3 εταιρείες στην Κύπρο φέρονται να εισέφεραν παρανόμως ποσό €85.000 στον Δημοκρατικό Συναγερμό.

> Σιγά την είδηση!…

€29,28 δισ. ήταν οι καταθέσεις των νοικοκυριών (κατοίκων εσωτερικού) στο τέλος Οκτωβρίου. Αυτό δεν το έχουμε ξαναδεί ποτέ, γράφει το Insider του Philenews.

> Πλούσια τα ελέη μας

69,4% των κατοίκων στην Κύπρο ζουν σε δικό τους, ιδιόκτητο, σπίτι ή διαμέρισμα και μόλις το 30,6% είναι σε ενοίκιο, σύμφωνα με την έκθεση Housing in Europe από την Eurostat.

> Συγκριτικά, στην ιδιοκατοίκηση πρώτοι είναι οι Ρουμάνοι (94%), κι ακολουθούν Σλοβακία (93%), Ουγγαρία (92%), και Κροατία (91%). Ενδιαφέρον: Όλες τους, χώρες του πάλαι ποτέ υπαρκτού κομμουνισμού. Στον αντίποδα…

53%, δηλαδή η πλειονότητα των κατοίκων στη Γερμανία μένουν στο νοίκι

> Ακολουθούν Αυστρία (46%) και Δανία (39%).

20.000-25.000 άνθρωποι αναμένεται να στεγαστούν σε μια σειρά από προσωρινά οικιστικά συγκροτήματα για Παλαιστίνιους στην ανατολική Γάζα. Τούτο αποτελεί πλαίσιο του οράματός του Ντόναλντ Τραμπ (ας μη ξεχνάμε ότι είναι δεινός κτηματομεσίτης!) για τη διαλυμένη πόλη.

> Στόχος, λέει, είναι να δελεαστούν οι κάτοικοι της Γάζας που έχουν καταφύγει αλλού στη Λωρίδα, να επιστρέψουν στην περιοχή, από την οποία εκδιώχθηκαν από τον ισραηλινό στρατό. Αξιωματούχοι λένε ότι το πρώτο συγκρότημα δεν θα είναι έτοιμο για μήνες.

5% φθηνότερη ήταν στην Αμερική φέτος η παραδοσιακή γαλοπούλα για την χθεσινή Ημέρα των Ευχαριστιών (Thanksgiving).

> Στην φωτογραφία μας σήμερα, η τυχερή γαλοπούλα στην οποία, παραδοσιακά, ο πρόεδρος των ΗΠΑ, απομένει χάρη. Δηλαδή, δεν θα σφαχτεί ποτέ!

94 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και εκατοντάδες άλλοι αγνοούνται μετά από πυρκαγιά που ξέσπασε σε πολυώροφα συγκροτήματα κατοικιών στο Χονγκ Κονγκ. Τα συνεργεία διάσωσης συνεχίζουν τις επιχειρήσεις εντοπισμού ατόμων που έχουν παγιδευτεί, ενώ εκφράζονται φόβοι ότι ο αριθμός των θυμάτων θα αυξηθεί.

> Αριθμός της Ημέρας, στο καθημερινό Newsletter του Philenews

102 χρόνια συμπληρώνονται την ερχόμενη Τρίτη 2 Δεκεμβρίου από την ημέρα που γεννήθηκε, από Έλληνες μετανάστες στην Αμερική, στο Μανχάταν της Νέα Υόρκης, η μεγάλη Ελληνίδα υψίφωνος Μαρία Κάλας. Κατ’ ακρίβεια, το πρώτο όνομα που της δόθηκε κατά τη γέννησή της ήταν Sophie Cecelia Kalos. Αυτό άλλαξε στη βάπτισή της σε Μαρία Άννα Καικιλία Σοφία Καλογεροπούλου.

> Συνέδεσε το όνομά της με τις διασημότερες λυρικές σκηνές της Ευρώπης και της Αμερικής και πρωταγωνίστησε στην πρώτη παραγωγή όπερας στο αρχαίο θέατρο της Επιδαύρου. (Σ.Σ.: Θα έδινα τη ζωή μου για να παρακολουθούσα εκείνη την πρώτη της όπερα εκεί, στο ωραιότερο θέατρο του κόσμου!)

2 ακόμη κάβες ποτών, αποκλειστικά για ξένους υπηκόους και επισκέπτες, θα ανοίξουν στο Βασίλειο της Σαουδικής Αραβίας. Το ένα κατάστημα θα είναι στην Τζέντα και το άλλο στο Νταχράν. Πέρυσι, είχαν ανοίξει άλλη μία κάβα ποτών στο Ριάντ.

> Μόνο για τους … άπιστους ξένους.

33.000 αντίτυπα πούλησε την πρώτη ημέρα της κυκλοφορίας του (την περασμένη Τετάρτη), το βιβλίο του Αλέξη Τσίπρα, Ιθάκη, που ετοιμάζεται φουλ για εντυπωσιακή (;) επιστροφή στην πολιτική.

> ΄Το βιβλίο, με 760 σελίδες, κοστίζει €28. Από την άλλη, το βιβλίο «Απόρρητα Έγγραφα της ΚΥΠ για το Κυπριακό – Ιούλιος/ Αύγουστος 1974», σε επιμέλεια, σχολιασμό και εισαγωγή του Τάσου Σακελλαρόπουλου και πρόλογο από τον Αλέξη Παπαχελά, με 878 σελίδες, κοστίζει €19,80. Μακάρι να πουλήσει 10.000 αντίτυπα. Να βράσω τη προσφορά και ζήτηση!…

(*) Κάθε Σάββατο, η Στήλη βλέπει τα Πρόσωπα και Προσωπεία της εβδομάδας με τη ματιά των αριθμών.