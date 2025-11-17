Αβέβαιη κρίνεται η τύχη του ψηφίσματος το οποίο προωθούν οι ΗΠΑ στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ και το οποίο αφορά τη Β’ Φάση της Ειρηνευτικής Συμφωνίας για τη Γάζα. Συγκεκριμένα: το Σχέδιο 20 σημείων του Ντόναλντ Τραμπ με έμφαση στη δημιουργία της Διεθνούς Δύναμης Σταθεροποίησης (ISF) στη Γάζα, ενός σώματος με ευρύτατη εντολή, τόσο μάλιστα που να μπορεί να χρησιμοποιεί «κάθε μέσο» για εφαρμογή της ειρήνευσης, όπως το ψήφισμα αναφέρει.

Το τελευταίο, ειδικά, δεν είναι σχήμα λόγου και αυτό γίνεται για άλλη μια φορά κατανοητό εάν δει κανείς τη χθεσινοβραδινή ανακοίνωση της Χαμάς με την οποία χαρακτηρίζει «επικίνδυνο» το Σχέδιο.

Το πρόβλημα δεν είναι βέβαια η άποψη των τρομοκρατών η οποία κανέναν δεν αφορά εκτός από τους ίδιους. Το πρόβλημα είναι η εκ νέου απόρριψη του αφοπλισμού τους, τον οποίο ντύνουν με μια καταγέλαστη γενίκευση μιλώντας για «αφοπλισμό της Γάζας» και ακόμη χειρότερα η διακήρυξη τους ότι επ’ ουδενί λόγω θα επιτρέψουν την όποια παρουσία ξένων δυνάμεων στο έδαφος της Γάζας.

Με όρους απλής λογικής η στάση της Χαμάς συνιστά υπογραφή θανατικής καταδίκης, όχι μόνο για τα διακόσια περίπου στελέχη της τα οποία βρίσκονται αποκλεισμένα σε ένα από τα εναπομείναντα λαγούμια τους σε περιοχή που ελέγχει ο IDF αλλά και ευρύτερα για την ίδια. Ωστόσο, αφενός μεν δεν μπορεί κανείς να αναμένει ιδιαίτερη λογική από παρανοϊκούς τζιχαντιστές, αφετέρου δε η ενισχυμένη αν και ακατανόητη… αυτοπεποίθηση των τρομοκρατών, έχει την εξήγησή της.

Η Χαμάς αφέθηκε το τελευταίο διάστημα να ανασυγκροτηθεί και σίγουρα στο βαθμό του δυνατού, όσο μικρός και είναι ο βαθμός αυτός, το έχει καταφέρει. Το Ισραήλ ματαίωσε μάλιστα κάποιες προσπάθειες των τρομοκρατών να μεταφέρουν όπλα από την Αίγυπτο τις τελευταίες μέρες κάτι που παραπέμπει σε ανασύνταξη. Ο δε Ντόναλντ Τραμπ άφησε να νοηθεί ότι το ζήτημα του αφοπλισμού της Χαμάς μπορεί, εν ανάγκη, να τεθεί στην άκρη ώστε να προχωρήσει η ανοικοδόμηση της Γάζας. Το πώς είναι μια άλλη ιστορία και χρειάζεται αρκετή φαντασία.

Η κίνηση Τραμπ ακούστηκε εξωφρενικά παράλογη. Ήταν όμως;

Αυτό που διαφέρει σε σχέση με το παρελθόν είναι το CENTCOM, το αμερικανικό κέντρο στην πόλη Κιρυάτ Γκατ οποίο επιτηρεί την εφαρμογή τη συμφωνία κατάπαυσης του πυρός και από την ημέρα της λειτουργίας του καταγράφει όλα όσο γίνονται επί του εδάφους στη Γάζα δίδοντας πλήρη εικόνα τόσο στις ΗΠΑ όσο και στο Ισραήλ το οποίο επίσης μετέχει μαζί με άλλες χώρες.

Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι ΗΠΑ και Ισραήλ, ήδη έχουν λεπτομερέστατη εικόνα για τις όποιες κινήσεις της Χαμάς, ακόμα και εκείνες ίσως να μην κατέγραψε το Ισραήλ με τα δικά του Μέσα. Όπως επίσης και το γεγονός πως, όσο διήρκησε αυτή η εκεχειρία έγιναν και οι δύο σοφότεροι σε σχέση με κρίσιμες πληροφορίες, ειδικά για τοποθεσίες και στοιχεία που δεν γνώριζαν πριν την εκεχειρία.

Αποφεύγοντας τον πειρασμό του σεναρίου συνωμοσίας και της πιθανότητας και εδώ να είχαμε εξ αρχής ένα από τα πολλά καλοστημένα σενάρια «διαφωνιών» και «συγκρούσεων» Τραμπ – Νετανιάχου, με ασφάλεια μπορεί κανείς να πει πως εάν τα πράγματα δεν προχωρήσουν είτε απόψε στον ΟΗΕ είτε αργότερα λόγω της συμπεριφοράς της Χαμάς και της άρνησής της να αφοπλιστεί, τότε ο δρόμος είναι στρωμένος για τη συνέχεια και για ένα πολύ πιο χειρουργικό πόλεμο για την εξόντωση των τρομοκρατών. Αρκετά σύντομα θα ξέρουμε.