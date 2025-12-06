Ο υπουργός της Κυβέρνησης Χριστοδουλίδη που δέχθηκε τις περισσότερες και εντονότερες επιθέσεις από το κατεστημένο της χρυσοφόρας ενέργειας, ιδιαίτερα από τους νεοφανείς παραγωγούς – τηλεπερσόνες, ήταν ο Γιώργος Παπαναστασίου. Πολεμήθηκε ανηλεώς. Και ανασχηματίστηκε.

Ο υπουργός που δέχθηκε τις περισσότερες και εντονότερες επιθέσεις από το καταστημένο του τομέα της εργασίας και της οικονομίας (ΟΕΒ, ΚΕΒΕ, συντεχνίες, κλπ), ήταν ο Γιάννης Παναγιώτου. Πολεμήθηκε ανηλεώς. Και ανασχηματίστηκε.

Αν σας περνά από το μυαλό ότι ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας έκανε ό,τι ζήτησε το αμαρτωλό κατεστημένο του τόπου, ίσως έχετε λάθος.

Ο Πρόεδρος έκρινε, θα μας πει, με βάση το συμφέρον του τόπου.

Η στήλη ισχυρίζεται ότι έπραξε κολοσσιαίο λάθος.

Ανασχημάτισε τον μόνο υπουργό Ενέργειας που τόλμησε να τα βάλει με τους ισχυρούς της ιδιωτικής ενέργειας που μας καταδίκασαν σε ακριβό ρεύμα -και στα πιο ακριβά φωτοβολταϊκά της Ευρώπης- και εξασφάλισαν υπερκέρδη για τους «επενδυτές».

Ανασχημάτισε τον μόνο υπουργό Εργασίας που τόλμησε να πει ότι ΑΤΑ πρέπει να παίρνουν όλοι οι εργαζόμενοι και όχι μόνο οι δημόσιοι υπάλληλοι και οι προστατευμένοι των συντεχνιών.

Σαν να μην έφταναν αυτά, ο Πρόεδρος ανασχημάτισε και τον υπουργό Υγείας, έναν υπουργό που αυτοί που καταλαβαίνουν από τον τομέα λένε πως ήταν παραγωγικός και επιτυχημένος. Και σήκωσε από τη θέση του έναν επιτυχημένο υπουργό για να διώξει έναν άλλο επιτυχημένο και έντιμο υπουργό, αναθέτοντας του ένα κάρο δυσεπίλυτα προβλήματα, τα περισσότερα κληροδοτημένα από την προηγούμενη Κυβέρνηση, της οποίας ο Πρόεδρος ήταν σημαίνον στέλεχος. Και τα οποία είναι αδύνατο να λύσει ο κ. Δαμιανός σε μικρό χρονικό διάστημα. Ούτε ο ίδιος ο Πρόεδρος μπορεί. Και φορτώνει τις ευθύνες σε άλλους.

Διερωτώμαστε κ. Δαμιανέ: Σε πόσες εβδομάδες ή μήνες πρέπει να σας ζητήσουμε εξηγήσεις επειδή δεν προχώρησε το τερματικό φυσικού αερίου; Πότε πρέπει να φωνάξουμε επειδή δεν βρέθηκε άκρη με την ηλεκτρκή διασύνδεση και δεν προχώρησε η επικαιροποίηση των τεχνικο-οικονομικών δεδομένων; Πότε να διαμαρτυρηθούμε επειδή ούτε επί των ημερών σας θα φθηνύσει το ηλεκτρικό ρεύμα; Σε ποιον θα φωνάξουμε που σε λίγες εβδομάδες ή λίγους μήνες δεν θα έχουμε ρεύμα τα βράδια, επειδή η επάρκεια κρέμεται από μία κλωστή, επειδή η ΡΑΕΚ αγρόν ηγόρασεν; Σε ποιον θα διαμαρτυρηθούμε που η πολυδιαφημισμένη -και ΔΗΚΟϊκή- ΡΑΕΚ είναι απούσα; Σε ποιον θα ρίξουμε τις ευθύνες που η μεσοσταθμική τιμή κιλοβατώρας στη λεγόμενη ανταγωνιστική αγορά ενέργειας είναι 16-17 σεντ, όταν το κόστος παραγωγής από τα φωτοβολταϊκά είναι γύρω στα 5-6 σεντ; Από ποιον να ζητήσουμε εξηγήσεις που το Μοντέλο Στόχος κλειδώνει τα πάφθηνα φωτοβολταϊκά στην τιμή του πανάκριβου πετρελαίου;

Όχι από σε εσάς, κ. Δαμιανέ. Δεν θα φταίτε εσείς. Όπως δεν έφταιγε ούτε ο κ. Παπαναστασίου. Κι ας του φόρτωσε τις ευθύνες ο Πρόεδος, με τον ανασχηματισμό. Ο κ. Παπαναστασίου ήταν ο μόνος υπουργός εδώ και χρόνια που έστησε πόδι στα μεγάλα συμφέροντα. Που είπε «δεν θα παράγετε με 5-6 σεντ και να πωλείτε περίπου όσα η ΑΗΚ». Ο μόνος που κατάλαβε και είπε πως η μόνη προστασία για τους καταναλωτές θα ήταν μια σύγχρονη και δυνατή ΑΗΚ, όχι η παραπαίουσα και παραμερισμένη ΑΗΚ των προηγούμενων ετών. Κι ας είναι ανάξια στήριξης και αυτή η ΑΗΚ, όπως κατάντησε σήμερα.

Και εσείς κ. Μουσιούττα, πότε θα πείτε δημόσια αν πρέπει να παίρνουν ΑΤΑ όλοι οι εργαζομένοι, κατά προτεραιότητα οι χαμηλόμισθοι; Πότε θα μας πείτε αν συμφωνείτε να καθοριστεί ωριαίος κατώτατος μισθός για να μην παίρνουν τον ίδιο κατώτατο όσοι δουλεύουν 38, 40, 42, 44 ώρες; Πότε θα καταθέσετε τα νομοσχέδια για τη συνταξιοδοτική μεταρρύθμιση που ετοίμασε ο προκάτοχος σας; Τι θα κάνετε με την ελλιπή -στα όρια κοροϊδίας- επιθεώρηση των εργοδοτών και της εφαρμογής των νομοθεσιών; Πότε θα ελέγξετε τους όρους απασχόλησης των αλλοδαπών εργαζομένων;

Αν αυτό είναι το κεντροδεξιό στίγμα για το οποίο μάς προϊδέασε πριν λίγουν μήνες ο Πρόεδρος, η δεξιά και η ακροδεξιά δεν έχουν παρά να τον χειροκροτήσουν.