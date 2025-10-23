Χθες, ήταν ομολογουμένως μια πολύ παράξενη μέρα. Ξεκίνησε με λύπη. Από το θλιβερό μαντάτο της απώλειας του Νιόνιου. Ήρθε, όμως, νωρίς η ενημέρωση από τη Βουλή και γέλασε το μουτράκι μας. Ακούσατε τη φοβερή είδηση; Μάριος Χαρτσιώτης και Θεμιστός Αρναούτης ενημέρωσαν τα μέλη της κοινοβουλευτικής επιτροπής Νομικών ότι χαρτογράφησαν το οργανωμένο έγκλημα στην Κύπρο! Διέλυσαν δια μιας τη θλίψη. Η σκέψη επικεντρώθηκε στους χαρούμενους στίχους του μεγάλου τραγουδοποιού: «Ας κρατήσουν οι χοροί…». Διότι τώρα οι εγκληματίες τελούν υπό πανικό!

Χαρείτε κι εσείς αγαπητοί αναγνώστες. Διότι όπως πληροφόρησαν τους βουλευτές, πλέον, η Αστυνομία ετοίμασε χάρτη στον οποίο τοποθέτησε την περιοχή δράσης της κάθε φατρίας σε κάθε επαρχία. Μαζί παρατίθεται και ο τομέας στον οποίο κάθε μια από τις φατρίες αυτές δραστηριοποιείται. Τα χαρμόσυνα νέα είχαν και συνέχεια. Οι Αρχές γνωρίζουν τα άτομα τα οποία δραστηριοποιούνται στο οργανωμένο έγκλημα. Ποιοι ηγούνται.

Ακούστε και το σπουδαιότερο. Γνωρίζουν ότι η ελληνική μαφία αποστέλλει εκτελεστές στην Κύπρο. Εκτελούν κατά παραγγελία δολοφονίες και πάνε πίσω. Το είπαν και επισήμως σε δηλώσεις. Το οργανωμένο έγκλημα μετεξελίσσεται. Έπαψε να είναι αμιγώς κυπριακό. Υπάρχει ξένη φατρία που δρα στην Κύπρο. Σας τα έλεγε η στήλη τις τελευταίες εβδομάδες αλλά δεν την πιστεύατε. Τώρα σας το λένε και οι Αρχές!

Μόνο που θα σας χαλάσω τη χαρά. Διότι υπάρχει και το ευλογημένο το αρχείο. Μας θυμίζει ότι στις 8-5-2018, Ιωνάς Νικολάου και Ζαχαρίας Χρυσοστόμου μας βομβάρδιζαν με ανακοινώσεις περί σωρείας αποφασιστικών μέτρων καταπολέμησης του οργανωμένου εγκλήματος. Είχαν ζητήσει να έχουν εντός 48 ωρών κατάλογο με όλες τις φατρίες και τα μέλη τους για να έχουν πλήρη εικόνα του υπόκοσμου.

Τι στο καλό; Από το 2018 έχει τέτοιο κατάλογο η Αστυνομία; Και τι έπραξε; Καθάρισε μήπως τον υπόκοσμο; Α μπα. Δυο τρία κορυφαία στελέχη αλληλοεξοντώθηκαν. Όμως, νέα κεφάλια ξεπρόβαλαν. Ας μην προτρέξουν μερικοί φωστήρες να επαναλάβουν το ξεπερασμένο «πάντοτε υπήρχε υπόκοσμος και πάντοτε θα υπάρχει». Δεν είναι αυτό το θέμα μας. Η μετεξέλιξη είναι το θέμα. Άλλο ο έλεγχος της νύκτας με τα μπαρ και τα ναρκωτικά και άλλο, η είσοδος του στις δουλειές της ημέρας και η απειλή της σοβαρής πλευράς της οικονομίας.

Το θέμα είναι τι θα προσφέρει αυτή τη φορά η νέα χαρτογράφηση του οργανωμένου εγκλήματος από την Αστυνομία. Ακολουθώντας τις μεθόδους του παρελθόντος μήπως; Ανέτρεξα στο αρχείο και εντόπισα μια ανάρτηση του Αλέξη Μαυρομιχάλη (Αλεξούι) στις 22-5-2018. Έκανε πλάκα τότε με την Αστυνομία.

