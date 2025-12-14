ΕΠΑΝΕΡΧΟΜΑΣΤΕ στο θέμα των Κεντρικών Φυλακών και των συνθηκών που επικρατούν στο σωφρονιστικό ίδρυμα, με αφορμή την πρόσφατη έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την Πρόληψη των Βασανιστηρίων (CPT) του Συμβουλίου της Ευρώπης.

ΣΤΗΝ έκθεση εκφράζονται σοβαρές ανησυχίες για τα υψηλά επίπεδα βίας μεταξύ των κρατουμένων και την αδυναμία του προσωπικού να διασφαλίσει την ασφάλεια των κρατουμένων. Κλιμάκιο του ΣτΕ επισκέφθηκε τις Κεντρικές Φυλακές τον περασμένο Απρίλιο και σε σχέση με προηγούμενες καθόδους στο νησί ( 2017 και 2023), διαπιστώνει πρόοδο. Θεωρεί ότι έγιναν βήματα προς τα εμπρός. Έχουν, για παράδειγμα, μειωθεί οι καταγγελίες για σωματική κακομεταχείριση από το προσωπικό των Κεντρικών Φυλακών της Λευκωσίας ενώ έχουν βελτιωθεί οι συνθήκες διαβίωσης και υγιεινής στο Κέντρο Πουρνάρα

ΩΣΤΟΣΟ, η γενική εικόνα είναι αρνητική. Και καταγράφονται τα αρνητικά και οι αδυναμίες. Εκφράζεται η ανησυχία για τα υψηλά επίπεδα βίας μεταξύ των κρατουμένων και την αδυναμία του προσωπικού των φυλακών να διασφαλίσει την ασφάλεια των κρατουμένων.

Η ΕΛΛΕΙΨΗ προσωπικού δεν προκαλεί μόνο λειτουργικά προβλήματα, αλλά ενισχύει και τις παράνομες δράσεις εντός των φυλακών. «Η χρόνια έλλειψη αξιωματικών πρώτης γραμμής έχει επιτρέψει στις ισχυρότερες ομάδες κρατουμένων να κυριαρχούν και να επιβάλλουν άτυπες τιμωρίες, υπονομεύοντας την ασφάλεια και την τάξη». Η κατάσταση επιτρέπει- δυστυχώς- σε κατάδικους να κάνουν κουμάντο. Κι αυτό είναι απαράδεκτο και άκρως επικίνδυνο.

Ο ΥΠΕΡΠΛΗΘΥΣΜΟΣ, η έλλειψη υποδομών, είναι ένα θέμα το οποίο δεν είναι σημερινό, αλλά διαχρονικό. Είναι δε σαφές πως, παρά το γεγονός ότι έχουν κτισθεί νέες πτέρυγες και αυτό βελτίωσε την κατάσταση, παραμένουν πολλά να γίνουν. Όπως σημειώνεται στην έκθεση «έως και τέσσερις κρατούμενους να μοιράζονται κελιά μικρότερα από 6 τ.μ., στα οποία δύο άτομα αναγκάζονται να κοιμούνται σε στρώματα στο πάτωμα».

Ο ΝΕΟΣ υπουργός Δικαιοσύνης και Δημόσιας Τάξης, Κωνσταντίνος Φυτιρής, έδειξε από την αρχή ότι θα ασχοληθεί σοβαρά και επισταμένα με το θέμα των Κεντρικών Φυλακών. Έχει δείξει ότι θέλει να λύσει προβλήματα, αναλαμβάνοντας πρωτοβουλίες.

ΕΙΝΑΙ δε προφανές πως η αντιμετώπιση των προβλημάτων είναι σύνθετη. Γι αυτό και χρειάζεται ενίσχυση προσωπικού, αναβάθμιση υποδομών, πρωτίστως όμως ξήλωμα του εγκληματικών ομάδων, που δρουν μέσα από τις φυλακές έχοντας διασυνδέσεις με τον υπόκοσμο. Ενδεχομένως τούτο να είναι και το κλειδί στο να αντιμετωπισθεί και η εγκληματικότητα και να σταματήσουν οι παράνομες δράσεις, ενίοτε και ακραίες, εντός της φυλακής.