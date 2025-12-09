Πριν αλέκτορα φωνήσαι… κάποιοι έπεσαν να πάρουν το κεφάλι του νέου υπουργού Δημοσίας Τάξεως Κωνσταντίνου Φυτιρή. Άλλοι προτάσσοντας ακροδεξιές ρίζες, άλλοι προσδίδοντάς του ταυτότητα του ΕΛΑΜ και άλλοι προτάσσοντας αντιδιζωνικές θέσεις του. Δεν ξέρω πραγματικά τι απ’ όλα αυτά ισχύουν ή αν κάποια από αυτά (ή και όλα) συνοδεύονται από τάση υπερβολής. Σε μια περίοδο, όμως, κατά την οποία το οργανωμένο έγκλημα έχει εκτοξευθεί σε εξαιρετικά επικίνδυνο επίπεδο, οφείλουμε όλοι να εστιάσουμε στην κορυφαία πλέον ανάγκη αντιμετώπισης της μεγάλης αυτής απειλής.

Αν, μάλιστα, συνυπολογίσουμε το γεγονός της εισόδου ξένων εγκληματικών οργανώσεων, μπροστά στις οποίες το εγχώριο οργανωμένο έγκλημα, όπως μέχρι σήμερα το γνωρίζαμε, μοιάζει με παιδική χαρά, καλό είναι να ενώσουμε δυνάμεις. Όχι να υπονομεύουμε εξαρχής αυτόν ο οποίος καλείται να ηγηθεί της εξαιρετικά δύσκολης προσπάθειας.

Χρόνια τώρα, γινόμαστε θεατές της αδυναμίας των αρχών ασφαλείας να αντιμετωπίσουν αποτελεσματικά τον υπόκοσμο και τις πληγές που προκαλεί. Χρόνια τώρα, παρακολουθούμε με απογοήτευση να διαδέχεται ο ένας πολιτικός προϊστάμενος τον άλλο και να αδυνατούν να ελέγξουν το αστυνομικό σώμα και τις όποιες αδυναμίες αυτό εμφανίζει. Χρόνια τώρα, ενεοί γινόμαστε μάρτυρες της αποθράσυνσης των εγκληματιών, που πλέον, σκοτώνουν εν ψυχρώ μέρα μεσημέρι και σε σημεία με μεγάλη διακίνηση πολιτών. Αδιαφορώντας για τις όποιες παράπλευρες απώλειες.

Όλο αυτό το θλιβερό, απογοητευτικό και συνάμα απείρως απειλητικό για το αίσθημα ασφάλειας της κοινωνίας σκηνικό, πλειστάκις προειδοποιήσαμε ότι τείνει να γίνει εφιαλτικό εξαιτίας αυτού το οποίο αναφέραμε ανωτέρω. Ξένες οργανώσεις έχουν εισβάλει στην Κύπρο και ήδη έχουν εντάξει το ντόπιο υπόκοσμο υπό τον έλεγχο τους.

Επειδή είναι δεδομένο ότι σε αυτό τον τόπο, πολλοί διαθέτουν κοντή μνήμη, υπενθυμίζουμε πιο κάτω τι έγραφε η στήλη προ δύο μηνών μετά από συγκεκριμένο έγκλημα στη Λεμεσό.

«Ο καταζητούμενος για την απόπειρα φόνου, όπως πάντοτε έχει λεχθεί στο δικαστήριο, φέρεται να ανήκει στην εγκληματική οργάνωση «Vor V Zakone». Πρόκειται για ρωσογεωργιανή μαφία, άκρως επικίνδυνη, με παρακλάδια σε πολλές χώρες, ανάμεσα στις οποίες η Ελλάδα, η Γαλλία, η Πορτογαλία, η Ισπανία, ακόμη και οι ΗΠΑ. Φέρεται να αριθμεί 300.000 μέλη και στη δραστηριότητα της διαβόητης οργάνωσης περιλαμβάνονται εκβιασμοί, παράνομος τζόγος, λαθρεμπόριο και διακίνηση όπλων, ναρκωτικών και τσιγάρων. Τα μέλη της, μάλιστα, χαρακτηρίζονται αδίστακτα».

