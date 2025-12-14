Μόνο στα λόγια και στα χαρτιά έμεινε εδώ και δύο χρόνια από την απόφαση της Βουλής το Δικαστήριο των Εκποιήσεων. Μετά την έγκριση, τον Δεκέμβριο του 2023, του πολυδιαφημισμένου νομικού πλαισίου για τη σύσταση της Ειδικής Δικαιοδοσίας για μη εξυπηρετούμενα δάνεια, ο νόμος δεν εφαρμόστηκε ακόμα.

Στο Δικαστήριο Εκποιήσεων θα μπορούσαν να προσφύγουν δανειολήπτες για να θωρακίσουν την κύρια κατοικία τους, αξίας μέχρι €350 χιλ., από την εκποίηση, ωστόσο, το Ανώτατο Δικαστήριο θεώρησε πως ακόμη δεν επιτρέπουν οι συνθήκες να εφαρμοστεί ο νόμος.

Αξίζει να σημειωθεί πως η νομοθεσία που ψήφισε η Βουλή δεν υποχρεώνει το Ανώτατο Δικαστήριο να προχωρήσει στη σύσταση Δικαστηρίου Εκποιήσεων, καθώς η συγκεκριμένη πρόνοια είναι προαιρετική!

Πάντως, οι πολίτες, αξιοποιώντας την προηγούμενη νομοθεσία, μπορούν να προσφύγουν στα δικαστήρια για αποπληρωμές δανείων ή αμφισβήτηση δανειακών συμβάσεων.

Λόγω της μη λειτουργίας του πολυσυζητημένου Δικαστηρίου Εκποιήσεων, οι Οικολόγοι επαναφέρουν τη συζήτηση για το δικαίωμα των πολιτών να προσφύγουν στη δικαιοσύνη. Στην πρόταση νόμου περιλαμβάνονται και πρόνοιες οι οποίες προστατεύουν τους πολίτες από τις καταχρηστικές ρήτρες που εντοπίζονται σε συμβάσεις δανείων.

Την περασμένη Πέμπτη, οι Οικολόγοι κατέθεσαν πρόταση νόμου στην Ολομέλεια της Βουλής, με την οποία διασφαλίζεται το δικαίωμα του ενυπόθηκου οφειλέτη, καθώς και άλλων ενδιαφερόμενων προσώπων, να προσφεύγουν σε αρμόδιο δικαστήριο για την αναστολή των διαδικασιών εκποίησης ακινήτου σε συγκεκριμένες περιπτώσεις, οι οποίες καθορίζονται και περιλαμβάνουν την αμφισβήτηση του ύψους του οφειλόμενου ποσού και την επίκληση ύπαρξης καταχρηστικών ρητρών στις συμβάσεις δανείων ή υποθηκών.

Η πρόταση νόμου, που υπογράφει ο πρόεδρος των Οικολόγων Σταύρος Παπαδούρης, έχει εφαρμογή «στην περίπτωση που έχει ασκηθεί από τον ενυπόθηκο οφειλέτη ή άλλο ενδιαφερόμενο πρόσωπο σε ένδικο μέσο ή εκκρεμεί ενώπιον αρμόδιου δικαστηρίου οποιαδήποτε διαδικασία αγωγής ή έφεσης κατά δικαστικής απόφασης ή αίτησης παραμερισμού εκδοθείσας υπέρ αδειοδοτημένου πιστωτικού ιδρύματος ή πρώην συνεργατικού πιστωτικού ιδρύματος ή εταιρεία εξαγοράς πιστώσεων ή διαχειριστή πιστωτικών διευκολύνσεων δικαστικής απόφασης, στις οποίες διαδικασίες αποτελούν επίδικα θέματα είτε η αμφισβήτηση του ύψους του οφειλόμενου ποσού είτε η επίκληση ύπαρξης καταχρηστικών ρήτρων στις συμβάσεις δανείων ή υποθηκών είτε η επίκληση οποιωνδήποτε άλλων παρανομιών ή λόγω ακυρότητας των συμβάσεων των δανείων και των υποθηκών».

Παράλληλα, προβλέπεται πως καμία νέα προειδοποιητική επιστολή για σκοπούμενη πώληση ενυπόθηκου ακινήτου δεν μπορεί να επιδοθεί στον δανειολήπτη μέχρι την έκδοση τελεσίδικης απόφασης επί της ουσίας της διαφοράς επί όλων των ένδικων μέσων.

Μάλιστα, σε περίπτωση δικαστικής απόφασης υπέρ του ενυπόθηκου δανειστή και εναντίον οφειλέτη, ο τελευταίος έχει το δικαίωμα καταχώρησης αίτησης παραμερισμού της δικαστικής απόφασης, όταν αυτή αποτελεί αποτέλεσμα καταχρηστικών ρητρών, είτε στη δανειακή σύμβαση είτε υποθήκης.

Όπως υποστηρίζει ο εισηγητής, οι προτεινόμενες ρυθμίσεις θα εφαρμόζονται, ανεξαρτήτως εάν στάλθηκαν οποιεσδήποτε ειδοποιήσεις προς τον ενυπόθηκο οφειλέτη ή άλλα ενδιαφερόμενα πρόσωπα, σύμφωνα με τις διατάξεις του βασικού νόμου που ρυθμίζουν την πώληση ενυπόθηκου ακινήτου από ενυπόθηκο δανειστή πριν την έναρξη του νόμου.

Με τον νέο χρόνο, οι Οικολόγοι θα απαιτήσουν η πρόταση νόμου να τεθεί στο μικροσκόπιο της κοινοβουλευτικής Επιτροπής Οικονομικών, με την οποία είναι δεδομένο πως θα διαφωνήσουν η Κεντρική Τράπεζα, ο Σύνδεσμος Τραπεζών αλλά και ο Σύνδεσμος Εταιρειών Εξαγοράς Πιστώσεων. Ίσως οι Οικολόγοι βρουν «συμμάχους» από άλλα κόμματα, ωστόσο, το πιο πιθανόν είναι να διαφωνήσουν ΔΗΣΥ και ΔΗΚΟ.