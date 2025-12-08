Η αύξηση του εταιρικού φόρου στο 15% καθορίζει την ισορροπία της φορολογικής μεταρρύθμισης, δήλωσε τη Δευτέρα ο υπουργός Οικονομικών Μάκης Κεραυνός στη Βουλή.

Απαντώντας στις ερωτήσεις που υπέβαλαν τα κόμματα για το θέμα, ανέφερε πως εάν διαφοροποιηθεί ο συντελεστής του εταιρικού φόρου σε σχέση με αυτό που προτείνει η Κυβέρνηση, θα πρέπει να διαφοροποιηθούν άλλα σημεία της μεταρρύθμισης. «Ο εταιρικός φόρος καθορίζει την ισορροπία της μεταρρύθμισης και εάν αυτό αλλάξει θα πρέπει να διαφοροποιηθούν άλλα ζητήματα» συμπλήρωσε.

Όπως είπε, το υπουργείο στάθμισε όλους τους παράγοντες που προτείνονται στη μελέτη του Κέντρου Οικονομικών Ερευνών του Πανεπιστημίου Κύπρου. Ο κ. Κεραυνός έφερε ως παράδειγμα τις υπεράκτιες εταιρείες (offshore), οι οποίες μέχρι το 2002 φορολογούνταν με 4.25%. Όπως είπε, όταν η φορολογία θα αυξανόταν στο 10% υπήρχαν φόβοι για αποχώρηση των εταιρειών, κάτι που δεν έγινε.