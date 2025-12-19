Ένταση, διαφωνίες και φραστικό επεισόδιο σημειώθηκε χθες στην κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών για τις προτάσεις νόμου του ΑΚΕΛ για φορολόγηση του πλούτου.

Τελικά αποφασίστηκε να οδηγηθούν ενώπιον της Ολομέλειας τη Δευτέρα -μαζί με τη φορολογική μεταρρύθμιση- οι δύο από τις έξι προτάσεις νόμου του ΑΚΕΛ, που αφορούν την επιβολή φόρου ακινήτων ένα τοις χιλίοις για αξίες πέραν των €3 εκατ., καθώς και την επιβολή κλιμακωτού τέλους εταιρειών, ενώ οι υπόλοιπες προτάσεις, που αφορούν μείωση στο 5% του ΦΠΑ στις υπηρεσίες ηλεκτρισμού, ανακαινίσεων και ενεργειακής αναβάθμισης κατοικιών, καθώς και μηδενικό ΦΠΑ σε βασικά είδη, μεταφέρθηκαν για συζήτηση μέσα στο 2026.

Η Επιτροπή Οικονομικών μοιράστηκε στα δύο, με τον ΔΗΣΥ και το ΔΗΚΟ να συμμαχούν και να επιμένουν πως θα πρέπει να οδηγηθούν όλες οι προτάσεις νόμου του ΑΚΕΛ στην Ολομέλεια της Δευτέρας, περιλαμβανομένης και της φορολόγησης των υπερκερδών, προφανώς για να απορριφθούν από την πλειοψηφία ΔΗΣΥ – ΔΗΚΟ – ΔΗΠΑ.

Ο βουλευτής του ΔΗΣΥ Ονούφριος Κουλλά ανάφερε πως ο ΔΗΣΥ δούλεψε για τη βελτίωση της φορολογικής μεταρρύθμισης, επισημαίνοντας πως το κόμμα είχε σημαντική πρόταση στη Βουλή που αφορά το οικογενειακό αφορολόγητο αλλά, όπως είπε, για χάρη της συναίνεσης αποφασίστηκε να μην συζητηθεί και διερωτήθηκε γιατί το ΑΚΕΛ να μην επιθυμεί να οδηγηθεί στην Ολομέλεια η πρότασή του για φορολόγηση των τραπεζών.

Μέχρι έξω οι φωνές

Κατά το κλειστό μέρος της συνεδρίας της Επιτροπής Οικονομικών η ατμόσφαιρα ήταν ιδιαίτερα ηλεκτρισμένη, με την Χριστιάνα Ερωτοκρίτου του ΔΗΚΟ και Χρίστο Χριστοφίδη του ΑΚΕΛ να συζητούν σε κλίμα έντασης.

Ερωτοκρίτου και Κουλλά κάλεσαν εκ νέου τους βουλευτές του ΑΚΕΛ να τοποθετηθούν για ποιο λόγο διαφωνούν να οδηγηθεί στην Ολομέλεια η φορολόγηση των τραπεζών, καθώς οι ίδιοι θεωρούν πως έχει ολοκληρωθεί η συζήτηση της πρότασης. Στη συζήτηση παρενέβη και ο Άριστος Δαμιανού του ΑΚΕΛ, ενώ ο Ονούφριος Κουλλά ανέφερε πως η Επιτροπή συναίνεσε να συζητηθούν οι προτάσεις του ΑΚΕΛ, το οποίο με τη σειρά του δεν επιθυμεί να τεθεί προς έγκριση στην Ολομέλεια η φορολόγηση των τραπεζών.

Οι βουλευτές του ΑΚΕΛ θεώρησαν πως υπήρξε συνεννόηση ΔΗΣΥ-ΔΗΚΟ για τους εκθέσουν για τον φόρο τραπεζών ενώ από την άλλη ΔΗΣΥ- ΔΗΚΟ θεώρησαν πως το κόμμα της αριστεράς επιθυμεί να χρησιμοποιεί τη φορολόγηση των υπερκερδών των τραπεζών κατά την προεκλογική περίοδο.

