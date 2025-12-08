Κατάντησε κι αυτό σύνηθες φαινόμενο. Αναδεικνύει μάλιστα την εκμετάλλευση, ακόμα και θρησκευτικών πιστεύω, για προαγωγή της απάτης, ποικίλων μορφών τσαρλατανισμού αλλά και της κερδοσκοπίας, με μεθόδους που ανάγονται σε ολόκληρη «επιστήμη».

Την περασμένη βδομάδα, η Ιερά Μονή Κύκκου έσπευσε να εκδώσει μια ανακοίνωση προκειμένου να ξεκαθαρίσει το τοπίο γύρω από τις ούτω καλούμενες «θεραπείες», οι οποίες υπόσχονταν μέσω «μυστικών συνταγών» εξάλειψη αρθρώσεων σε 30 μόλις μέρες. Η ανάρτηση ήταν τόσο εμπλουτισμένη… Μάλιστα το μέγεθος της απάτης αποκαλυπτόταν σε άλλες διαστάσεις όταν όλα αυτά θα πραγματοποιούνταν έναντι χρηματικής αμοιβής. Είναι οφθαλμοφανές ότι επρόκειτο γι’ απάτη ολκής. Ένας νοήμων πολίτης σε καμιά περίπτωση δεν θα μπορούσε να πειστεί ότι ήταν δυνατό η Ιερά Μονή Κύκκου, με την ιστορία που κουβαλάει και το κύρος που απολαμβάνει, να είχε εμπλοκή σε τέτοιου είδους φαινόμενα. Μάλιστα, ο ίδιος ο Μητροπολίτης Κύκκου Νικηφόρος έδωσε επανειλημμένα δείγματα ευαισθησίας για την καταπολέμηση και εξάλειψή τους ως μιας μάστιγας που εξελίσσεται ανελέητα και διαβρώνει όλες τις εκφάνσεις του βίου μας. Πρόκειται, επομένως, για ένα καθαρά στις μέρες μας επικίνδυνο φαινόμενο που ευδοκιμεί και εκτρέφεται μέσω του διαδικτύου, με την εκμετάλλευση ευαίσθητων θεμάτων υγείας και με την εμπλοκή μάλιστα θεσμών και προσώπων κύρους και περιωπής, προκειμένου επιτήδειοι ν’ αποσπούν χρήματα από ανυποψίαστους πολίτες. Η υπεύθυνη στάση της Μονής, υπαγόρευε και σ’ αυτή την περίπτωση να δράσει άμεσα και ν’ αποκαλύψει το μέγεθος της συγκεκριμένης απάτης. Αυτή άγγιζε μια νέα δόλια μορφή τσαρλατανισμού που ανθεί και καρποφορεί στο ψηφιακό περιβάλλον. Δυστυχώς, δεν είναι μεμονωμένο το περιστατικό. Αναδεικνύει αντίθετα αυτή τη νέα μορφή τσαρλατανισμού. Με χαρακτηριστικά, όπως:

-Εκμετάλλευσης θεσμών και προσώπων: οι επιτήδειοι που μετέρχονται τέτοιων μεθόδων επιχειρούν την εκμετάλλευση αξιόπιστων θεσμών (όπως στη συγκεκριμένη περίπτωση τη Μονή Κύκκου) ή σεβαστών προσώπων (όπως ο Μητροπολίτης Κύκκου και πατέρες της Μονής) για να παραπλανήσουν και να κερδοσκοπήσουν.

-Ψευδών υποσχέσεων για εξπρές θεραπείες: στοχεύουν κυρίως σε ευάλωτες ομάδες που υποφέρουν από χρόνιες παθήσεις, όπως στην περίπτωση είναι οι αρθρίτιδες, με υπόσχεση άμεσων και «θαυματουργών» λύσεων, με συνοπτικές σχεδόν διαδικασίες και σε χρόνο ρεκόρ.

-Οικονομικής εκμετάλλευσης και αισχροκέρδειας: όπως τονίζεται στην ανακοίνωση της Μονής απώτερος στόχος είναι η κερδοσκοπία. Ενθαρρύνουν «παραγγελίες» με την καταβολή καθορισμένων ποσών, μετατρέποντας έτσι τον ανθρώπινο πόνο σε μέσο άγριας εκμετάλλευσης.

Σ’ ένα τέτοιο, λοιπόν, περιβάλλον, στο οποίο βρίσκει πρόσφορο έδαφος και ανθεί η διαδικτυακή απάτη, με νέες και ευφάνταστες μορφές, η επαγρύπνηση του πολίτη, ο οποίος καλείται να είναι φοβερά υποψιασμένος, είναι η μόνη ελπίδα εξάλειψης τέτοιων και παρόμοιων φαινομένων. Η Εκκλησία ειδικότερα αντικρίζει την ιατρική επιστήμη ως μια μεγάλη ευλογία. Είναι η τελευταία που θα άφηνε πρόσφορο έδαφος για να ευδοκιμούν αυτής της μορφή οι απάτες, οι οποίες, δυστυχώς, όχι μόνο δεν τιθασεύονται αλλά στις μέρες μας οργιάζουν σε ανελέητο βαθμό.