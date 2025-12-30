Ως δέσμευση για το Νέο Έτος, New Year’s Resolution αγγλιστί, υπόσχομαι από τώρα να μην αναπαράγω ειδήσεις απάνθρωπες, όπως εκείνες που υπάγονται στην κατηγορία της κτηνωδίας. Ισχύει ακόμα και για κακοποίηση ζώων.

Επίσης «μπλοκάρω» δηλώσεις πολιτικών που δεν «λένε» τίποτα. Εκτός εάν είναι τόσο κραυγαλέα, ή «γεια σου» όπως λέμε στην Ελλάδα, δηλαδή αλλού γι’ αλλού, που θα τις περιποιούμαι δεόντως…

Αυτό σημαίνει ότι θα χάσω πολλή πελατεία.

Ανάρτηση της Ημέρας, στο facebook, από τον «γιατρό της καρδιάς μου», συνονόματο Χρήστο Δερβένη: «Πρέπει να εξομολογηθώ πως για κάποιο άγνωστο λόγο από μικρός οι γιορτές για μένα τέλειωναν μετά τη δεύτερη ημέρα των Χριστουγέννων! Η πρωτοχρονιά και παραμονή της δεν μου έλεγαν πολλά πράγματα! Ίσως γιατί ήταν πολύ κοντά πια στην επιστροφή στις σχολικές αίθουσες. Κάτι σαν Κυριακή απόγευμα! Δεν είχαν προσμονή ξεγνοιασιάς! Γι’ αυτό ας χαρούμε λίγο ακόμη τα στολίσματα. Άλλωστε χωρίς αυτά οι γιορτές θα ήταν κάτι σαν τα ίδια!»

Η χρονιά που φεύγει, με αφήνει με μια πικρή γεύση, και ένα μεγάλο βάρος στην καρδιά. Κάθε πρωί, με το που θα ανοίξω το Ημερολόγιό μου, θα προσθέσω από άλλη μια μέρα στον πόλεμο της Ρωσίας κατά της Κριμαίας, και τις ημέρες από την έναρξη του πολέμου του Ισραήλ κατά της Χαμάς, στην Γάζα.

Σήμερα λοιπόν, Τρίτη 30 Δεκεμβρίου, μετράμε 1406 ημέρες από την έναρξη του πολέμου της Ρωσίας κατά της Ουκρανίας, έχοντας ήδη κατακτήσει και προσαρτήσει εδάφη της στην δική της επικράτεια, με κίβδηλα δημοψηφίσματα.

Επίσης, στο άλλο μέτωπο στην Μέση Ανατολή, σήμερα μετράμε 816 μέρες από την έναρξη του πολέμου στην Γάζα. Πόλεμος που προκλήθηκε έπειτα από την σφαγή της 7ης Οκτωβρίου 2023 από τους τρομοκράτες της Χαμάς. Σκοτώθηκαν 1193 άνθρωποι. Και η ισλαμική οργάνωση απήγαγε 251 όμηρους. Συμπεριλαμβανομένων 5 παιδιών, 6 γυναικών και 7 ηλικιωμένων.

Παρά την κατάπαυση του πυρός που είναι ακόμα εν ισχύ, οι κάτοικοι της Γάζας «ακόμα φοβούνται τον θάνατο εξ ουρανού», όπως σημειώνει ο έγκυρος Economist. Περισσότερο όμως από τον κακό καιρό τώρα, παρά από τα αεροπλάνα του Ισραήλ.

Η μεγάλη, χειμερινή καταιγίδα που έπνιξε τις περιοχές των Παλαιστινίων στις αρχές Δεκεμβρίου, πλημμύρισαν χιλιάδες αντίσκηνα, αφήνοντας οικογένειες να υποφέρουν πολλές νύχτες, στέκοντας όρθιοι μέσα σε βρώμικα, παγωμένα νερά. Τουλάχιστον 4 βρέφη πέθαναν αυτές της … άγιες μέρες από υποθερμία.

Κι ένα μήνυμα, τέλος, από την Unicef που, όποιος θέλει να κάνει το «καλό», αθόρυβα και ταπεινά, επισκεφθείτε το site της και δώστε ζωή σε ανθρώπους, κυρίως σε παιδιά, που δεν έχουν: Ο υποσιτισμός επηρεάζει 45 εκατομμύρια παιδιά κάτω των 5 ετών, προκαλώντας 1 εκατομμύριο θανάτους κάθε χρόνο. Πολλά παιδιά υποφέρουν λόγω φτώχειας, έλλειψης τροφίμων και περιορισμένης πρόσβασης σε φροντίδα, με μόλις 1 στα 3 να λαμβάνει σωτήρια θεραπεία. Σε φαινόμενα οξύ υποσιτισμού (wasting), η πιο σοβαρή μορφή του, αποδυναμώνει το ανοσοποιητικό των παιδιών και αυξάνει τον κίνδυνο θανάτου, ειδικά πριν την ηλικία των 2 ετών. Η έγκαιρη διάγνωση και η χρήση θεραπευτικών τροφών μπορούν να σώσουν ζωές, αλλά οι διαθέσιμοι οικονομικοί πόροι είναι ανεπαρκής.

Μαζί, μπορούμε να βοηθήσουμε να αλλάξουμε αυτή την πραγματικότητα.

ΦΩΤΟ: Με την κλιμάκωση βίαιων συρράξεων στο χωριό της στην ανατολική Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό (ΛΔΚ), η Μάμι διέφυγε με τα τέσσερα παιδιά της, αναζητώντας απεγνωσμένα ένα ασφαλές μέρος.