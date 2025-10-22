Στοιχεία για τις φατρίες που δραστηριοποιούνται στην Κύπρο ανά περιοχή χωρίς όμως ονόματα, έδωσαν σήμερα στη Βουλή, ο υπουργός Δικαιοσύνης και ο Αρχηγός Αστυνομίας.

Μάλιστα, επιδείχθηκε στους βουλευτές μέλη της Επιτροπής Νομικών σχέδιο με χαρτογράφηση των φατριών οι οποίες ενεργούν στις διάφορες επαρχίες καθώς και τους τομείς στους οποίους εξάπλωσαν την παράνομη δράση τους. Όπως αναφέρθηκε από τον υπουργό Μάρτιο Χαρτσιώτη, σύμφωνα με πληροφορίες του philenews, οι Αρχές γνωρίζουν τα άτομα που δραστηριοποιούνται στο οργανωμένο έγκλημα, ποιοι ηγούνται, ενώ ξέρουν ότι υπάρχουν πρόσωπα που σχετίζονται με δυο ξεχωριστές φατρίες από διαφορετικές πόλεις.

Επίσης, δόθηκαν στοιχεία για φατρία του εξωτερικού που δρα στην Κύπρο και τους τομείς με τους οποίους καταπιάνεται. Στο σχεδιάγραμμα που επιδείχθηκε εκ του μακρόθεν στους βουλευτές, φαίνονται οι περιοχές στις οποίες δρα το οργανωμένο έγκλημα καθώς και ο «στρατός» που διαθέτουν για να εκτελούν τα άνομα σχέδια τους.

Κατά τις ίδιες πληροφορίες μας, οι βουλευτές υπέβαλαν αρκετές ερωτήσεις όσον αφορά στη δράση των φατριών, ενώ στάθηκαν και στην τελευταία δολοφονία στη Λεμεσό με θύμα τον Σταύρο Δημοσθένους. Ο Αρχηγός Αστυνομίας Θεμιστός Αρναούτης, εξέφρασε την αισιοδοξία του προς τους βουλευτές ότι τελικά θα εξιχνιαστεί αυτό το στυγερό έγκλημα. Βουλευτές εξέφρασαν την ικανοποίησή τους για τις δράσεις που γίνονται από τις αρχές.

Σε δηλώσεις του μετά τη συνεδρία της Επιτροπής, ο υπουργός Δικαιοσύνης αφού αναφέρθηκε στο οργανωμένο έγκλημα και τα μέτρα που λαμβάνει η Αστυνομία και η κυβέρνηση, εξέφρασε την εκτίμηση ότι οι έρευνες των αρχών για τη δολοφονία Δημοσθένους βρίσκονται σε καλό δρόμο. Αναζητούνται τα κίνητρα, ανέφερε, ενώ κληθείς να σχολιάσει το γεγονός ότι το έγκλημα έγινε με το φως της ημέρας, ο κ. Χαρτσιώτης απάντησε ότι και η ληστεία στο Λούβρο έγινε πρωϊνές ώρες, τονίζοντας ότι το έγκλημα μεταλλάσσεται και οι παράνομοι δεν διστάζουν να δράσουν οποιαδήποτε ώρα προκειμένου να εκτελέσουν τα σχέδια τους. Τόνισε ότι λαμβάνονται πολλά μέτρα για πάταξη του εγκλήματος τα οποία άρχισαν να αποδίδουν.

Στην κεκλεισμένων των θυρών συνεδρία της Επιτροπής Νομικών, ο κ. Χαρτσιώτης, όπως πληροφορούμαστε, έδωσε στοιχεία για την καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος. Όπως ανέφερε στους βουλευτές, από τον Απρίλιο του 2024 συστάθηκε ο Κλάδος Διερεύνησης Περιουσιακών Στοιχείων για έλεγχο ατόμων που δεν έχουν δώσει αφορμή για εμπλοκή τους σε γενεσιουργά αδικήματα, πλην όμως φαίνεται να διάγουν τρόπο ζωής που δεν συνάδει με τα έσοδα που δηλώνουν προς το κράτος.

Στο πλαίσιο διερεύνησης υποθέσεων κατακρατήθηκαν περιουσιακά στοιχεία στα οποία περιλαμβάνονται ένα ξενοδοχείο, ένα σπίτι, αυτοκίνητα αξίας €1,1 εκατ., αρχαία κειμήλια και μια εκκλησιαστική εικόνα. Από την 1/1/2024 μέχρι και τις 16/5/2025 έχουν δεσμευτεί ή δημευτεί χρηματικά ποσά που φτάνουν το €1,2 εκατ. Παράλληλα, δεσμεύτηκαν ή δημεύτηκαν ακίνητα όπως σπίτια, διαμερίσματα, ξενοδοχεία και οικόπεδα συνολικής αξίας €8,9 εκατ. και κοσμήματα και τιμαλφή συνολικής αξίας ενός εκατ.

Κατασχέθηκαν επίσης οχήματα η αξία των οποίων φτάνει το €1,1 εκατ. καθώς και κρυπτονομίσματα η αξία των οποίων φτάνει τα €25 εκατ. Επίσης, δεσμεύτηκαν σε τραπεζικούς λογαριασμούς στο εξωτερικό 1,8 εκατ. στερλίνες και άλλα €890.000 που αποτελούν ποσά για διερευνώμενες υποθέσεις.