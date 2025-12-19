Αυτή η Κυβέρνηση θα πιστωθεί την επίτευξη ενός στόχου που διακήρυσσαν οι προηγούμενες κυβερνήσεις, χωρίς να τον πετύχουν. Αναβάλλοντας την προσπάθεια, κάποιες φορές δικαιολογημένα (οικονομική κρίση, κορωνοϊός και εισβολή Ρωσίας στην Ουκρανία). Όλα αυτά και κάποια άλλα, όπως οι συχνές εκλογικές διαδικασίες, έστρεφαν την προσοχή αλλού. Υπήρξε όμως και ολιγωρία. Ίσως και απροθυμία από τους προηγούμενους. Και μπορεί να μας βγήκε και σε καλό που δεν έγινε πριν το 2023 η φορολογική μεταρρύθμιση.

Αυτή η Κυβέρνηση μπήκε – βγήκε και είναι ένα βήμα από την έγκριση της πρώτης συνολικής φορολογικής μεταρρύθμισης μετά από 22 χρόνια και μάλιστα μέσα σε μια προεκλογική περίοδο που είναι σε εξέλιξη και προβλέπεται να γίνει αδυσώπητη μετά τις γιορτές. Ελπίζουμε η ψηφοφορία τη Δευτέρα να μην διαψεύσει τις προσδοκίες της κοινωνίας ότι από 1/1/2026 θα έχουμε νέο φορολογικό καθεστώς, με πολύ περισσότερο κόσμο -αν συνυπολογίσουμε και όσους φοροδιαφεύγουν ασύστολα- να απαλλάσσεται από την άμεση φορολογία και χιλιάδες οικογένειες να έχουν σημαντικά αυξημένο αφορολόγητο εισόδημα, για παιδιά και φοιτητές τους.

Παρόλο ότι κόμματα της αντιπολίτευσης εξακολουθούν να αμφισβητούν την ύπαρξη κοινωνικής ισορροπίας στη μεταρρύθμιση και να θέτουν πρόσθετα αιτήματα, η γενική αίσθηση στην κοινωνία είναι πως αυτό που θα ψηφιστεί βελτιώνει τη σημερινή κατάσταση. Θα χρειαστεί χρόνος για να αξιολογηθεί η μεταρρύθμιση αξιόπιστα.

Η Κυβέρνηση είχε ξεκαθαρίσει νωρίς ότι η φορολογική μεταρρύθμιση δεν θα ακουμπούσε το τεράστιο κεφάλαιο του ΦΠΑ. Η στήλη θεωρεί πως οι αντιδράσεις για αυτή την απόφαση δεν ήταν ουσιαστικές. Δεν τέθηκε στον δημόσιο διάλογο με αποφασιστικότητα αυτή η παράμετρος. Γιατί όχι αναθεώρηση και των συντελεστών ΦΠΑ; Γιατί όχι συνδυασμός μιας τέτοιας αναθεώρησης με τις τελικές πρόνοιες της μεταρρύθμισης στην άμεση φορολογία; Με διαβούλευση με την ΕΕ, εννοείται.

Το ΑΚΕΛ είναι αλήθεια ότι ζήτησε πολλές φορές μείωση του ΦΠΑ σε βασικά προϊόντα, όπως και όλα τα κόμματα. Ανεξαρτήτως έντασης του αιτήματος.

Τώρα, λίγα 24ωρα πριν την τελική ψηφοφορία, το ΑΚΕΛ δίνει έμφαση στην πρόταση νόμου για «μόνιμη» μείωση του ΦΠΑ στο ρεύμα στο 5%. Η πρόταση συζητήθηκε χθες στη Βουλή αλλά αποφασίστηκε να αφεθεί για τον νέο χρόνο.

Στην Κύπρο ισχύει ΦΠΑ 9% στον ηλεκτρισμό (από 19% που ήταν), μετά την περσινή απόφαση της Κυβέρνησης, της οποίας η ισχύς παρατάθηκε πρόσφατα από το Υπουργικό. Στις πλείστες χώρες της ΕΕ είναι πάνω από 19%. Όμως, το κόστος για τον ηλεκτρισμό παραμένει δυσβάστακτο στην Κύπρο για φυσικά πρόσωπα και επιχειρήσεις. Και θα παραμείνει δυσβάστακτο ακόμα και αν το ΦΠΑ πέσει στο 5%.

Όμως, γιατί όχι 5% το ΦΠΑ στο ρεύμα; Επειδή θα χάσει το κράτος «ένα κάρο» εκατομμύρια θα πουν. Πόσα ακριβώς δεν γνωρίζει η στήλη, αλλά από τον ΦΠΑ 19% στον ηλεκτρισμό η εκτίμηση είναι πως το κράτος εισέπραττε περίπου 75-80 εκατομμύρια ευρώ τον χρόνο από τους οικιακούς καταναλωτές (οι επιχειρήσεις δεν χρεώνονται σε τελική ανάλυση). Και χάνει περίπου 40 εκατ. όταν ο ΦΠΑ είναι 9%, όπως τώρα. Τι θα πάθει αν χάσει ακόμα 20 εκατομμύρια, πάνω – κάτω; Αλλά και πρόβλημα να έχει ο κ. Κεραυνός και να ωρύεται, του λέμε αυτό: Βρείτε τρόπο κ. υπουργέ, μέσω της φορολογικής μεταρρύθμισης να φέρετε πίσω στο ταμείο αυτά τα λεφτά. Τώρα που βράζει το σίδερο.

Πριν πουν οι ιεροκήρυκες του κακώς νοούμενου φιλελευθερισμού (θυμίζω πως με επίσημη δήλωση του ΠτΔ έχομεν κοινωνικό φιλελευθερισμό, απλά δεν το ξέραμε νωρίτερα) πως δεν κάνει να πετάμε λεφτά, θέλουμε να επισημάνουμε πως για να έχουμε το 2ο ή 3ο πιο ακριβό ρεύμα στην ΕΕ αν ληφθεί υπόψη η αγοραστική δύναμη, ευθύνεται το κράτος. Μην τα ξαναλέμε. Δεν αξιώθηκε να φέρει φυσικό αέριο, καίμε μαζούτ και ντίζελ και πληρώνουμε… τα άντερά μας σε ρύπους, οι οποίοι ενσωματώνονται στην τιμή της κιλοβατώρας. Και έρχεται το κράτος και μας βάζει 9 ή 19% ΦΠΑ στο ρεύμα, χρεώνοντάς μας ΦΠΑ και για τα έσοδα από το πέναλτι που βάζει η ΕΕ για τους ρύπους του πετρελαίου ηλεκτροπαραγωγής, τα οποία έσοδα εισπράττει στην πλειονότητά τους το κράτος!

Τώρα που το ξανασκέφτηκα, να αλλάξει η πρόταση του ΑΚΕΛ και το 5% να γίνει 0%. Θα τα βρούμε με τις Βρυξέλλες.