπέδου των πολιτών. Τούτο συνδέεται προφανώς και με την πορεία της οικονομίας.

Η ΥΠΟΓΡΑΦΗ της συμφωνίας για την ΑΤΑ κλείνει ένα ανοικτό μέτωπο. Ήταν μια εξέλιξη, που σημειώθηκε και έδειξε πως οι κοινωνικοί εταίροι στάθηκαν στο ύψος των περιστάσεων. Από την άλλη, θα πρέπει να σημειωθεί πως η Κυβέρνηση, οι υπουργοί Εργασίας και Οικονομικών, όπως και ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, που είχε εμπλακεί στην τελική φάση, έδειξαν αποφασιστικότητα για να επιτευχθεί ο στόχος.

Η ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ηρεμία, έχει επιτευχθεί μέσα από τη συμφωνία. Οι αντιπαραθέσεις εργοδοτών και συνδικαλιστών, σε σχέση με το σημαντικό αυτό θέμα, ανήκουν στο παρελθόν.