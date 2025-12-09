Χθες πρέπει να ήταν η δεύτερη ή τρίτη φορά που ο υπουργός Οικονομικών ανέφερε στους βουλευτές της Επιτροπής Οικονομκών ότι είναι «ανοικτός» να ακούσει προτάσεις για κάποιες τροποποιήσεις στα νομοσχέδια για τη φορολογική μεταρρύθμιση.

Κατανοητή η διάθεση συνεννόησης με τη Βουλή που επιδεικνύει ο κ. Κεραυνός, ώστε να αποτρέψει μια αντιπαράθεση που ίσως οδηγήσει σε κατάρρευση της μεταρρύθμισης, στο στάδιο της τελικής συζήτησης και της ψηφοφορίας στην Ολομέλεια. Ή να αποτρέψει μια διαδικασία άρπα – κόλλα, από αυτές που δεν είναι σπάνιες στη Βουλή, από την οποία δυνατό να προκύψει ένα έκτρωμα που δεν θα είναι ανεκτό από την Κυβέρνηση.

Όμως, αυτή η διάθεση συνεννόησης και συνδιαλλαγής εκδηλώθηκε από τον κ. Κεραυνό πριν ακόμα τα νομοσχέδια κατατεθούν στη Βουλή και αρχίσει η συζήτησή τους. Και, σε εκείνο το στάδιο της διαβούλευσης με επαγγελματικούς και κοινωνικούς φορείς, είχαν αναφερθεί αποφάσεις για κάποιες τροποποιήσεις στα αρχικά προσχέδια νομοσχεδίων που είχαν ετοιμάσει οι υπηρεσιακοί του Υπουργείου Οικονομικών.

Τα οποία προσχέδια ήταν ήδη σε κάποια σημεία τους -ή σε πολλά σημεία- διαφορετικά από τα κείμενα που είχαν καταθέσει ως προτάσεις προς το υπουργείο τα μέλη του Κέντρου Οικονομικών Μελετών (ΚΟΕ), του Πανεπιστημίου Κύπρου, το οποίο ανέλαβε να «δουλέψει» τη φορολογική μεταρρύθμιση.

Κρατάμε λοιπόν στο χέρι τις αλλαγές που έκανε το ίδιο το Υπουργείο Οικονομικών στα αρχικά κείμενα που είχε παραδώσει το ΚΟΕ. Π.χ. η αφαίρεση της πρότασης για φορολόγηση πολύ μεγάλης αξίας ακινήτων.

Συνυπολογίζουμε και κάποιες προσθηκο-μετατροπές που αναφέρθηκε πως έγιναν με πρωτοβουλία του Τμήματος Φορολογίας, ώστε τα νομοσχέδια για το νέο φορολογικό καθεστώς να αποκτήσουν και «δόντια». Για τη φοροδιαφυγή.

Κρατάμε επίσης τις αλλαγές που έγιναν από το υπουργείο μετά την επίσημη διαδικασία δημόσιας διαβούλευσης, με τις εκατοντάδες τροποποιήσεις που ζητήθηκαν, κυρίως από τα συλλογικά όργανα των λογιστών και των δικηγόρων.

Και είχαμε και άλλες διαφοροποιήσεις, που έγιναν μετά τη δημόσια διαβούλευση, όταν ο υπουργός Οικονομικών και ο Έφορος Φορολογίας είχαν κατ’ ιδίαν συναντήσεις με κάποιους από τους διαφωνούντες.

Αφού άλλαξε ό,τι ήταν να αλλάξει σε εκείνο το στάδιο, τα νομοσχέδια εγκρίθηκαν από το Υπουργικό και κατατέθηκαν στη Βουλή. Πήγαν κάποιοι να κάνουν «εξυπνάδες», ζητώντας να ψηφιστεί το μέρος της μεταρρύθμισης που αφορά επιβολή φόρων και φοροαπαλλαγές και να αφεθεί «για μετά» το τμήμα των νομοσχεδίων που αφορά την πάταξη της φοροδιαφυγής.

Είναι αλήθεια πως η Κυβέρνηση απέρριψε αυτές τις πονηριές και τα κόμματα δεσμεύτηκαν πως λίγες μέρες πριν τα Χριστούγεννα θα ψηφίσουν για τα φορολογικά, ως ενιαίο πακέτο.

Όμως, όπως είπαμε ήδη, ο κ. Κεραυνός έχει δηλώσει στη Βουλή πως είναι έτοιμος για κάποιες επιπλέον αλλαγές. Σε ποια σημεία ακριβώς, δεν είναι γνωστό. Μάλλον θα μάθουμε σήμερα, καθώς αναφέρθηκε χθες πως εντός της ημέρας το ΥΠΟΙΚ θα ενημερώσει τη Βουλή για τις αλλαγές που συμφωνεί ή θέλει να γίνουν στα νομοσχέδια. Προφανώς αλλαγές που ζητήθηκαν από βουλευτές ή -μέσω βουλευτών- από ενδιαφερόμενους φορείς. Διαβάστε το ρεπορτάζ της Ελευθερίας Παϊζάνου στη σελίδα 19 της σημερινής έκδοσης.

Ίσως φανεί από το πακέτο των τροποποιήσεων που θα καταθέσει το υπουργείο σε ποιο βαθμό έγιναν δεκτές οι εισηγήσεις της τελευταίας στιγμής. Και προς ποια κατεύθυνση θα γέρνουν αυτές οι αλλαγές, διότι έχει και αυτό τη σημασία του. Προς τη φορολογική ελάφρυνση φυσικών προσώπων, οικογενειών και μικρών επιχειρήσεων (μικρών στη βάση των κυπριακών δεδομένων, όχι των ευρωπαϊκών) ή προς την πλευρά των πολύ μεγάλων εταιρειών και παραρτημάτων πολυεθνικών;

Όμως, με τόσες αλλαγές, σε διαφορετικά στάδια, δικαιολογείται μία ανησυχία ως προς τις πραγματικές διαφορές της μεταρρύθμισης όπως την πρότεινε το Κέντρο Οικονομικών Μελετών και της μεταρρύθμισης… που απέμεινε και θα ψηφιστεί. Και όλοι ξέρουν πως ακόμα και την τελευταία ώρα, θα βρουν τον τρόπο κάποιοι να εξασφαλίσουν και νέα «πειράγματα» στα νομοσχέδια. Τη σημασία των οποίων πολλοί βουλευτές θα αντιληφθούν, ως συνήθως, πολύ μετά που θα απομακρυνθούν από το ταμείο.

Είναι δίκαιο να επισημανθεί πως, χθες, ο κ. Κεραυνός είπε πως αν τα κόμματα πειράξουν (μειώσουν, εννοούσε) τον προτεινόμενο εταιρικό φόρο του 15%, τότε η όποια ισορροπία της μεταρρύθμισης θα χαθεί και θα πρέπει να ξαναρχίσει το μαγείρεμα αριθμών.

Θα επιμείνει μέχρι τέλους η Κυβέρνηση; Κι από την άλλη, αρκεί η επιμονή στο 15% για να μη χαθεί η κοινωνική ισορροπία που επιδιώκεται; Ή μπορούν να ανοίξουν με λεπτεπίλεπτες χειρουργικές επεμβάσεις -στα μουλωχτά- κάποια παραθυράκια διαφυγής… ελεφάντων;