Άλλο βάσανο τώρα! Πειράχτηκε ο Ερχιουρμάν διότι ο Νίκος Χριστοδουλίδης είπε στην Le Figaro ότι είναι έτοιμος να συναντήσει τον Ερντογάν να συζητήσουν το Κυπριακό.

Άκου, δηλαδή, θράσος που το έχει ο Πρόεδρος! Μα καλά κι αυτός, πήγε κι έκανε τέτοια δήλωση χωρίς να πάρει την άδεια του Ερχιουρμάν; Τς, τς, τς. Ή, έστω, του Αρικλί;

Περάσαμε σε άλλα επίπεδα αλλοφροσύνης πλέον. Τον ρώτησαν τον Πρόεδρο στο πλαίσιο συνέντευξης αν ένας απευθείας διάλογος με τον Ερντογάν παραμένει δυνατός μετά τις πρόσφατες δηλώσεις του για λύση δύο κρατών. Και η απάντησή του ήταν ότι «αν η Τουρκία είναι έτοιμη, τότε είμαι και εγώ έτοιμος να συναντήσω τον Πρόεδρό της, προκειμένου να συζητήσουμε για το Κυπριακό και να επιδιώξουμε, μέσω διαπραγματεύσεων, την εξεύρεση λύσης».

Όλοι ξέρουμε πως η Τουρκία ουδέποτε αποδέχτηκε και ούτε πρόκειται, απευθείας διάλογο με την Κυπριακή Δημοκρατία. Γνωστοί οι λόγοι. Αλλά, τι θα έπρεπε να απαντήσει ο Πρόεδρος; Κατά τον παραλογισμό του νέου διαλλακτικού και αριστερόστροφου ηγέτη του κατοχικού καθεστώτος, θα έπρεπε να απαντήσει ότι δεν θέλει να έχει απευθείας διάλογο με την Τουρκία, διότι παρακάμπτονται οι Τουρκοκύπριοι αδελφοί μας και αυτό δεν είναι καθόλου ευγενικό εκ μέρους του.

Φυσικά, ο Νίκος Χριστοδουλίδης, έχει ξαναπεί ότι στο πλαίσιο της εξάμηνης κυπριακής προεδρίας της ΕΕ, όπως θα καλέσει στην Κύπρο και άλλους ηγέτες της περιοχής, προτίθεται να καλέσει και τους Τούρκους. Οι οποίοι βεβαίως δεν θα έρθουν, διότι ως γνωστόν η Κυπριακή Δημοκρατία αναγνωρίζει την Τουρκία, αλλά η Τουρκία δεν αναγνωρίζει την Κυπριακή Δημοκρατία.

Αυτή τη φορά ο Πρόεδρος πήγε κι ένα βήμα παραπέρα και όταν ρωτήθηκε είπε: «Είμαι έτοιμος να συναντήσω τον Πρόεδρο Ερντογάν και του απευθύνω πρόσκληση και μέσω της εφημερίδας σας». Ούτε αυτή τη φορά θα έχει ανταπόκριση ασφαλώς. Αλλά, μόνο ένας παράλογος θα έδινε άλλη απάντηση σε μια ξένη εφημερίδα διεθνούς κύρους. Διότι, έτσι δείχνει και ότι είναι ένας Πρόεδρος που επιδιώκει τον διάλογο, και ότι το πρόβλημα της κατοχής είναι με την Τουρκία που το έχουμε.

Ούτε αυτό επιτρέπεται όμως. «Οποιαδήποτε πρόσκληση [προς τον Τούρκο Πρόεδρο] παρακάμπτει τους Τουρκοκύπριους και αγνοεί το καθεστώς και τη βούλησή τους», λέει ο Τουφάν Ερχιουρμάν. Και πρέπει να μάθει ότι η τουρκοκυπριακή πλευρά είναι «ένας από τους δύο ίσους ιδρυτικούς εταίρους» στο νησί και δεν αποδέχεται την παραγνώριση αυτής της πραγματικότητας.

Βρε κακό, που μας βρήκε! Άντε να συνεννοηθείς τώρα. Μα, το πρόβλημα είναι ότι ένας από τους δύο ίσους ιδρυτικούς εταίρους συμμάχησε με μια ξένη χώρα για να διαλύσει τον συνεταιρισμό. Και τα κατάφερε και γι΄ αυτό βρίσκεται στην παρανομία μισό αιώνα τώρα. Η όποια πρόσκληση στον Ερντογάν δεν είναι για εκείνον τον συνεταιρισμό, λες και προσπαθούμε τώρα να τον ξανακτίσουμε οι δυο εταίροι μεταξύ μας. Είναι για την κατοχή της Κύπρου από τα στρατεύματά του η πρόσκληση. Θέλει να αναλάβει την ευθύνη ο Ερχιουρμάν και γι΄ αυτά;

Είχαμε τον άλλο και λέγαμε ότι πρόκειται για βλάκα με όσα ξεφούρνιζε, έφυγε αυτός για να έχουμε τον έξυπνο, που πάει να εξελιχθεί σε αστείο. Κρίμα.



Υ.Γ. Αμ το άλλο; Θύμωσαν οι Τούρκοι διότι κατά την επίσκεψή του στη Λευκωσία, ο Πρόεδρος των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων, Σεΐχης Μοχάμεντ μπιν Ζαγέντ Αλ Ναχιάν, κατέθεσε στεφάνι στο μνημείο του Μακαρίου στο προεδρικό. Όπως κάνουν όλοι οι ξένοι στις επίσημες επισκέψεις. Ξεσάλωσαν οι τουρκικές εφημερίδες κι έγραφαν για «σκανδαλώδη» και «προκλητική» ενέργεια του Σεΐχη διότι ο Μακάριος αποτελεί συμβολική φυσιογνωμία μιας «αιματηρής περιόδου» για τους Τουρκοκύπριους. Και ότι το μνημείο «συμβολίζει γεγονότα βίας κατά των Τουρκοκυπρίων». Ό,τι νάναι! Άκου με τι ασχολούνται κι εμείς περιμένουμε στωικά εξίντα χρόνια να βρούμε «χρυσή τομή» για να συνεννοηθούμε. Πέρα βρέσιει, στην Καραμανιάν σιονίζει η κατάσταση.