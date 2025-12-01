Προκαλούν τρόμο οι διαστάσεις που λαμβάνει το οργανωμένο έγκλημα στην Κύπρο και δη η αποθράσυνση των εγκληματικών στοιχείων.

Το περιστατικό που σημειώθηκε γύρω στις 23:30 του Σαββάτου σε κατοικημένη περιοχή στο κέντρο της Λευκωσίας και συγκεκριμένα στην οδό Ηγουμενίτσας στον Στρόβολο θα μπορούσε να θέσει σε κίνδυνο ανθρώπινες ζωές.

Δεν είναι μόνο το γεγονός ότι οι πυροβολισμοί στο κτήριο γραφείων εταιρείας παροχής διοικητικών υπηρεσιών σημειώθηκε σε μια χρονική στιγμή που κόσμος κυκλοφορούσε. Αυτό που εντείνει τις ανησυχίες είναι και μαρτυρίες που έλαβε ο «Φ» από το σημείο.

Περίοικοι με τους οποίους μιλήσαμε στη σκηνή χθες λίγο μετά τις 12:00 το μεσημέρι, μας είπαν ότι τρομοκρατήθηκαν όταν σημειώθηκε το περιστατικό ένα 12ωρο προηγουμένως. Δυο μητέρες μας πληροφόρησαν ότι οι έφηβοι γιοι τους βρίσκονταν στο σημείο λίγα μόλις λεπτά πριν αρχίσουν να πέφτουν οι πυροβολισμοί από το δράστη της εγκληματικής ενέργειας.

«Οι γιοι μας είναι φίλοι και βρίσκονταν εδώ δίπλα στον ανοικτό χώρο, πλησίον των γραφείων της εταιρείας λίγα λεπτά πριν από τους πυροβολισμούς. Ήρθαν σπίτι για λίγο και θα ξανάβγαιναν έξω. Ευτυχώς οι πυροβολισμοί έπεσαν όταν ήρθαν στο σπίτι και ευτυχώς πριν προλάβουν να βγουν πάλι τα παιδιά έξω» μας ανέφερε γονέας ενός εκ των εφήβων.

Όπως διαπιστώσαμε ιδίοις όμμασι οι πυροβολισμοί έπεσαν αριστερά της κεντρικής εισόδου των πολυτελών γραφείων της εταιρείας παροχής διοικητικών υπηρεσιών. Για την ακρίβεια τα πυρά επικεντρώθηκαν σε τζαμαρία, σύμφωνα με τα στιγμιότυπα που παρουσιάζουμε.

Ωστόσο, ο δράστης ή οι δράστες πυροβόλησαν και σε άλλα σημεία στο πλευρό και στο πίσω μέρος των γραφείων. Αδιάψευστος μάρτυρας τα σημάδια στην τοιχοποιία των κτηριακών εγκαταστάσεων της εταιρείας και οι φωτογραφίες που λάβαμε.

Στο σημείο όπου έπεσαν οι βολίδες των σφαιρών υπήρχαν θραύσματα, κομμάτια από την τοιχοποιία. Και φυσικά δεν μπορεί κανείς να αποκλείσει το ενδεχόμενο εξωστρακισμού των βολίδων. Βέβαια, την ώρα που φτάσαμε στο σημείο είχαν ολοκληρωθεί οι έρευνες και είχαν περισυλλεγεί τεκμήρια από τη σκηνή, η οποία δεν ήταν αποκλεισμένη.

Οι πρώτες ενέργειες

Σύμφωνα με πληροφορίες του «Φ» η Αστυνομία Κύπρου έλαβε ενημέρωση για το συμβάν στις 23:50, δέκα λεπτά πριν από τα μεσάνυχτα. Αμέσως μετέβησαν στο σημείο μέλη της Αστυνομία που συμμετέχουν σε περιπολίες με στόχο την πρόληψη του οργανωμένου εγκλήματος.

Όπως μας αναφέρθηκε από αρμόδια πηγή, οι αστυνομικοί εντόπισαν οπές από βολίδες στο κτήριο και κάλυκες στην περιοχή. Αμέσως απέκλεισαν τη σκηνή και άρχισαν οι επιστημονικές και άλλες εξετάσεις από πλευράς Αστυνομίας. Από το σημείο λήφθηκαν τεκμήρια, όπως κάλυκες. Σύμφωνα με την αρχική ενημέρωση, στο χώρο υπήρχαν περί τους 20 κάλυκες, όσα είναι και τα φυσίγγια που χωρεί ο γεμιστήρας ενός στρατιωτικού τυφεκίου.