Διαβάστε την: «Αν το σχέδιο για πάταξη του υπόκοσμου είναι οι επιδεικτικές έρευνες, γιατί σας πήρε τόσο καιρό να εφαρμόσετε μια τόσο απλή λύση; Και γιατί δεν την εφαρμόζατε όταν αλώνιζαν ο Μούζος, οι Αλβανοί και Σέρβοι εκτελεστές; Όταν γίνονταν τετραπλά και πενταπλά φονικά; Γιατί δεν μεταδίδεται αυτή τη γνώση καταπολέμησης του υπόκοσμου και σε αστυνομίες άλλων χωρών με παρόμοια προβλήματα οργανωμένου εγκλήματος; Μιας και ήταν μυστική υποθέτω η επιχείρηση για έρευνες σπίτι μου, για να εμπεριέχει το πλεονέκτημα του αιφνιδιασμού, πώς και συνοδευόταν από τηλεοπτικό συνεργείο;».

Από φανφάρες μπουχτίσαμε σε αυτό τον τόπο κύριοι των Αρχών. Και επειδή το αρχείο είναι θησαυρός υπενθυμίζουμε και τούτο: Ο Ιωνάς Νικολάου είχε προβεί στις 18-5-2018 σε μια «φοβερή» αποκάλυψη. Ότι «θα εκπλαγούμε από τα άτομα που μπορεί να βρίσκονται στην πυραμίδα της εμπορίας ναρκωτικών. Μπορεί να έχει άτομα που θαυμάζουμε για την επιχειρηματική τους δραστηριότητα»! Τους γνώριζαν, δηλαδή, αλλά δεν τους ακούμπησαν ποτέ. Ας μην αναμένουν, λοιπόν, οι Αρχές να εκπλαγούμε τώρα επειδή χαρτογράφησαν το οργανωμένο έγκλημα. Αν ποτέ χαρτογραφήσουν την εξόντωση των φατριών, ειδικά των εισαγόμενων που είναι και οι πλέον επικίνδυνες, τότε να μας καλέσουν να το γιορτάσουμε. Και να τους επιβραβεύσουμε.

Συμπτωματικά, χθες, την ώρα που στη Βουλή οι δικοί μας παρουσίαζαν τη χαρτογράφηση των φατριών, στην Ελλάδα, ο διοικητής της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος (ΔΑΟΕ – το «ελληνικό FBI» όπως την χαρακτηρίζουν) υποστράτηγος Φώτης Ντουίτσης, ανακοίνωνε τα αποτελέσματα στον ένα χρόνο δράσης τους.

Επιλήφθηκαν σε 719 υποθέσεις. Εξαρθρώθηκαν 139 εγκληματικές οργανώσεις και ομάδες (κοινώς φατρίες). Σχηματίστηκε δικογραφία για 2.540 δράστες. Από αυτούς συνελήφθησαν 1.792 και προφυλακίστηκαν περίπου 600.

Όσο για τον υπουργό Προστασίας του Πολίτη, Μιχάλη Χρυσοχοΐδη, έδειξε ξεκάθαρα τα σημεία της επιτυχίας. Οφείλεται, πρώτον, στην ουσία του νομοθετήματος το οποίο προσφέρει ευρύ φάσμα δραστηριοτήτων. Δεύτερον, στους ικανούς αξιωματικούς που στελεχώνουν τη νέα υπηρεσία. Επισημαίνουμε, ότι διοικητής του «ελληνικού FBI» είναι υποστράτηγος!

Με απλά λόγια κύριοι επικεφαλής των Αρχών Ασφαλείας, άστε τα αστειάκια με τις χαρτογραφήσεις. Διεκδικήστε -αν τολμάτε- νόμο που να επιτρέπει ευρεία δράση. Ζητείστε μεταγραφές από το ελληνικό, το αμερικανικό ή όποιο άλλο ξένο FBI, διότι, δυστυχώς, τέτοιους αξιωματικούς με παπάρια στην ψυχή δεν διαθέτουμε.

Κύριε Χριστοδουλίδη, κάνε το τάχιστα, διότι πολύ αργήσαμε. Διαφορετικά θα μας μείνουν οι στίχοι του Νιόνιου «ας κρατήσουν οι χοροί…». Όχι, όμως, επειδή θα γιορτάσουμε την εξόντωση των φατριών. Αλλά επειδή, απλώς, θα παραμείνουμε με τα πανηγύρια των χαρτογραφήσεων!