Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Χριστοδουλίδης βρίσκεται στο Κίεβο. Πραγµατοποιεί επίσκεψη εργασίας, η οποία εντάσσεται στο πλαίσιο της προετοιµασίας ενόψει της ανάληψης της Προεδρίας του Συµβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης από την Κυπριακή Δηµοκρατία.

Στη διάρκεια της επίσκεψης, θα παρουσιασθούν από τον Πρόεδρο Χριστοδουλίδη στον Ουκρανό οµόλογό του, οι προτεραιότητες της Προεδρίας µας στην Ε.Ε., που ξεκινά την 1η Ιανουαρίου 2026, καθώς και οι θέσεις της Λευκωσίας επί του Ουκρανικού, αλλά και των άλλων θεµάτων, ανοικτών ζητηµάτων, κρίσεων, που υπάρχουν στον κόσµο.

ΕΚ των πραγµάτων και των εξελίξεων που σηµειώνονται, πρόκειται ασφαλώς για µια σηµαντική επίσκεψη, καθώς θα πραγµατοποιηθεί σε µια πολύ κρίσιµη περίοδο, κρίσιµη συγκυρία, για το Ουκρανικό.

ΟΙ εξελίξεις είναι ραγδαίες και ενδέχεται να επιτευχθεί συµφωνία τερµατισµού του πολέµου. Σε αυτό αποσκοπούν οι διεργασίες, που βρίσκονται σε εξέλιξη και αφορούν την αµερικανική παρέµβαση, µεσολάβηση, µεταξύ των εµπλεκοµένων µερών. Ο τερµατισµός του πολέµου θα σώσει ζωές, θα σταµατήσει τις καταστροφικές συγκρούσεις. Κι αυτό είναι αναγκαίο και επείγον να γίνει. Ωστόσο, δεν µπορεί να σηµαίνει και αναγνώριση των δεδοµένων, που επέβαλε ο πόλεµος.

ΜΕΣΑ σε αυτά τα δεδοµένα, λοιπόν, πραγµατοποιείται η επίσκεψη του Προέδρου Χριστοδουλίδη στο Κίεβο. Μια επίσκεψη που από την µια επιβεβαιώνει πως η Λευκωσία στέκεται αταλάντευτη σε θέµατα αρχών και από την άλλη, εκφράζει και την αποφασιστικότητά της να βρίσκεται το Ουκρανικό στις προτεραιότητες της κυπριακής Προεδρίας της Ε.Ε. Κι αυτό γιατί και να τερµατισθεί ο πόλεµος πολλά ζητήµατα θα απασχολήσουν την επόµενη ηµέρα.

Η ΘΕΣΗ της Λευκωσίας είναι ξεκάθαρη αναφορικά µε µια συµφωνία στο θέµα της Ουκρανίας και την έχει πολλές φορές επαναλάβει. Όπως συναφώς έχει αναφερθεί αρµοδίως, «ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης θα επαναβεβαιώσει την πλήρη προσήλωση της Κυπριακής Δηµοκρατίας στις θεµελιώδεις αρχές του διεθνούς δικαίου και τον απόλυτο σεβασµό της Κύπρου στην κυριαρχία, την ανεξαρτησία και την εδαφική ακεραιότητα της Ουκρανίας, θέση συµβατή µε τη δική µας ιστορική εµπειρία και τις σταθερές µας αρχές που πρέπει να ισχύσουν σε όλες τις περιπτώσεις χωρίς εξαίρεση».

Η ΚΥΠΡΙΑΚΗ Δηµοκρατία έχει πολλούς λόγους να υποστηρίζει τον τερµατισµό του πολέµου στην Ουκρανία. Η Κυπριακή Δηµοκρατία έχει πολλούς λόγους να υποστηρίζει όπως µια συµφωνία στο Ουκρανικό θα πρέπει να στηρίζεται στο διεθνές δίκαιο και να µην αναγνωρίζει τα αποτελέσµατα του πολέµου. Τα όποια, δηλαδή, κατοχικά δεδοµένα έχουν προκύψει.