Θα πρέπει τώρα να πειστούμε πως οι φυλακές δεν είναι το άντρο του εγκλήματος από όπου έγκλειστοι βαρυποινίτες οργανώνουν δολοφονίες, βιάζουν ευάλωτους φυλακισμένους, εκβιάζουν εισαγγελείς, ελέγχουν το εμπόριο ναρκωτικών και γενικά κάνουν κουμάντο στον υπόκοσμο, και-εν πολλοίς- και στον άνω κόσμο. Θα πρέπει να αλλάξουμε εικόνα και να πιστέψουμε πως οι φυλακές, όχι τώρα αλλά πριν από κάποια χρόνια, ήταν τα Σόδομα και τα Γόμορρα. Πως η εποχή εκείνη που παρουσιαζόταν ως η πιο ήρεμη περίοδος του σωφρονιστικού ιδρύματος, έχοντας δύο γυναίκες επί κεφαλής που λάμβαναν εύσημα από παντού για το θαύμα που κατάφεραν, κάθε άλλο παρά έτσι ήταν. Οι δύο αυτές γυναίκες ήταν διαβολικές, βυθισμένες σε προσωπικά πάθη τα οποία δεν μπορούσαν να ελέγξουν. Αυτό θα πρέπει να πιστέψουμε. Πως έγινε όμως και για οκτώ χρόνια, που βρίσκονταν στη πηδάλιο να μην πήρε κανένας μυρωδιά για τα Σόδομα και τα Γόμορρα που συνέβαιναν; Ήταν οι δύο γυναίκες τόσο έξυπνες και τόσο διαβολικές ώστε κανείς δεν τολμούσε να τα βάλει μαζί τους; Κατάφερναν να ξεγελούν τους πάντες, από τους τόσους διαφορετικούς υπουργούς που πέρασαν, μέχρι το Netflix το οποίο συμπεριέλαβε τις φυλακές της Κύπρου (εκείνης της εποχής) σε σειρά ντοκιμαντέρ παρουσιάζοντας ένα ίδρυμα πρότυπο;

Κάτι σάπιο υπάρχει στο βασίλειο της Δανιμαρκίας, όπως αναφωνεί κι ο αξιωματικός Μάρκελλος στο σεξπηρικό έργο, αδυνατώντας να δώσει εξηγήσεις για το τι συμβαίνει γύρω του. Το ίδιο λέμε και εμείς. Κάτι πολύ σάπιο συμβαίνει για να κρατάει τόσα χρόνια αυτή η μάχη αλληλοεξόντωσης, το οποίο όμως δεν μπορούμε να εξηγήσουμε. Κι αυτό το σάπιο απλώνεται παντού.

Άννα Αριστοτέλους και Αθηνά Δημητρίου καλούνται να αποδείξουν πως δεν είναι ελέφαντες. Ή μπας και είναι; Η αμφιβολία αιωρείται πλέον πάνω από τα κεφάλια τους. Από τη στιγμή που κατάγγειλαν τον Μιχάλη Κατσουνωτό για επαφές με βαρυποινίτη άνοιξε ένας πόλεμος που δεν λέει να κοπάσει. Και εκεί που νομίζεις πως πάει τέλειωσε, κάτι νέο προκύπτει. Κάτι νέο ακόμα πιο αδιανόητο. Κι όσο η μια πλευρά αντεπιτίθεται τόσο η άλλη βγάζει στη φόρα νέα στοιχεία. Όσο ο ένας ανέρχεται τόσο ο άλλος κτυπά. Εμφανίζονται μάρτυρες και ιστορίες που όχι μόνο αναμοχλεύουν τη φωτιά ώστε να μην σβήσει αλλά τορπιλίζουν τα πάντα.

Δεν πρόκειται όμως για μια προσωπική βεντέτα. Έχει να κάνει με σοβαρότατα εγκλήματα, με βαρυποινίτες, με διαφθορά, με ανθρώπους σε σημαντικά δημόσια πόστα τους οποίους δεν ξέρεις πια αν μπορείς να εμπιστευτείς. Όλο αυτό αγγίζει και διαβρώνει την εμπιστοσύνη στα σώματα ασφάλειας και στη δικαιοσύνη. Μέχρι που θα τραβήξει; Ποιοι κάνουν κουμάντο;