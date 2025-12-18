Κομφούζιο αναμένεται σήμερα στην κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών, από τις κομματικές προτάσεις νόμου που απαιτούν τα κόμματα να εγκριθούν για να συμπληρώσουν την κυβερνητική πρόταση για τη φορολογική μεταρρύθμιση, που θα τεθεί για έγκριση ενώπιον του Νομοθετικού Σώματος την ερχόμενη Δευτέρα.

Η έγκριση των νομοσχεδίων έχει κλειδώσει, νοουμένου ότι προηγουμένως θα ενσωματωθούν σε αυτά οι συμφωνημένες τροπολογίες μεταξύ κάποιων κομμάτων με το υπουργείο Οικονομικών, που αφορούν την αύξηση του αφορολόγητου και των φορολογικών εκπτώσεων και την αλλαγή των φορολογικών κλιμάκων και της οροφής των εισοδημάτων των δικαιούχων.

Ωστόσο, ΑΚΕΛ, ΕΛΑΜ, Οικολόγοι και η ανεξάρτητη βουλευτής Αλεξάνδρα Ατταλίδου έβγαλαν από τα συρτάρια του Κοινοβουλίου έντεκα προτάσεις νόμου, τις οποίες θεωρούν συναφείς με τη μεταρρύθμιση. Πρόκειται μεταξύ άλλων για τις έξι προτάσεις νόμου του ΑΚΕΛ, οι οποίες κατατέθηκαν πριν από μερικές εβδομάδες. Από τη μια, το κόμμα της αριστερά επιδιώκει φορολόγηση του πλούτου και από την άλλη περαιτέρω φοροελαφρύνσεις στα νοικοκυριά.

Αναλυτικά, οι προτάσεις νόμου του ΑΚΕΛ προβλέπουν τα εξής:

-Επιβολή ετήσιου φόρου ακίνητης ιδιοκτησίας ενός τοις χιλίος επί ακίνητης περιουσίας αξίας πέραν των €3 εκατ.

-Κλιμακωτό σύστημα επιβολής ετήσιου τέλους στις εγγεγραμμένες εταιρείες. Θα επιβάλλεται κλιμακωτό ετήσιο τέλος στις εγγεγραμμένες εταιρείες που κατέχουν υψηλά και πολύ υψηλά περιουσιακά στοιχεία, με τρόπο που να μην προκαλεί ουσιώδη ή δυσανάλογο αντίκτυπο στη χρηματοοικονομική τους κατάσταση και χωρίς να δημιουργούνται στρεβλώσεις ή επιπτώσεις στην ανταγωνιστικότητά τους.

Υπενθυμίζεται πως οι συγκεκριμένες προτάσεις περιλαμβάνονταν στις εισηγήσεις του Κέντρου Οικονομικών Ερευνών του Πανεπιστημίου Κύπρου, από τις οποίες το κράτος θα είχε έσοδα €104 εκατ. Ωστόσο, η Κυβέρνηση δεν τις υιοθέτησε, ενώ ΔΗΣΥ και ΔΗΚΟ έχουν ξεκαθαρίσει πως δεν θα τις στηρίξουν, καθώς θεωρούν ότι πρόκειται για μέτρα που λήφθηκαν την περίοδο του μνημονίου δημοσιονομικής εξυγίανσης. Ο φόρος (επί όλων των ακινήτων) καταργήθηκε το 2017 και το τέλος εταιρειών πέρσι.

Οι υπόλοιπες προτάσεις νόμου του ΑΚΕΛ προβλέπουν, μείωση του ΦΠΑ στο 5% για τις υπηρεσίες παροχής ηλεκτρικού ρεύματος, των υπηρεσιών ενεργειακής αναβάθμισης της κατοικίας και για την ανακαίνιση και επισκευή ιδιωτικών κατοικιών, περιλαμβανομένων των εργασιών επέκτασης κύριας κατοικίας. Επίσης, προνοούν μηδενικό ΦΠΑ σε ορισμένα βασικά αγαθά και σε είδη πρώτης ανάγκης.

Το Υπουργείο Οικονομικών δεν φαίνεται να συναινεί με τις συγκεκριμένες προτάσεις και σήμερα αναμένεται να προτάξει τα δικά του μέτρα, που αφορούν την στοχευμένη επιδότηση του ηλεκτρισμού και την εφαρμογή του μειωμένου ΦΠΑ σε κάποια βασικά προϊόντα.