Μίλησαν χθες με τον ιδιοκτήτη

Το Τμήμα Ανιχνεύσεως Εγκλημάτων Λευκωσίας προχθές προσπάθησε να επικοινωνήσει τηλεφωνικώς με τον διευθυντή και ιδιοκτήτη της εταιρείας, χωρίς, ωστόσο, αποτέλεσμα.

Τελικά υπήρξε επικοινωνία χθες με τον επιχειρηματία. Σύμφωνα με πληροφορίες, φέρεται να ανέφερε πως το Σάββατο έλειπε εκτός Λευκωσίας. Ανακριτές του ΤΑΕ του έλαβαν κατάθεση στο πλαίσιο της διερεύνησης με κύριο στόχο να διαπιστώσουν κατά πόσον έχει υποψίες σε βάρος συγκεκριμένου προσώπου. Στη βάση των όσων τέθηκαν ενώπιόν μας, δεν φέρεται να εξέφρασε υποψίες σε βάρος οποιουδήποτε. Οι εξεταστές της υπόθεσης έκαναν ενέργειες προκειμένου να συγκεντρώσουν οπτικό υλικό από κλειστά κυκλώματα παρακολούθησης της περιοχής (CCTV), σε μια προσπάθεια να λάβουν μαρτυρία που να οδηγεί στην αναγνώριση του προσώπου ή των προσώπων που συμμετείχαν στην εγκληματική αυτή ενέργεια.

Αλλοδαποί με εγκληματική δράση στην Κύπρο

Δεδομένη είναι η ανησυχία για πρόσφατες εγκληματικές ενέργειες που θέτουν σε κίνδυνο ακόμα και ανυποψίαστους πολίτες Όπως είναι σε θέση να γνωρίζει ο «Φ», η Αστυνομία εξετάζει πολύ σοβαρά το ρόλο ξένων παραγόντων στο τοπικό έγκλημα. Αστυνομικοί κύκλοι σχολιάζουν πως η πρόκληση για πάταξη του οργανωμένου εγκλήματος στην Κύπρο, έχει πάρει πλέον άλλες διαστάσεις. Κι αυτό λόγω εγκληματικής δράσης αλλοδαπών στο νησί μας, οι οποίοι παρουσιάζονται να μην έχουν φραγμούς και να εφαρμόζουν τα σχέδιά τους, αδιαφορώντας παντελώς ακόμα και για το ενδεχόμενο παράπλευρών απωλειών.

Πάντως, η εγκληματική δράση αλλοδαπών στην Κύπρο καταγράφεται και στην τελευταία έκθεση της Παγκόσμιας Πρωτοβουλίας κατά της Διασυνοριακής Οργανωμένης Εγκληματικότητας. Η τελευταία μέσω ενός προγράμματος που χρηματοδοτείται από Ε.Ε. και ΗΠΑ, καταρτίζει κάθε διετία τον παγκόσμιο δείκτη εγκληματικότητας στη βάση στοιχείων της Ιnterpol.

Ανάμεσα σ΄ άλλα επισημαίνει για την Κύπρο:

>> «Αν και οι εκβιασμοί και η προστασία μέσω εκβιασμού δεν αναφέρονται ευρέως, μεμονωμένα περιστατικά που συνδέονται με οργανωμένες εγκληματικές ομάδες υποδηλώνουν μια πιο κρυφή παρουσία. Οι εκβιασμοί στην Κύπρο συχνά εκδηλώνονται με εμπρησμούς και καταστροφή περιουσίας ως αντίποινα όταν τα θύματα αντιστέκονται. Ο νυχτερινός τομέας είναι ιδιαίτερα ευάλωτος στη βία τύπου μαφίας, με υψηλού προφίλ δολοφονίες που υποδηλώνουν μάχη επικράτειας μεταξύ εγκληματικών ομάδων».

>> «Οι ξένοι παράγοντες διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στο τοπίο της οργανωμένης εγκληματικότητας στην Κύπρο, με άτομα από την Ανατολική Ευρώπη, την Τουρκία και την υπόλοιπη Δυτική Ασία να συμμετέχουν ενεργά σε διάφορες παράνομες αγορές. Οι ρωσικές εγκληματικές οργανώσεις παραμένουν επιδραστικές στα οικονομικά εγκλήματα (…)».

>> «Οι συριακές και λιβανέζικες οργανώσεις έχουν ισχυρή παρουσία στο εμπόριο κάνναβης, εκμεταλλευόμενες τη γεωγραφική θέση της Κύπρου για τη διευκόλυνση των διαδρομών λαθρεμπορίου. Η εισροή αιτούντων άσυλο, προσφύγων και παράνομων μεταναστών συνέβαλε στη δημιουργία νέων, μη κυπριακών εγκληματικών δικτύων, ιδιαίτερα μεταξύ Σύρων, Νιγηριανών και Σομαλών».