Οι βουλευτές ΔΗΣΥ και ΔΗΚΟ ζητούσαν απάντηση από τα ακελικά στελέχη, με τον βουλευτή του ΑΚΕΛ Χρίστο Χριστοφίδη σε έντονο ύφος να απευθύνεται στην κ. Ερωτοκρίτου. Μάλιστα, συζητώντας με άλλους βουλευτές του ΑΚΕΛ, είπε πως η φορολόγηση των τραπεζών σχετίζεται με τις εκποιήσεις και όχι με τη φορολογική μεταρρύθμιση.

Από την πλευρά της, η κ. Ερωτοκρίτου, ενοχλημένη από την έκρηξη Χριστοφίδη, την οποία θεώρησε ως υποτιμητική τοποθέτηση προς το πρόσωπο της, ανάφερε πως «ο καθένας από εμάς, εκτός από τις πολιτικές του θέσεις δείχνει και το ποιόν του χαρακτήρα του». Κάτι με το οποίο συμφώνησε ο κ. Χριστοφίδης, ο οποίος την κάλεσε «τούτα που κάμνεις να τα κάμνεις εκεί που σε παίρνει».

Οι υπόλοιποι βουλευτές ΔΗΣΥ-ΔΗΚΟ υπερασπίστηκαν την κ. Ερωτοκρίτου, ενώ ο βουλευτής των Οικολόγων Σταύρος Παπαδούρης ανέφερε πως είναι πρωτόγνωρο οι εισηγητές της πρότασης να θέλουν να τη συζητήσουν περαιτέρω στη Βουλή και ΔΗΣΥ-ΔΗΚΟ να απαιτούν να τεθεί προς έγκριση αμέσως στην Ολομέλεια.

Συνεχίστηκε και έξω η κόντρα

Μετά το πέρας της συνεδρίας, ο ΔΗΣΥ έδωσε συνέχεια στην κόντρα, με το Ονούφριο Κουλλά να κάνει λόγο για προφανή σκοπιμότητα από το ΑΚΕΛ. «Όποτε κοντεύουν εκλογές, το ΑΚΕΛ θυμάται τους δανειολήπτες με προβληματικά δάνεια.Επαναφέρει επίσης προτάσεις φορολόγησης ακινήτων και εισαγωγής τέλους εταιρειών. Που μας ξυπνά μνήμες της καταστροφικής τους πενταετίας» συμπλήρωσε.

Επανέλαβε πως ο ΔΗΣΥ θα καταψηφίσει την αύξηση των δύο φορολογιών που προτείνει το ΑΚΕΛ. Την ίδια στάση θα τηρήσει και το ΔΗΚΟ.

Απάντηση στον ΔΗΣΥ έδωσε ο βουλευτής του ΑΚΕΛ Ανδρέας Καυκαλιάς, τονίζοντας πως η ενόχληση του ΔΗΣΥ για την πρόταση νόμου του ΑΚΕΛ για τη φορολόγηση των υπερκερδών των τραπεζών είναι απολύτως αναμενόμενη. «Δεν περιμέναμε τίποτε άλλο. Σε κάθε περίπτωση, ένα έχουμε να πούμε. Πολύ σύντομα τόσο ο ΔΗΣΥ, όσο και τα άλλα κόμματα θα κληθούν εκ νέου να τοποθετηθούν: Με τις Τράπεζες ή με την Κοινωνία» κατέληξε.

Διαφωνεί το Υπουργείο Οικονομικών

Επί της ουσίας, για τον φόρο ακίνητης ιδιοκτησίας και το κλιμακωτό τέλος σε εταιρείες διαφώνησε το Υπουργείο Οικονομικών, με την εκπρόσωπό του, Νάγια Συμεωνίδου, να αναγνωρίζει πως οι συγκεκριμένες εισηγήσεις περιλαμβάνονταν στη μελέτη του Κέντρου Οικονομικών Ερευνών αλλά δεν υιοθετήθηκαν από την Κυβέρνηση.