Οι εισηγήσεις του ΕΛΑΜ

Το ΕΛΑΜ με την πρόταση νόμου που επανέφερε στο προσκήνιο επιδιώκει τη διεύρυνση του πλαισίου φορολογικής ουδετερότητας για αναδιαρθρώσεις μη εξυπηρετούμενων χορηγήσεων, ανεξαρτήτως εάν αυτές χορηγήθηκαν πριν από την 31η Δεκεμβρίου 2015, ως ισχύει σήμερα.

Όπως υποστηρίζουν οι εισηγητές, η εισαγωγή της προϋπόθεσης ότι η αρχική εκταμίευση της χορήγησης πρέπει να έχει πραγματοποιηθεί τουλάχιστον τρία έτη πριν από τη συμφωνία αναδιάρθρωσης διατηρεί τις ασφαλιστικές δικλείδες για την αποτροπή καταχρηστικών πρακτικών.

Σημειώνουν επίσης πως το μέτρο είχε εφαρμοστεί μέχρι το 2017 με θετικά αποτελέσματα και κρίνεται σκόπιμο να επανέλθει, καθώς συμβάλλει ουσιαστικά στην επιτάχυνση των αναδιαρθρώσεων, στη μείωση των μη εξυπηρετούμενων χορηγήσεων, στη διευκόλυνση βιώσιμων λύσεων για δανειολήπτες (φυσικά και νομικά πρόσωπα), στην προστασία της πρώτης κατοικίας και της μικρής επαγγελματικής στέγης, καθώς και στην ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής και της χρηματοπιστωτικής σταθερότητας.

Παράλληλα, θεωρούν πως η ρύθμιση λειτουργεί ως θεσμικό αντίβαρο έναντι του μηχανισμού εκποιήσεων, προσφέροντας μια δίκαιη και ρεαλιστική οδό για την εξυπηρέτηση ιδιωτικών υποχρεώσεων, χωρίς την απώλεια περιουσιακών στοιχείων.

Οι προτάσεις των Οικολόγων

Από την άλλη, οι Οικολόγοι με δύο προτάσεις νόμου προτείνουν την τροποποίηση του νόμου περί Φορολογίας Κεφαλαιουχικών Κερδών, ώστε ο ορισμός του όρου «αναδιάρθρωση» να επικαιροποιηθεί και ειδικότερα να εφαρμόζεται αναφορικά με μη εξυπηρετούμενες χορηγίες κατά ή πριν την 31η Δεκεμβρίου 2022 αντί κατά ή πριν την 31η Δεκεμβρίου 2015 που ισχύει σήμερα.

Επίσης, επιδιώκουν την επιβολή του μειωμένου συντελεστή 5% ΦΠΑ στην παράδοση και εγκατάσταση ηλιακών συλλεκτών πάνω και δίπλα σε ιδιωτικές κατοικίες, κατοικίες και άλλα κτίρια δημόσια και μη, που χρησιμοποιούνται για δραστηριότητες δημόσιου συμφέροντος.

Σύμφωνα με τους Οικολόγους, η ρύθμιση προωθείται στο πλαίσιο άσκησης της ευχέρειας που παρέχεται από την Οδηγία 2006/112/ΕΚ σχετικά με το κοινό σύστημα φόρου προστιθέμενης αξίας, σύμφωνα με την οποία τα κράτη μέλη έχουν τη δυνατότητα να εφαρμόζουν, μεταξύ άλλων, μειωμένο συντελεστή ΦΠΑ στην παράδοση και εγκατάσταση ηλιακών συλλεκτών.

Τι προτείνει η Ατταλίδου

Με την πρόταση νόμου της ανεξάρτητης βουλευτού Αλεξάνδρας Ατταλίδου επιδιώκεται να εκπίπτει από το φορολογητέο εισόδημα ο τόκος που καταβάλλεται στο πλαίσιο αποπληρωμής δανείου για την απόκτηση πρώτης κατοικίας, συνολικού δομήσιμου εμβαδού μέχρι τα 190 τετραγωνικά μέτρα ή/και συνολικής αξίας €475.000, η οποία χρησιμοποιείται για σκοπούς ιδιοκατοίκησης. Επιπρόσθετα, προτείνει να υπόκεινται σε μηδενικό ΦΠΑ συγκεκριμένα προϊόντα πρώτης ανάγκης.