Μπροστά σε τέτοια απειλή βρίσκεται η Κύπρος αυτή την στιγμή. Ας εστιάσουμε για μια έστω φορά στην ουσία. Στην αντιμετώπιση του κινδύνου. Όλοι οι προηγούμενοι πολιτικοί προϊστάμενοι των αρχών ασφαλείας τα τελευταία 10-15 χρόνια, έχουν αποτύχει. Ειδικά αυτός που αποχώρησε, ήταν τόσο κακός ώστε να προκαλεί κατ’ επανάληψη την οργή των πολιτών.

Μπορούμε για μια έστω φορά να αφήσουμε κατά μέρος τις κομματικές προτιμήσεις; Μπορούμε για μια φορά να ξεπεράσουμε ιδεοληψίες χάριν του γενικότερου δημοσίου συμφέροντος; Μπορούμε να προσπεράσουμε τις όποιες απόψεις μας επί του Κυπριακού, που είναι άσχετες με τη δράση του συγκεκριμένου υπουργείου, και να αντιληφθούμε τη σοβαρότητα της κατάστασης; Ενώνοντας δυνάμεις κόντρα στην κοινή απειλή;

Δεν γνωρίζουμε τις ικανότητες του Κωνσταντίνου Φυτιρή. Δεν τον γνωρίζουμε ούτε προσωπικά. Ακούμε αρκετές θετικές τοποθετήσεις για την υπηρεσία του στην Εθνική Φρουρά. Αυτό από μόνο του δεν αποτελεί εγγυημένη διαπίστευση. Αν ισχύουν οι διάφορες τοποθετήσεις που γίνονται από άτομα τα οποία θήτευσαν κοντά του είτε στα ΟΥΚ είτε σε άλλα πόστα, αποτελούν θετική ένδειξη. Όχι, όμως, και απόδειξη ότι στο νέο εξαιρετικά δύσκολο αξίωμα το οποίο αναλαμβάνει θα πετύχει.

Δεν μπορεί, όμως, να επιχειρείται ο μηδενισμός ή η υπονόμευσή του πριν καν περάσει την είσοδο του υπουργείου Δημοσίας Τάξεως. Στο βαρυσήμαντο πορτφόλιο το οποίο αναλαμβάνει, χρειάζεται την στήριξη όλων. Για τον απλούστατο λόγο ότι η επιτυχία ή η αποτυχία του αφορά την ευημερία και την ασφάλεια του κάθε πολίτη.

Στο συγκεκριμένο υπουργείο δεν πηγαίνει για να διαπραγματευθεί το Κυπριακό ή τη διζωνική. Δεν πηγαίνει για να προωθήσει τα συμφέροντα του ΔΗΣΥ ή του ΕΛΑΜ ή οποιουδήποτε άλλου. Δεν πηγαίνει ούτε για να προτάξει ακροδεξιές πολιτικές, όπως κάποιοι ισχυρίζονται.

Πηγαίνει για να προωθήσει τολμηρές δράσεις έναντι της κορύφωσης της εγκληματικότητας. Πηγαίνει για να προσπαθήσει επιτέλους να οργανώσει την Αστυνομία σε βαθμό που να μπορεί να αντιμετωπίσει το οργανωμένο έγκλημα. Πηγαίνει για να επαναφέρει, επιτέλους, το απολεσθέν αίσθημα ασφάλειας στην κοινωνία.

Πηγαίνει σε μια περίοδο κατά την οποία αποφασίστηκε η ίδρυση ομάδας κατά του οργανωμένου εγκλήματος, του λεγόμενου κυπριακού «FBI» στα πρότυπα του ελληνικού, το οποίο καταγράφει σημαντικότατα αποτελέσματα από την ίδρυσή του. Η προσπάθεια αυτή απαιτεί νομοθετικές αλλαγές. Απαιτεί εξεύρεση αστυνομικών αδιάφθορων και με παπάρια στην ψυχή, ώστε να μπορούν να συγκρουσθούν με τις εγκληματικές οργανώσεις.

Είναι ο Φυτιρής ο άνθρωπος που θα τα καταφέρει όλα αυτά; Ειλικρινά δεν γνωρίζουμε. Δεν θα το μάθουμε, όμως, και ποτέ, αν δεν τον αφήσουμε να δράσει. Αν δεν τον στηρίξουμε όλοι και ιδίως οι πολιτικές δυνάμεις.

Ας βάλουμε για μια φορά το συμφέρον της Κύπρου πάνω από τα κομματικά συμφέροντα. Αν δεν κάνει ο Φυτιρής, εδώ είμαστε να τον στήσουμε στον τοίχο. Όχι πριν εργαστεί όμως.