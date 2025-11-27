Κάρμα; Αν αυτό ήταν το θέμα, τότε το κάρμα της Χαμάς θα ήταν σίγουρα πολύ χειρότερο. Για μια τρομοκρατική οργάνωση όμως η οποία φυλάκισε, βίασε, βασάνισε και σκότωσε ομήρους στα λαγούμια της, το να αναγκάζεται να κάνει συνομιλίες προκειμένου να καταφέρει να βγάλει ζωντανούς μερικές εκατοντάδες από τους τρομοκράτες τις οι οποίοι εγκλωβίστηκαν στα ίδια αυτά λαγούμια που έφτιαξαν είναι σίγουρα ένας μεγάλος εξευτελισμός. Σίγουρα όχι όσο θα της άξιζε. Αλλά κι αυτό κάτι είναι.

Αιγυπτιακά ΜΜΕ μεταδίδουν ότι αντιπροσωπεία της Χαμάς με επικεφαλής τον Χαλίλ αλ-Χάγια μετέβη στο Κάιρο στις Αρχές της εβδομάδας για επείγουσες συνομιλίες με τις αιγυπτιακές μυστικές υπηρεσίες, ζητώντας τη παρέμβαση και τη βοήθειά τους για… διάσωση των τρομοκρατών οι οποίοι εγκλωβίστηκαν σε τούνελ στη Γάζα, σε περιοχή της Ράφα την οποία ελέγχει το Ισραήλ. Σύμφωνα με όσα μεταδίδονται οι της Χαμάς εξέφρασαν την ανησυχία τους για το ενδεχόμενο το ενδιαφέρον των ΗΠΑ να φθίνει σταδιακά και το Ισραήλ, είτε να τους συλλάβει ή να τους εξουδετερώσει όπως έκανε με κάποιους οι οποίοι επιχείρησαν να βγουν από τα τούνελ. Οι τελευταίοι είπαν ότι δεκάδες άλλοι πέθαναν από τη δίψα και πλέον τα πτώματά τους αποσυντίθενται και απειλούν και όσους παραμένουν μέσα, πέρα από το ότι και αυτοί κάποια στιγμή θα πεθάνουν για τους ίδιους λόγους.

Και να σκεφτεί κανείς ότι είναι οι ίδιοι τρομοκράτες οι οποίοι δημοσιοποιούσαν βίντεο με αποστεωμένους ομήρους να εκπλιπαρούν για λίγο φαΐ και νερό.

Η εφαρμογή της δεύτερης φάσης της ειρηνευτικής συμφωνίας για τη Γάζα και τους ομήρους βρίσκεται υπό διαπραγμάτευση αλλά μόνο θεωρητικά, σύμφωνα με τους διαπραγματευτές. Τα εμπόδια μοιάζουν ανυπέρβλητα προς το παρόν, με το Ισραήλ να διαμηνύει στη Χαμάς ότι δεν θα προχωρήσει η εφαρμογή ούτε η συνοριακή διάβαση θα ανοίξει εάν η τρομοκρατική οργάνωση δεν παραδώσει και τους δύο τελευταίους νεκρούς ομήρους που κρατά. Και αυτό είναι ίσως το μοναδικό εμπόδιο το οποίο θα μπορούσε να ξεπεραστεί, με δεδομένο ότι οι ΗΠΑ δείχνουν να μην καταλαβαίνουν και να είναι ενοχλημένες με την επιμονή του Ισραήλ στο συγκεκριμένο θέμα.

Κανείς δεν ξέρει όμως πώς θα μπορούσε να ξεπεραστεί λ.χ. το ζήτημα της διεθνούς δύναμης καθώς εκεί τα πράγματα είναι πολύ πιο σοβαρά. Οι αραβικές χώρες δεν θέλουν να στείλουν στρατιώτες με τη Χαμάς να διατηρεί τον οπλισμό της καθώς είναι βέβαιο ότι σε κάποιο σημείο θα υπάρξει αντιπαράθεση και θα στοχοποιηθούν από τους τρομοκράτες.

Έπειτα είναι και το θέμα της Τουρκίας. Οι Άραβες κρύβονται πίσω από το κατηγορηματικό όχι της Ιερουσαλήμ στην όποια ανάμιξη της Τουρκίας. Κρύβονται, διότι ούτε εκείνοι θα ήθελαν την τουρκική παρουσία, καθώς γνωρίζουν πολύ καλά ότι η Άγκυρα δεν είναι σ’ αυτόν τον ρόλο που αποβλέπει αλλά στην ενίσχυση της παρουσίας και της ισχύος της στην περιοχή. Κάτι που δεν θα ήταν υπερβολή να πει κανείς ότι ενοχλεί κάποιες από αυτές τις χώρες τόσο, όσο ενοχλεί και το Ισραήλ.

Οι Τούρκοι αλλά και οι Καταρινοί ασκούν πιέσεις στο Λευκό Οίκο να μεταπείσει το Ισραήλ αλλά, ακόμα και εάν η Ουάσινγκτον κάνει κάτι τέτοιο η Ιερουσαλήμ δεν θα συναινέσει. Επίσης εάν για κάποιο λόγο συναινέσει, θα αρχίσουν να εκδηλώνονται προβλήματα με τις αραβικές χώρες.

Το μεγαλύτερο πρόβλημα όμως είναι η ίδια η Χαμάς. Το τροπάρι «δεν θα παραδώσουμε τα όπλα μας» επαναλαμβάνεται σχεδόν καθημερινά πλέον την ώρα που η Χαμάς συνεχίζει να στρατολογεί νέους τρομοκράτες και να κατασκευάζει ρουκέτες σε τούνελ.

Με το τελευταίο ειδικά στην εξίσωση η άρνησή της δεν δείχνει να είναι, όπως οι διαπραγματευτές εκτιμούν μέρος τακτική ή ελιγμός. Η Χαμάς απλά δεν αποδέχεται κάτι τέτοιο. Κι αυτό προοιωνίζεται μόνο αρνητικές εξελίξεις επί του εδάφους. Η Β’ Φάση της συμφωνίας είναι στον αέρα και αυτό, προς το παρόν, είναι το μοναδικό που μπορεί να πει κανείς με βεβαιότητα.