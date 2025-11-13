Τα αποτελέσματα της μεγάλης έρευνας ξένων εμπειρογνωμόνων που καταρτίζουν τον παγκόσμιο δείκτη εγκληματικότητας και κάνουν αρνητικές αναφορές για το αστυνομικό Σώμα της Κύπρου, δεν απαξιώνονται από τους άμεσα ενδιαφερόμενους, αλλά δεν τους προβληματίζουν.

Ο λόγος στην προκειμένη είναι για τους επικεφαλής συνδικαλιστικών σωμάτων που μίλησαν στον «Φ» μετά από σχετικά ερωτήματα που θέσαμε. Έδειξαν ενημερωμένοι για το περιεχόμενο της αξιολόγησης, ωστόσο, εκφράζουν σοβαρές ενστάσεις για τα όσα καταγράφονται στην τελική σχετική έκθεση.

Είναι χαρακτηριστική η τοποθέτηση που έκανε ο πρόεδρος του Συνδέσμου Αστυνομίας Κύπρου (ΣΑΚ), Λευτέρης Κυριάκου. Ο τελευταίος αναφερόμενος σε σημείωση της έκθεσης περί «αναφορών για διαφθορά στο αστυνομικό σώμα», τόνισε πως «αυτή η θέση είναι χωρίς τεκμηρίωση» και υπέδειξε πως η διαπίστωση δεν υποστηρίζεται από τα γεγονότα.

Ο κ. Κυριάκου τόνισε ότι «ο αριθμός καταδικών για διαφθορά στην Αστυνομία είναι πολύ χαμηλός συγκριτικά με άλλες χώρες για τις οποίες έχουμε δεδομένα ενώπιόν μας».

Ο πρόεδρος του ΣΑΚ πρόσθεσε: «Εμείς λέμε ότι ως Κύπρος είμαστε σε καλό επίπεδο». Συνέχισε να αναπτύσσει την επιχειρηματολογία του λέγοντας πως υπάρχουν αρμόδια όργανα και μηχανισμοί για να ελέγχονται οι αστυνομικοί σε πολύ μεγαλύτερο βαθμό από οποιουσδήποτε άλλους οργανισμούς ή υπηρεσίες στην Κύπρο.

Ο Λευτέρης Κυριάκου δεν παρέλειψε να αναφερθεί σε διάφορες αυθαίρετες θέσεις που εκφράζονται σε Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης. «Προσβάλλουν μέλη της Αστυνομίας, χωρίς καμία τεκμηρίωση» δήλωσε χαρακτηριστικά.

Στο ίδιο μήκος κύματος και τα όσα ανέφερε ο πρόεδρος του Κλάδου Αστυνομικού Σώματος της συντεχνίας «Ισότητα», Νίκος Λοϊζίδης, ο οποίος τόνισε ανάμεσα σ΄ άλλα ότι οι αστυνομικοί δεν πρέπει να ενοχοποιούνται με ενδείξεις ή υποψίες.

Είπε, συγκεκριμένα, τα ακόλουθα: «Να ξεκαθαρίσουμε όσον αφορά την επίμαχη αναφορά ότι «σώμα επιβολής του Νόμου» δεν είναι μόνο η Αστυνομία. Είναι και οι διάφορες Αρχές που δημιουργήθηκαν, όπως η Ανεξάρτητη Αρχή κατά της Διαφθοράς, η Νομική Υπηρεσία, αλλά και τα Δικαστήρια. Όσον αφορά τους αστυνομικούς, να τονίσω ότι για διαφθορά έχει καταδικαστεί το 0.05% των αστυνομικών τα τελευταία 15 χρόνια μόνον. Επίσης, υπάρχουν τρεις υπηρεσίες να ελέγχουν τους αστυνομικούς, κάτι για το οποίο καμία άλλη ευρωπαϊκή χώρα δεν έχει, αλλά ούτε και κανένα άλλο επάγγελμα στην Κύπρο. Θα μελετηθούν οι αναφορές της συγκεκριμένης ΜΚΟ αλλά δεν φαίνεται εκ πρώτης όψεως να στοιχειοθετούνται. Εν κατακλείδι κανένα επάγγελμα δεν εξαιρείται της διαφθοράς. Το ίδιο και οι αστυνομικοί, αλλά με καταδίκη να ενοχοποιούνται και όχι μόνο με ενδείξεις ή υποψίες».

Όπως σημειώσαμε και χθες η έκθεση εμπειρογνωμόνων της Παγκόσμιας Πρωτοβουλίας κατά της Διασυνοριακής Οργανωμένης Εγκληματικότητας, η οποία κάθε διετία καταρτίζει και δημοσιοποιεί τον παγκόσμιο δείκτη εγκληματικότητας, κηλιδώνει το νησί μας με αναφορές για διαφθορά σε σώματα επιβολής του νόμου και πολιτειακούς θεσμούς. Μεταξύ άλλων, επισημαίνει: «Ο ρόλος των ενσωματωμένων στην Πολιτεία ‘παραγόντων’ (σ.σ. φυσικά πρόσωπα) οργανωμένου εγκλήματος έχει προκαλέσει αυξανόμενο έλεγχο, ιδιαίτερα σε σχέση με καταγγελίες διαφθοράς εντός των σωμάτων επιβολής του νόμου και των πολιτειακών θεσμών. Έχουν προκύψει αναφορές που εμπλέκουν αστυνομικούς στη διευκόλυνση εγκληματικών δραστηριοτήτων, με κατηγορίες που κυμαίνονται από κατάχρηση εξουσίας έως άμεση συμμετοχή στο οργανωμένο έγκλημα».

Η ανάλυση γίνεται στη βάση στήριξης και στοιχείων της Interpol και του Ινστιτούτου για Σπουδές Ασφαλείας. Τα δεδομένα αναλύονται από μια μεγάλη ομάδα πραγματογνωμόνων (350) στο πλαίσιο ενός προγράμματος, το οποίο «τρέχει» από το 2020, χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και λαμβάνει οικονομική υποστήριξη, επίσης, από τη Νορβηγία και τις ΗΠΑ.