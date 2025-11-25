Με μια απλή περιήγηση στα σόσιαλ μίντια, εύκολα θα διαπιστώσει κάποιος ότι τουλάχιστον οι 8 στους 10 νέους δηλώνουν ως επάγγελμα ή έστω ως απασχόληση Social Media Manager, Content Creator, Media Specialist, Influencer ή κάτι αντίστοιχο.

Αναντίλεκτα είναι η τάση της εποχής. Τα σόσιαλ μίντια έχουν δημιουργήσει συγκεκριμένες τάσεις και ανάγκες, τις οποίες οι νέοι ακολουθούν. Ως εδώ κανένα πρόβλημα. Πού έγκειται η ένσταση μας; Όλοι αυτοί που δηλώνουν τα πιο πάνω ως απασχόληση, έχουν εξειδικευτεί σε αυτά σπουδάζοντας κάτι; Έχουν συγκεκριμένα skills τα οποία τους κάνουν να ξεχωρίζουν από τους υπόλοιπους; Θα είναι χρήσιμοι σε μια κοινωνία χωρίς σόσιαλ μίντια και θα είναι σε θέση να ανταπεξέλθουν στην αγορά εργασίας;

Γιατί θέτουμε αυτά τα ερωτήματα; Διότι τα σόσιαλ μίντια είναι όπως έχουμε προαναφέρει μια τάση της εποχής. Η οποία σε κάποιο στάδιο θα παρέλθει. Όπως έχουν εξαφανιστεί στο παρελθόν διάφορες τάσεις οι οποίες εμφανίστηκαν από το πουθενά και έσβησαν στην πορεία του χρόνου. Οπότε όλα αυτά τα άτομα, εάν δεν έχουν κάποιες άλλες δεξιότητες, πως θα επιβιώσουν;

Διότι ας μην ξεχνάμε ότι στις μέρες μας, influencer δεν είναι κάποιος σαν τον Στιβ Τζομπς, τον Νίκολα Τέσλα, ή τη Μαρί Κιουρί, οι οποίοι όντως ασκούσαν επιρροή και άνοιγαν νέους δρόμους.

Σήμερα influencer είναι ένα μοντέλο το οποίο διαφημίζει ένα ξενοδοχείο σε κάποιο νησί, τα φορέματα ενός οίκου μόδας ή ενός καταστήματος, τα φαγητά ενός εστιατορίου και πάει λέγοντας. Δεν έχει να κάνει οτιδήποτε με την πραγματική έννοια του influencer.

Social media manager είναι αυτός που ανεβάζει τα ποστ μιας εταιρείας στο facebook και media specialist αυτός που πέρασε ένα φεγγάρι από την τηλεόραση. Δυστυχώς, αυτή είναι η πραγματικότητα, χωρίς βέβαια να αποκλείουμε να υπάρχουν και άτομα, τα οποία όντως καταγράφουν μια σοβαρή και επαγγελματική πορεία στον χώρο.

Τι γίνεται λοιπόν με το μέλλον; Ποια θα είναι τα επαγγέλματα που θα έχουν ζήτηση; Θα μπορούν οι νέοι μας να τα ακολουθήσουν; Ή θα εξελιχθούμε σε μια κοινωνία ανειδίκευτων, οι οποίοι δεν θα μπορούν να παράγουν, να δημιουργήσουν και να στηρίξουν την ανάπτυξη της οικονομίας μιας χώρας;

Ο Τζένσεν Χουάνγκ – πρόεδρος, συνιδρυτής και διευθύνων σύμβουλος της Nvidia – βλέπει κάπως διαφορετικά το μέλλον, σε σχέση με ό,τι θεωρείται σήμερα ως εργασία που αποδίδει κέρδος. Για εκείνον, το αύριο δεν ανήκει μόνο σε όσους γράφουν κώδικα, αλλά και σε όσους χτίζουν, συνδέουν, δημιουργούν.

Πίσω από κάθε chatbot, κάθε εφαρμογή που “σκέφτεται” και κάθε αλγόριθμο που μαθαίνει, υπάρχει ένα φυσικό μέρος γεμάτο καλώδια, μετασχηματιστές, ψύκτες και τεράστια racks με servers. Αυτά τα κέντρα δεδομένων δεν χτίζονται μόνα τους. Σύμφωνα με ανάλυση της McKinsey, ένα μόνο data center μπορεί να απασχολήσει έως και 1.500 εργάτες κατά τη διάρκεια της κατασκευής του. Οι περισσότεροι από αυτούς είναι τεχνίτες, ηλεκτρολόγοι, υδραυλικοί, εργάτες αλουμινίου, ξυλουργοί, τεχνικοί ψύξης. Και δεν μιλάμε για χαμηλούς μισθούς, καθώς πολλοί κερδίζουν πάνω από 100.000 δολάρια τον χρόνο.

Πέραν αυτών, έρευνες κατέδειξαν ότι ορισμένα από τα επαγγέλματα του μέλλοντος είναι: Artificial Intelligence Specialist, Data Scientist, Virtual Reality (VR) Developer, Robotics Engineer, Sustainable Energy Engineer, Cybersecurity Specialist, Blockchain Developer και διάφορα άλλα. Πρόσθετα σε αυτά, υπάρχουν τα επαγγέλματα που αφορούν σε Maritime Renewable Energy Engineer, Green Architect, Sustainable Tourism Manager και Cruise Ship Sustainability Officer.

Όλα αυτά δείχνουν τις τάσεις που θα υπάρξουν τα επόμενα χρόνια. Βέβαια, θα έλεγε κάποιος ότι στα επαγγέλματα που θα έχουν ζήτηση τα επόμενα χρόνια πιθανότατα θα είναι και αυτά που θα ασχολούνται με την παχυσαρκία, δεδομένου ότι όλο και περισσότερα άτομα πάσχουν από διαβήτη ή άλλα συναφή νοσήματα που έχουν σχέση με κακή διατροφή ή τον ανθυγιεινό τρόπο ζωής. Ακόμη, τα άτομα που θα ασχολούνται με την πάθηση της εποχής μας, η οποία δεν είναι άλλη από την άνοια. Ενώ παλαιότερα θεωρείτο πάθηση των ηλικιωμένων, εξού και η γεροντική άνοια, σήμερα όλο και νεαρότερα άτομα προσβάλλονται.

Είμαστε έτοιμοι ως κοινωνία, ως παιδεία, ή ως αγορά εργασίας να ανταποκριθούμε στα δεδομένα που έρχονται; Διότι η τεχνητή νοημοσύνη είναι εδώ και ήδη αλλάζει τα δεδομένα. Επομένως το να είναι κάποιος content creator ή social media manager ακούγεται ωραίο και δεν χρειάζεται και πολύς κόπος. Όμως οι εποχές αλλάζουν και οφείλουμε να είμαστε προετοιμασμένοι.