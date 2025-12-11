Ιδιοκτήτες υποθηκευμένων ακινήτων και άλλοι ενδιαφερόμενοι θα μπορούν να προσφεύγουν σε αρμόδιο δικαστήριο για την αναστολή διαδικασιών εκποίησης ακινήτου σε συγκεκριμένες περιπτώσεις, οι οποίες καθορίζονται και περιλαμβάνουν την αμφισβήτηση του ύψους του οφειλόμενου ποσού και την επίκληση ύπαρξης καταχρηστικών ρητρών στις συμβάσεις δανείων ή υποθηκών.

Αυτό προνοείται σε πρόταση νόμου του βουλευτή των Οικολόγων κ. Σταύρου Παπαδούρη. Στην πρόταση αναφέρεται επίσης, πως «οι προτεινόμενες ρυθμίσεις θα εφαρμόζονται, ανεξαρτήτως εάν στάλθηκαν οποιεσδήποτε ειδοποιήσεις προς τον ενυπόθηκο οφειλέτη ή άλλα ενδιαφερόμενο πρόσωπα σύμφωνα με τις διατάξεις του βασικού νόμου που ρυθμίζουν την πώληση ενυπόθηκου ακινήτου από τον ενυπόθηκο δανειστή πριν από την ημερομηνία έναρξης της ισχύος του προτεινόμενου νόμου.

Στην πρόταση αναφέρεται επίσης, πως οποιαδήποτε νέα ειδοποίηση (Τύπου ΙΑ) για σκοπούμενη πώληση ενυπόθηκου ακινήτου δεν δύναται να επιδοθεί στον ενυπόθηκο οφειλέτη μέχρι την έκδοση τελεσίδικης απόφασης επί της ουσίας της διαφοράς επί όλων των πιο πάνω ένδικων μέσων.

Σύμφωνα πάντα με τον πρόταση νόμου, ο δανειζόμενος δικαιούται να διεκδικήσει παραμερισμό τυχόν δικαστικής απόφασης υπέρ του δανειστή όταν αυτή σχετίζεται με καταχρηστικές ρήτρες. Συγκεκριμένα, στην πρόταση αναφέρεται ότι:

«Προνοείται, πως σε περίπτωση δικαστικής απόφασης υπέρ ενυπόθηκου δανειστή εναντίον ενυπόθηκου οφειλέτη, ο τελευταίος έχει το δικαίωμα καταχώρισης αίτησης παραμερισμού της δικαστικής απόφασης στον βαθμό και στο μέρος αυτής το οποίο αποτελεί αποτέλεσμα εφαρμογής καταχρηστικών ρητρών στη σύμβαση δανείου ή υποθήκης αυτού».