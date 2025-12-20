ΣΤΑ κατεχόμενα υπάρχει και λειτουργεί μια υποτελής στην Τουρκία διοίκηση. Αυτό το καθεστώς ελέγχεται και καθοδηγείται από την Άγκυρα. Καθοδηγείται και ελέγχεται ασφυκτικά από την κατοχική δύναμη, την Τουρκία.

ΥΠΕΝΘΥΜΙΖΕΤΑΙ ότι είναι το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων (ΕΔΑΔ), σε υποθέσεις που εκδικάζει και αφορούν την κατεχόμενη περιοχή, χαρακτηρίζει το κατοχικό καθεστώς ως υποτελή στην Τουρκία τοπική διοίκηση. Στην ίδια περιγραφή προβαίνουν κι άλλοι Οργανισμοί, υιοθετώντας τον όρο του ΕΔΑΔ.

ΤΑ αναφέρουμε όλα αυτά με αφορμή την αντίδραση του Τουφάν Έρχιουρμαν σε δηλώσεις του Προέδρου της Δημοκρατίας, Νίκου Χριστοδουλίδη. Υπενθυμίζεται συναφώς, ότι ο κ. Χριστοδουλίδης σε συνέντευξή του στη γαλλική εφημερίδα Le Figaro, δήλωσε ότι είναι έτοιμος να συναντηθεί με τον Πρόεδρο της Τουρκικής Δημοκρατίας, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, για να συζητήσουν το Κυπριακό.

Ο ΚΑΤΟΧΙΚΟΣ ηγέτης, σε γραπτή ανακοίνωσή του ανέφερε ότι «η προσέγγιση του Χριστοδουλίδη αγνοεί τον τουρκοκυπριακό ‘’λαό’’ και τον ισότιμο συνομιλητή του στο πλαίσιο των διαπραγματεύσεων υπό την αιγίδα του ΟΗΕ» και ότι «αυτή η στάση δεν συμβάλλει στη δημιουργία ενός κλίματος επίλυσης στο νησί, αλλά αντίθετα υπονομεύει την αμοιβαία εμπιστοσύνη».

ΠΡΟΦΑΝΩΣ και δεν θα ρωτήσει ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης με ποιον θα συναντηθεί για να συζητήσει το Κυπριακό. Την ίδια ώρα, ο κατοχικός ηγέτης, δεν τολμά να θέσει αυτό το ζήτημα στον Τούρκο Πρόεδρο, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν. Να του υποδείξει, δηλαδή, με ποιους θα συναντάται.

ΝΑ θέσουμε, όμως, την ουσία. Το πρώτο ερώτημα είναι κατά πόσο ο εκάστοτε κατοχικός ηγέτης, στην προκειμένη περίπτωση ο Τουφάν Έρχιουρμαν, μπορεί να συζητήσει θέμα στρατευμάτων και εγγυήσεων. Να συζητήσει ζητήματα στρατηγικής σημασίας για την Τουρκία. Προφανώς και όχι. Το δεύτερο ερώτημα αφορά κατά πόσο η Τουρκία εξουσιοδοτεί τον Έρχιουρμαν ή τον εκάστοτε εγκάθετο της, να συζητά στρατηγικά για την ίδια ζητήματα.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Χριστοδουλίδης, που δεν είναι η πρώτη φορά που απευθύνει πρόσκληση προς τον Τούρκο ομόλογό του για να συναντηθούν, έχει λόγους και το θέτει. Κι αυτό γιατί είναι η Τουρκία, ως η κατοχική δύναμη, που μπορεί να συζητήσει την ουσία του Κυπριακού. Η Τουρκία είναι η κατοχική δύναμη. Κατέχει από το 1974 και εντεύθεν το 37% των εδαφών της Κυπριακής Δημοκρατίας και αυτή και μόνο αυτή μπορεί να αποφασίσει κατά πόσο θα λύσει το Κυπριακό πρόβλημα.

ΤΑ υπόλοιπα είναι κουβέντες εσωτερικής κατανάλωσης στα κατεχόμενα και προσπάθεια του Έρχιουρμαν να δείξει δήθεν ότι είναι αυτόνομος από την Τουρκία.