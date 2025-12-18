Στην Ολομέλεια της Βουλής οδηγούνται τη Δευτέρα, μαζί με τα νομοσχέδια για τη φορολογική μεταρρύθμιση, οι δύο προτάσεις νόμου του ΑΚΕΛ, που προβλέπουν την επιβολή φόρου ακινήτων ένα τοις χιλίοις για ιδιοκτησία αξίας πέραν €3 εκατ. και κλιμακωτό ετήσιο τέλους σε εταιρείες.

Οι υπόλοιπες εννέα προτάσεις νόμου, που προνοούν μειώσεις ΦΠΑ και φόρων, από το ΑΚΕΛ, το ΕΛΑΜ, τους Οικολόγους και την Αλεξάνδρα Ατταλίδου θα τεθούν ενώπιον του Νομοθετικού Σώματος με το νέο χρόνο.

Το Υπουργείο Οικονομικών εξέφρασε τη διαφωνία του στη σημερινή συνεδρία της Επιτροπής Οικονομικών με τις προτάσεις νόμου. Για την επιβολή φόρου ακινήτων, η εκπρόσωπος του Υπουργείου Οικονομικών ανέφερε πως όντως περιλαμβανόταν στη μελέτη του ΚΟΕ για τη μεταρρύθμιση, ωστόσο δεν την υιοθέτησε η Κυβέρνηση. Είπε πως σε περίπτωση επαναφοράς του φόρου θα πρέπει να υπάρξει διαβούλευση και να διεξαχθεί ξεχωριστή μελέτη για την αποφυγή διπλής φορολόγησης των ακινήτων, καθώς σήμερα επιβάλλεται από τις Τοπικές Αρχές τέτοιος φόρος. Εκπρόσωπος της Νομικής Υπηρεσίας ανέφερε πως ο νόμος θα πρέπει να επεξηγεί για ποιο λόγο επιλέγηκαν η αξία των €3 εκατ. και ο συγκεκριμένος συντελεστής. Η αρχή της αναλογικότητας προνοεί πως θα πρέπει να είναι κλιμακωτή η επιβάρυνση, επισημαίνοντας πως υπάρχουν ασάφειες στην πρόταση.

Την ανάγκη ολοκληρωμένης πρότασης τόνισαν και οι δικηγόροι, επισημαίνοντας πως θα ήταν καλύτερο να καταργηθεί η φορολογία των δήμων στα ακίνητα και να παραχωρηθεί στο κράτος.

Εκ μέρους του Κυπριακού Συνδέσμου Ιδιοκτητών Ακινήτων αναφέρθηκε πως η πολιτεία επιθυμεί να επιβάλει φόρο πλούτου και να φορολογεί όλα τα περιουσιακά στοιχεία αλλά προειδοποίησε πως θα αυξηθούν οι τιμές ενοικίων.

Ο βουλευτής του ΑΚΕΛ Άριστος Δαμιανού ανέφερε πως με την πρόταση νόμου θα επιβάλλεται φόρος στην αγοραία εκτιμημένη αξία και η φορολόγηση θα αφορά τη συνολική ακίνητη περιουσία του φορολογούμενου.

Ο βουλευτής των Οικολόγων Σταύρος Παπαδούρης είπε πως θα καταθέσει τροπολογία έτσι ώστε η φορολόγηση να καλύπτει την αδρανή γη, καθώς και εξαίρεση από τον φόρο της πρώτης κατοικίας.

Η πρόεδρος της Επιτροπής Οικονομικών και βουλευτής του ΔΗΚΟ Χριστιάνα Ερωτοκρίτου διαφώνησε με τη φορολόγηση της αδρανούς γης. Ο βουλευτής του ΔΗΣΥ Ονούρφιος Κουλλά σημείωσε πως, πέραν του δημοτικού τέλους ακινήτων, οι πολίτες πληρώνουν αποχετευτικά τέλη, που αποτελούν τα ¾ του φόρου ακινήτων.

«Όχι» και για το ειδικό τέλος στις εταιρείες

Σε σχέση με το κλιμακωτό τέλος εταιρειών, το Υπουργείο Οικονομικών ανέφερε πως δεν προκρίθηκε η εισήγηση του ΚΟΕ γιατί δεν εφαρμόζει το συγκεκριμένο τέλος άλλη ευρωπαϊκή χώρα. Είπε, επίσης, πως μετά την κατάργηση του τέλους πριν από μερικούς μήνες θα χαθεί η αξιοπιστία του κράτους. Σημείωσε πως η αύξηση εταιρικού φόρου στο 15% δεν βοηθά στην επιβολή τέλους εταιρειών.

Τη διαφωνία τους εξέφρασαν και οι δικηγόροι. Ο βουλευτής του ΔΗΣΥ Ονούφριος Κουλλά ανέφερε πως ο ΔΗΣΥ είχε πιο σημαντική πρόταση νόμου σε σχέση με το οικογενειακό αφορολόγητο εισόδημα, ωστόσο, σημείωσε πως δεν άνοιξαν το θέμα για να υπάρξει συναίνεση. Μάλιστα, πρότεινε να τεθεί στην Ολομέλεια και η πρόταση νόμου του ΑΚΕΛ για φορολόγηση των υπερκερδών τραπεζών.