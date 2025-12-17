ΕΝΑ νέο σημαντικό κεφάλαιο διανοίγεται στις σχέσεις της Γαλλίας και της Κύπρου. Τη Δευτέρα, στο Παρίσι, οι πρόεδροι της Γαλλίας και της Κύπρου υπέγραψαν Συμφωνία Στρατηγικής Συνεργασίας. Εφεξής η στρατηγική συνεργασία των δυο κρατών περνά σε ένα ψηλότερο επίπεδο και κάνει βήματα προς τα εμπρός.

ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ για επικαιροποίηση παλαιότερης συμφωνίας, η οποία σήμερα λαμβάνει υπόψη τα νέα δεδομένα και προτάσσει τις ανάγκες της εποχής. Σε μια περίοδο δύσκολη και ρευστή στην ευρύτερη περιοχή, με κίνδυνους πολεμικών συγκρούσεων, χρειάζονται οι κοινοί βηματισμοί κρατών, που έχουν κοινούς στόχους, επιδιώξεις και οράματα.

ΟΠΩΣ συναφώς ανέφερε μετά την υπογραφή της νέας συμφωνίας, ο Γάλλος Πρόεδρος, Εμανουέλ Μακρόν, αυτή έχει ως επίκεντρο την στρατηγική αυτονομία, την καινοτομία, την οικολογία, τον ψηφιακό τομέα, την εκπαίδευση, τον πολιτισμό, καθώς και θέματα στρατηγικής και άμυνας, προσθέτοντας ότι οι δύο χώρες σε λίγες βδομάδες θα οριστικοποιήσουν συμφωνία για το SOFA.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Χριστοδουλίδης επισήμανε πως «η Γαλλία αποτελεί ένα πολύτιμο στρατηγικό εταίρο για την Κύπρο στους καίριους τομείς της Άμυνας και της Ενέργειας», επισημαίνοντας ότι «η Κυπριακή Δημοκρατία εκτιμά την παρουσία της ΤΟΤAL στην κυπριακή ΑΟΖ, όπως και την αυξανόμενη συνεργασία των αντίστοιχων υπουργείων Άμυνας, περιλαμβανομένης της συνεργασίας για τον κανονισμό SAFE».

ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ για μια πολύ σημαντική εξέλιξη. Μια συμφωνία που προετοιμάστηκε εδώ και καιρό. Υπήρξαν συζητήσεις επί συζητήσεων. Σημειώνουμε μεταξύ άλλων τη συνεισφορά της Γαλλίας για τον εκσυγχρονισμό της ναυτικής βάσης στο Μαρί.

ΤΗΝ περίοδο που διανύουμε, οι συνεργασίες είναι αναγκαίες και πολύ χρήσιμες. Είναι προφανές πως συμφωνίες, οι οποίες στηρίζονται στον αμοιβαίο σεβασμό και στη λογική ότι επωφελούνται εξίσου και οι δυο χώρες, έχουν προοπτική και πολλές δυνατότητες.

ΠΡΟΦΑΝΩΣ και τα μεγέθη των δυο χωρών είναι προδήλως διαφορετικά, όπως και ο ρόλος, οι δυνατότητες. Ωστόσο, σε μια συνεργασία η κάθε μια από τις δυο χώρες έχει τα δικά της πλεονεκτήματα. Η Γαλλία είναι από τις μεγαλύτερες και ισχυρότερες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η Κύπρος λόγω γεωγραφικής θέσης, διαθέτει στρατηγικά πλεονεκτήματα, τα οποία γνωρίζουν πολύ καλά οι τρίτοι. Σύμμαχοι και μη.

Η ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ εταιρική συμφωνία Γαλλίας και Κυπριακής Δημοκρατίας, συνιστά ένα νέο κεφάλαιο με γεωπολιτικό χαρακτήρα, διανοίγει μεγάλες προοπτικές, που ενισχύουν σημαντικά τη χώρα μας σε αυτό το νέο δύσκολο γεωπολιτικό περιβάλλον.