Πέραν της μιας ώρας κράτησε η κεκλεισμένων των θυρών ενημέρωση της Βουλής από τον υπουργό Δικαιοσύνης και τον Αρχηγό Αστυνομίας για το οργανωμένο έγκλημα.

Η συζήτηση διεξήχθη χωρίς την παρουσία των συνεργατών των βουλευτών λόγω του ευαίσθητου του θέματος και σύμφωνα με πληροφορίες του philenews, μετά την ενημέρωση της οποίας έτυχαν οι βουλευτές, υποβλήθηκαν ερωτήσεις.

Κατά τις ίδιες πληροφορίες, η ενημέρωση που έγινε από τον πολιτικό προϊστάμενο της Αστυνομίας αφορούσε την κατάσταση του οργανωμένου εγκλήματος όπως δημιουργείται μετά τη δολοφονία του Σταύρου Δημοσθένους, για το πού επεκτείνει τις δραστηριότητές του αλλά και τους φόβους για το πώς μετεξελίσσεται.

Όπως εκτιμάται, ο Μάριος Χαρτσιώτης ενημέρωσε τους βουλευτές για τα μέτρα που λαμβάνονται από τις διωκτικές αρχές όσον αφορά στην πάταξη του οργανωμένου εγκλήματος, την αύξηση των περιπόλων στα κέντρα των πόλεων καθώς και άλλα μέτρα για έλεγχο προσώπων που κινούν υποψίες για αθέμιτο πλουτισμό.

Ο κ. Χαρτσιώτης, ενημέρωσε, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες και για την κατάσταση με τις φυλακές, τα μέτρα που λαμβάνονται και αυτά που τροχοδρομούνται, όπως για το σύστημα απενεργοποίησης κινητών τηλεφώνων το οποίο αναμένεται ότι θα εγκατασταθεί αρχές του 2026, όπως και για τις νέες κάμερες που θα εγκατασταθούν στις πτέρυγες.

Μετά την ενημέρωση υπουργός και Αρχηγός απάντησαν σε σωρεία ερωτήσεων των βουλευτών.