Για τον φόρο ακινήτων είπε πως αυτός καταργήθηκε το 2017 και χρήζει ξεχωριστής μελέτης για να αποφευχθεί διπλή φορολόγηση των ακινήτων, καθώς αυτά φορολογούνται και από τις τοπικές αρχές.

Για το κλιμακωτό τέλος εταιρειών, σημείωσε πως τυχόν επαναφορά σε σύντομο χρονικό διάστημα προκαλεί αναξιοπιστία στο επιχειρηματικό περιβάλλον. Εξάλλου, πρόσθεσε, με τη φορολογική μεταρρύθμιση υπάρχει επαρκής αύξηση του φορολογικού βάρος των εταιρειών, αφού ο εταιρικός φόρος αυξάνεται στο 15%. Οι υπόλοιπες προτάσεις νόμου του ΑΚΕΛ για μείωση του ΦΠΑ και της Αλεξάνδρας Ατταλίδου θα τεθούν προς έγκριση με το νέο χρόνο.

Σε σχέση με τη μείωση του ΦΠΑ στο 5% η εκπρόσωπος του υπουργείου για το ρεύμα είπε πως το υπουργείο εφαρμόζει μέτρα τα οποία λήγουν το Μάρτιο του 2026 και τα οποία μάλιστα θα παραταθούν για άλλο ένα χρόνο. Για τον μηδενικό ΦΠΑ στα βασικά είδη είπε πως τα μέτρα λήγουν τέλος του χρόνου.

Σε σχέση με την πρόταση του ΕΛΑΜ για τις αναδιαρθρώσεις θα τεθεί εκ νέου στο μικροσκόπιο της Επιτροπής. Εξάλλου, η πρόταση νόμου των Οικολόγων για την απαλλαγή από το φόρο κεφαλαιουχικών κερδών από πωλήσεις ακινήτων που προκύπτουν λόγω αναδιαρθρώσεων μη εξυπηρετούμενων δανείων, θα ενσωματωθεί με τροπολογία στα νομοσχέδια της φορολογικής μεταρρύθμισης. Θα αφορά κύριες κατοικίες αξίας €450 χιλ. και δάνεια που έγιναν μη εξυπηρετούμενα το 2022.

Συγκλίσεις και διαφωνίες για τροπολογίες

Στο μεταξύ, χθες κλείδωσαν όλες οι τροπολογίες των κομμάτων. Η συμφωνία που έκαναν ο ΔΗΣΥ και τα συγκυβερνώντα με το Υπουργείο Οικονομικών για τις φοροαπαλλαγές και το αφορολόγητο θα προταθεί από όλα τα κόμματα πλην του ΑΚΕΛ.

Μάλιστα, με τροπολογία θα ξεκαθαρίζεται πως οι φορολογικές εκπτώσεις για τα τέκνα θα είναι για τους άνδρες στην ηλικία των 24 ετών και για τις γυναίκες στα 23 έτη. Παρά τη συμφωνία που έγινε στο νόμο για το επίδομα τέκνου, με την οποία παιδί θεωρείται μέχρι την ηλικία των 18 ετών. Με κοινή τροπολογία θα συμπεριλαμβάνονται στις εκπτώσεις φόρου και τα αναδιαρθρωμένα δάνεια, για τα οποία οι δόσεις καταβάλλονται κανονικά.

Το ΑΚΕΛ θα καταθέσει τροπολογίες για περαιτέρω αύξηση του αφορολογήτου στις €22.500 αντί €22.000 καθώς και αλλαγές στις φορολογικές κλίμακες και τιμαριθμοποίηση του αφορολόγητου. Το ΕΛΑΜ με τροπολογία θα ζητά όπως τέκνα να θεωρούνται μέχρι την ηλικία των 25 ετών και μεταφορά του αφορολόγητου στον σύζυγο. Με κοινή τροπολογία τα κόμματα θα εμποδίσουν την φορολόγηση των ταμείων προνοίας.