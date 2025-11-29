Φωνάζει η Άγκυρα και ο… αντίλαλος έρχεται από τα κατεχόμενα. Αντέδρασε, όπως αναμενόταν, η κατοχική Τουρκία για τη συμφωνία οριοθέτησης ΑΟΖ Κυπριακής Δημοκρατίας και Λιβάνου. Το ίδιο έπραξε και με τις συμφωνίες της Κύπρου, που προηγήθηκαν.

Κι αυτό επειδή θεωρεί ότι τέτοιες κινήσεις την «περικυκλώνουν». Κι αυτό επειδή θεωρεί πως όλοι συνωμοτούν για να την αποκλείσουν από σχεδιασμούς και την… ανάπτυξη της περιοχής.

Προφανώς και έχει περισσότερες δυνατότητες από την Κύπρο, αλλά δεν θέλει τίποτε να γίνεται χωρίς να είναι δικό της. Κι αυτό είναι το ζήτημα και το μεγάλο εμπόδιο και για την ίδια την κατοχική δύναμη.

Η Τουρκία αντιδρά έντονα έχοντας προφανώς υπόψη και το προηγούμενο της ένταξης της Κύπρου στην Ε.Ε. χωρίς λύση. Η ένταξη της Κυπριακής Δημοκρατίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, είναι η μεγαλύτερη διπλωματική ήττα της Τουρκίας σε σχέση με την Κύπρο. Και ασφαλώς η μεγαλύτερη νίκη της δικής μας πλευράς.

Φωνάζει, λοιπόν, η Τουρκία και τον αντίλαλο τον κάνει το κατοχικό καθεστώς. Κι αυτή τη φορά, ανέλαβε τούτο ο Τουφάν Έρχιουρμαν. Η λογική της τουρκικής πλευράς, όπως διατυπώθηκε από τον κατοχικό ηγέτη, είναι πως μέχρι να εξευρεθεί συμφωνία όλα θα πρέπει να παγώσουν. Να μην λειτουργεί, εν πολλοίς, η Κυπριακή Δημοκρατία! Αυτή είναι η θέση της κατοχικής δύναμης και των εγκάθετων της στα κατεχόμενα. Ο νέος κατοχικός ηγέτης, με «προοδευτικές» καταβολές, χωρίς ουδέποτε να δείξει στην πράξη τις ιδέες του στο Κυπριακό, αντέδρασε στην προ ημερών σύναψη συμφωνίας Κύπρου-Λιβάνου για τον καθορισμό ΑΟΖ. Δεν ρωτήθηκαν, όπως δήλωσε, οι Τουρκοκύπριοι. Οι Τουρκοκύπριοι, ωστόσο, επωφελούνται από τις συμφωνίες αυτές, γιατί ενισχύεται η χώρα, το κράτος μας. Του κράτους, που είναι υπήκοοι και ως αποτέλεσμα τούτου είναι Ευρωπαίοι πολίτες.

Η αποσχιστική δύναμη, όμως, δεν μπορεί να έχει ρόλο και λόγο σε καμία συμφωνία ή απόφαση. Αυτό είναι υπόθεση του κράτους και αφορά τους πολίτες του, μεταξύ των οποίων είναι και ο Τουφάν Έρχιουρμαν. Σήμερα ο κ. Έρχιουρμαν εκπροσωπεί το παράνομο μόρφωμα. Και οι θέσεις του, όπως αυτές που διατυπώθηκαν προ ημερών, εκφράζουν το αφήγημα του καθεστώτος της Άγκυρας και όχι των Τουρκοκυπρίων. Ο κατοχικός ηγέτης ανέφερε πως δεν δέχονται να αγνοούνται κατά την περίοδο «που οδεύουμε σε μια λύση και δεν δέχονται να γίνονται ενέργειες που θα δεσμεύουν το μέλλον ολόκληρου του νησιού, μόνο με τη θέληση της ελληνοκυπριακής πλευράς και χωρίς τη δική τους». Οδεύουμε προς λύση; Ξέρει οτιδήποτε που εμείς αγνοούμε; Μια συνάντηση έγινε, κατάθεσε μέτρα «καλής γειτονίας» και αναγνώρισε πως τα άλλα, τα σοβαρά ζητήματα, τα χειρίζεται η Τουρκία. Αυτή είναι και η πραγματικότητα.

Ο Έρχιουρμαν, όπως και οι προκάτοχοι του, δεν εκφράζει τα συμφέροντα των Τουρκοκυπρίων. Είναι σαφές πως μια συμφωνία οριοθέτησης θαλάσσιων συνόρων με γειτονικό κράτος, εξυπηρετεί όλους, πλην της Τουρκίας, η οποία χαρακτηρίζει την Κυπριακή Δημοκρατία ως εκλιπούσα (52η σύνοδο του Συμβουλίου Σύνδεσης ΕΕ-Τουρκίας Λουξεμβούργο, 23/6/2014). Σημειώνεται ότι η αναφορά σε «εκλιπούσα Κυπριακή Δημοκρατία» («defunct ‘Republic of Cyprus’») αποτελεί μέρος του σχεδιασμού εξαφάνισης του κυπριακού κράτους ή εξίσωσης του με το κατοχικό καθεστώς. Και επειδή είναι, κατά την τουρκική αντίληψη «εκλιπούσα», δεν μπορεί να συνάπτει συμφωνίες με άλλα κράτη. Και δεν μπορεί να μην ρωτούνται οι Τουρκοκύπριοι, που είναι συνέταιροι ( στην εκλιπούσα;), αλλά έχουν και το ψευδοκράτος. Μόνο που αυτή η «εκλιπούσα» από τον ερχόμενο Ιανουάριο και για ένα εξάμηνο θα προεδρεύει της Ε.Ε.

Στο πλαίσιο της αντίδρασης του, ο Έρχιουρμαν έχει εξαγγείλει πιο στενές σχέσεις με τα τουρκογενή κράτη. Αυτό, όμως, θέλουν οι Τουρκοκύπριοι; Τα τουρκογενή και ισλαμικά κράτη ή την Ε.Ε.; Την Κυπριακή Δημοκρατία θέλουν γιατί μέσω αυτής είναι στην Ε.Ε.