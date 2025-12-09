Στις €22 χιλ. (από 20,500 ευρώ που προβλέπει το νομοσχέδιο) αναμένεται να φτάσει το αφορολόγητο εισόδημα με τη φορολογική μεταρρύθμιση, σύμφωνα με κοινή τροπολογία που θα καταθέσουν τα κόμματα ΔΗΣΥ, ΔΗΚΟ, ΔΗΠΑ και ΕΔΕΚ.

Κατά τη σημερινή συνάντηση που είχαν εκπρόσωποι των συγκεκριμένων κομμάτων με τον υπουργό Οικονομικών Μάκη Κεραυνό, ενημέρωθηκαν για τις αλλαγές που θα προωθήσει η Κυβέρνηση επί των νομοσχεδίων για τη φορολογική μεταρρύθμιση, στο πλαίσιο της διαβούλευσης που προηγήθηκε. Υπήρξε σύγκλιση και για τις αλλαγές που θα προωθήσουν τα εν λόγω κόμματα (που διαθέτουν πλειοψηφία) μέσω δικών τους κοινών τροπολογιών.

Σύμφωνα με πληροφορίες του «Φ», το υπουργείο θα καταθέσει αλλαγές σε σχέση με την αύξηση του ορίου ετήσιου εισοδήματος για να δικαιούνται οι φορολογούμενοι τις επιπρόσθετες φορολογικές εκπτώσεις.

Το ύψος του εισοδήματος που θα επιτρέπει εκπτώσεις αυξάνεται από τις €80 χιλ. στις €90 χιλ., ενώ ανάλογα με τον αριθμό των τέκνων το όριο θα διαφοροποιείται κλιμακωτά προς τα πάνω.

Συγκεκριμένα, για το δεύτερο παιδί το ετήσιο εισόδημα αυξάνεται στις €100 χιλ., για το τρίτο ή τέταρτο παιδί η οροφή ανεβαίνει στις €150 χιλ. και για περισσότερα από τέσσερα παιδία το ετήσιο εισόδημα αυξάνεται στις €200 χιλ.

Επιπρόσθετα τα κόμματα θα καταθέσουν τροπολογία και για την κλιμακωτή αύξηση των φορολογικών εκπτώσεων.

Όπως πληροφορούμαστε, θα παραμείνει η έκπτωση των €1,000 για ένα παιδί, για δύο παιδιά η έκπτωση αυξάνεται στα €1,250 και για τρία παιδιά και πάνω οι εκπτώσεις θα είναι €1,500. Επιπρόσθετα, οι εκπτώσεις για τους τόκους εξυπηρετούμενου στεγαστικού δανείου και για ενοίκια ανεβαίνουν στις €2,000.

Τα κόμματα θα καταθέσουν τροπολογία και για την κατάργηση του τέλους χαρτοσήμου.

Κεραυνός : Τι αποδεχόμαστε

Μετά το πέρας τη συνάντησης με βουλευτές, ο υπουργός Οικονομικών Μάκης Κεραυνός δήλωσε πως το υπουργείο θα αποδεχθεί αύξηση του αφορολόγητου και την κλιμακωτή αύξηση των εισοδηματικών κριτήριών, προσθέτοντας πως «ειδικά για πέντε παιδιά και πάνω αυξάνεται το όριο για πέντε παιδιά και πάνω για να ανακουφιστούν €200 χιλ.».

Είπε, επίσης, πως συμφώνησαν με τα κόμματα να καταργηθεί το τέλος χαρτοσήμων. «Υπήρξε μεγάλη σύγκλιση απόψεων και αναμένω ότι στα περιθώρια αυτά που αποδέχθηκε η Κυβέρνηση θα υποβληθούν τροποποιήσεις από τα κόμματα για να προχωρήσουμε με φορολογική μεταρρύθμιση» συμπλήρωσε.

Ερωτηθείς ο υπουργός εάν οι αλλαγές που προτείνουν τα κόμματα είναι εντός των δημοσιονομικών δυνατότητων του κράτους, ανέφερε πως «σας διαβεβαιώνω πως στο υπουργείο Οικονομικών τίποτα δεν γίνεται αποδεκτό και τίποτα δεν προωθείται εάν δεν είναι στα πλαίσια της της αυστηρής δημοσιονομικής πολιτικής που εφαρμόζουμε σήμερα».

Κόμματα

Η πρόεδρος της Επιτροπής Οικονομικών και αναπληρώτρια πρόεδρος του ΔΗΚΟ Χριστιάνα Ερωτοκρίτου, χαιρέτισε τη θετική στάση του υπουργού Οικονομικών στις τροπολογίες που θα κατατεθούν από τα κόμματα, προσθέτοντας πως το ΔΗΚΟ στα θέματα της οικονομίας επιδιώκει τη συναίνεση και τη συνεργασία.

Καταλήγοντας, είπε πως τη φορολογική μεταρρύθμιση θα συνεχίσει η Κύπρος να παραμένει ελκυστικό επιχειρηματικό κέντρο.

Από την πλευρά του, ο βουλευτής του ΔΗΣΥ Ονούρφιος Κουλλάς, δήλωσε πως για να υπάρξει θετικό αποτέλεσμα για την Κύπρο, χρειάζεται να υπάρχει πλειοψηφία στη Βουλή και η συναίνεση της κυβέρνησης.

«Προχωρούμε σε κοινή κατεύθυνση για το καλό της οικονομίας, βελτιώσεις για τους πολίτες με προτεραιότητες να στηριχθεί η μεσαία τάξη, οι οικογένειες με φοιτητές και να κρατήσουμε ευνοϊκό επιχειρηματικό περιβάλλον» πρόσθεσε.

Ο βουλευτής της ΔΗΠΑ Αλέκος Τρυφωνίδης, σημείωσε πως υπήρξε σύγκλιση για τις τροπολογίες, οι οποίες θα βοηθήσουν τους χαμηλόμισθους, μεσαία τάξη, τους χαμηλοσυνταξιούχους, τους μονογονίους και γενικά να στηρίξουν τις επιχειρήσεις». Όπως είπε, οι τροπολογίες είναι εντός των δημοσιονομικών πλαισίων και δεν θέτουν σε κίνδυνο την οικονομία του τόπου. Καταλήγοντας, σημείωσε πως το υπουργείο συμφωνεί με τις τροπολογίες.