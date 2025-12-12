Πρέπει να ομολογήσουμε, η ατμόσφαιρα είναι πολύ χαρούμενη. Εμείς, αναλόγως, αλλά η ατμόσφαιρα πάει καλά. Έβρεξε κιόλας, χαρά θεού. Κι όπως άκουσα έναν ευρωβουλευτή να διαβεβαιώνει χτες: Ο Ερχιουρμάν δεν είναι Τατάρ.

Πάντως, δεν είδαμε κάτι πρωτόγνωρο, ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης συναντήθηκε και με τον Τατάρ στο ανθρωπολογικό εργαστήρι της Διερευνητικής Επιτροπής Αγνοουμένων, τον Ιούλιο του 2023. Και είχαν την πρώτη τους συνάντηση στην οικία του Ειδικού Αντιπροσώπου Κόλιν Στιούαρτ.

Χτες, όμως, άλλη κατάσταση. Πήγαν και σε δεξίωση στην οικία -στην ίδια οικία- του Χασίμ Ντιάν. Αλλάζουν τα πράματα; Αλλάζουν σίγουρα. Διότι, όπως είπε και ο Ερχιουρμάν, υπάρχουν και τα ψηφίσματα του Συμβουλίου Ασφαλείας τα οποία λένε ότι «χρειάζεται ένα κλίμα/μια ατμόσφαιρα που να είναι ευνοϊκή για τη διαδικασία επίλυσης».

Αυτό λένε τα ψηφίσματα και το υιοθετεί κι ο κατοχικός ηγέτης. Αλλά αυτό το υιοθετούσε και ο προκάτοχος του. Ήθελε κι εκείνος κλίμα και ατμόσφαιρα και κατανόηση. Και πρότεινε και μέτρα ο κακός Τατάρ προς αυτή την κατεύθυνση. Παρόμοια φυσικά που προτείνει και ο καλός Ερχιουρμάν. Μέτρα που δεν βλάπτουν την πολιτική του διαχωρισμού του κυπριακού λαού και του κυπριακού εδάφους. Μέτρα που δημιουργούν συνθήκες συνεργασίας μεταξύ δύο ισότιμων κυριαρχικών οντοτήτων, που πρέπει να μάθουν να συνεργάζονται.

Δεν τα λέμε για να χαλάσουμε το κλίμα. Δεν βλάπτει κανέναν το καλό κλίμα. Φτάνει φυσικά να μην παρασυρόμαστε και να προσφέρουμε γην και ύδωρ έναντι της ευνοϊκής ατμόσφαιρας. Την πάθαμε πολλές φορές για να είμαστε πάντα το ίδιο απλόχεροι. Ή, το ίδιο χρήσιμοι ηλίθιοι, για να το πω πιο απόλυτα.

Ο Τατάρ, λοιπόν, ήταν ένας άγαρμπος, μονοκόμματος, τοξικός, άσχετος με πολιτική και διπλωματία και γι΄ αυτό ακόμα κι όταν συναντήθηκε με τον Πρόεδρο στο ανθρωπολογικό εργαστήρι, που ήταν και παραμένει ένα καίριο σημείο για να στήνονται επικοινωνιακά παιχνίδια, που θα μπορούσαν να βελτιώσουν κάπως το κλίμα, κατάφερε με τις δηλώσεις του να χαλάσει το κλίμα.

Ο Ερχιουρμάν, όμως, πράγματι δεν είναι Τατάρ. Το ερώτημα είναι σε τι διαφέρουν για να είμαστε εμείς τόσο χαρούμενοι; Στην ουσία των θέσεων τους ή στην προσέγγιση και στην προσωπικότητα; Διότι, θέτει κι αυτός τις ίδιες προϋποθέσεις για να πάει σε διαπραγμάτευση (εκ των προτέρων κυριαρχική ισότητα, χρονοδιάγραμμα κ.λπ.) απλώς τονίζει διπλωματικά πως δεν είναι προϋποθέσεις, αλλά «μέθοδος που έχει διαμορφωθεί από χρόνια εμπειρίας». Εξάλλου, σε αυτό που οι Ελληνοκύπριοι θεωρούν βασικότατο, την κατάργηση των τουρκικών εγγυήσεων, ίδιες θέσεις εκφράζουν δημοσίως.

Παράδειγμα διαφορετικότητας είναι το ότι ο Τατάρ αρνείτο να συναντηθεί με τον απεσταλμένο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Γιοχάνες Χαν. Αλλά ο Ερχιουρμάν δεν έχει πρόβλημα με τη συνάντηση και θα γίνει σήμερα. Το πρόβλημα είναι ότι τον συναντά για να του πει όσα θα του έλεγε ο προκάτοχός του, αν έκοβε ο νους του. Τα προβλήματα που αφορούν την ευρωπαϊκή ιθαγένεια, το χαλούμι, τον Κανονισμό της Πράσινης Γραμμής, το απευθείας εμπόριο, την ανέγερση μνημείου για τους αγνοούμενους στο ευρωκοινοβούλιο. Ο ίδιος τα ανακοίνωσε αυτά. Θα μπορούσε να κάνει κι ο Τατάρ την συνάντηση και να πει τα ίδια αν δεν ήταν τόσο μουλάρι. Μετά συγχωρήσεως.

Ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης διάβασε τη δήλωση, όπως έλεγε χτες, «του Τουρκοκύπριου ηγέτη που αναφέρεται στα ψηφίσματα του ΣΑ των ΗΕ, παραπέμπει στα ψηφίσματα, άρα έχουμε και τη βάση». Ο Ερχιουρμάν, όμως, μίλησε για τα ψηφίσματα που αναφέρονται στο κλίμα και στην ατμόσφαιρα. Θα είχαμε τη βάση αν μιλούσε για άλλα ψηφίσματα.

Για το ψήφισμα που ακυρώνει την ανακήρυξη του ψευδοκράτους, για το ψήφισμα που «απαιτεί την άμεση αποχώρηση όλων των κατοχικών στρατευμάτων από την Κυπριακή Δημοκρατία», για το ψήφισμα που ζητά να παραδοθούν τα Βαρώσια στη διοίκηση των Ηνωμένων Εθνών και θεωρεί «τις απόπειρες για εποικισμό οποιουδήποτε τμήματος των Βαρωσίων από άτομα άλλα από τους κατοίκους τους ως απαράδεκτες». Με αυτά τα ψηφίσματα έχουμε τη βάση, αλλά είναι μόνο δική μας βάση, του Ερχιουρμάν δεν ξέρουμε ακόμα τη βάση του. Υπομονή. Η κλιματική αλλαγή είναι τεράστιο πρόβλημα.