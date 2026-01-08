Καλημέρα σας και Καλή Χρονιά. Δίχως πολέμους. Δίχως «πειρατείες». Τρομοκρατικές ενέργειες. Κλιματικές καταστροφές. Ασέβεια προς το περιβάλλον και τον άνθρωπο. Χωρίς απληστία σε όσα πλουσιοπάροχα μας χάρισε η Φύση και «ο Θεός των Καλών Πραγμάτων».

Σήμερα, συμπληρώνονται 1.414 ημέρες από την έναρξη του πολέμου στην Ουκρανία, όταν ο Ρώσος πρόεδρος, Βλαντιμίρ Πούτιν, αποφάσισε ότι εδάφη αυτής της χώρας είναι δικά του και κίνησε να τα καταλάβει.

Στις 24 Φεβρουαρίου του 2022, ξεκίνησε ο μεγαλύτερος και πιο θανατηφόρος πόλεμος στην Ευρώπη από τον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο.

Ως προς τούτο, τουλάχιστον, δεν υπάρχει καμία αμφιβολία από πουθενά για το ποιος είναι ο εισβολέας. Το «γιατί», σηκώνει πολλή συζήτηση. Αλλά σε καμία περίπτωση δεν δικαιολογεί τον μέχρι στιγμής απολογισμό. Σύμφωνα με την Wikipedia:

Οι έως τώρα εχθροπραξίες έχουν προκαλέσει εκατοντάδες χιλιάδες θύματα (στρατιώτες) και δεκάδες χιλιάδες μεταξύ των Ουκρανών αμάχων.

Από τον Δεκέμβριο του 2025, λίγο πριν σβήσει ο προηγούμενος χρόνος, υπολογίστηκε ότι τα ρωσικά στρατεύματα κατέχουν τώρα σχεδόν το 20% του εδάφους της Ουκρανίας.

Από έναν πληθυσμό 41 εκατομμυρίων, περίπου 8 εκατομμύρια Ουκρανοί έχουν εκτοπιστεί εσωτερικά και άλλα 6-7 εκατομμύρια έχουν εγκαταλείψει τη χώρα, δημιουργώντας τη μεγαλύτερη προσφυγική κρίση στην Ευρώπη από τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο.

Όσον αφορά τον αριθμό των θυμάτων, νεκρών και τραυματιών, από την αρχή του πολέμου, θεωρείται βέβαιο ότι και οι δύο χώρες φουσκώνουν τον αριθμό των νεκρών και των τραυματιών τους.

Το έγκυρο –και με πολύ δυνατή δημοσιογραφική ομάδα στα πολεμικά μέτωπα από την αρχή της ρωσικής εισβολής– Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων (AFP), σημειώνει ότι «ο αριθμός των θανάτων πολιτών και στρατιωτικών ήταν αδύνατο να προσδιοριστεί με ακρίβεια. Ούτε εμείς, ούτε και οι ανεξάρτητοι παρατηρητές στα σημεία των συγκρούσεων, μπορούσαν να επαληθεύσουν τους ισχυρισμούς των Ρώσων και των Ουκρανών για τις εχθρικές απώλειες και υποψιάζονταν ότι ήταν διογκωμένοι».

Μπορούμε όμως να δώσουμε τα επιβεβαιωμένα νούμερα για τις απώλειες των δύο πλευρών.

Άμαχοι Ουκρανοί Πολίτες: 14.534 νεκροί, 38.472 τραυματίες, από 24/2/2022-31/10/2025. Πηγή: Ηνωμένα Έθνη.

Άμαχοι Ρώσοι Πολίτες: 394 στη δυτική Ρωσία. Από 24/2/2022- 25/12/2025. Πηγή: 7Χ7, ανεξάρτητο ρωσικό Πρακτορείο Ειδήσεων.

Ουκρανικές Δυνάμεις: 70.935 σκοτώθηκαν σε μάχες ή και από τυφλά κτυπήματα. 64.995 αγνοούνται. 6.087 συνελήφθησαν (με επιβεβαίωση ονομάτων). Περίοδος: 24/2/2022-21/5/2025. Πηγή: UALossess project.

Ρωσικές Δυνάμεις (μαζί με αυτονομιστές από το Ντονέτσκ και το Λουχάνσκ στην Ουκρανία): 152.142 σκοτώθηκαν (επιβεβαιωμένοι ονομαστικά). Περίοδος: 24/2/2022-28/11/2025. Πηγή: BBC News και Mediazona (ανεξάρτητος οργανισμός μίντια, επικριτικός κατά του Πούτιν).

Ρωσικές Δυνάμεις (πολιτοφυλακή σε Ντόνετσκ και Λουχάνσκ): 21.000-23.500 σκοτώθηκαν. Περίοδος: 24/2/2022-30/09/2024. Πηγή: Ρωσική Υπηρεσία του BBC στο Λονδίνο.

Ανάρτηση της Ημέρας, στο Facebook, από τον Πέτρο Παπασαραντόπουλο, συγγραφέα από τη Θεσσαλονίκη, με τίτλο «Παράξενη Σιωπή» και φωτογραφία συναφή:

«Μια παράξενη σιωπή επικρατεί στα ελληνικά μέσα ενημέρωσης για την εξέγερση στο Ιράν εναντίον των μουλάδων. Αξίζει όλοι να κοινοποιήσουμε το μήνυμα της δημοσιογράφου Masih Alinejad από την πόλη Marvdasht του Ιράν:

“Ο λαός είναι στους δρόμους. Η Ισλαμική Δημοκρατία αντιδρά με βαναυσότητα. Με κάθε νέο που σκοτώνει η Ισλαμική Δημοκρατία, η οργή μας μεγαλώνει. Πρέπει να νικήσουμε, αλλιώς ο Χαμενεΐ θα μας σφάξει και θα μας απαγχονίσει. Η φωνή μας πρέπει να ακουστεί σε όλο τον κόσμο. Έχουν επέμβει στο διαδίκτυο και κατά πάσα πιθανότητα θα το σταματήσουν εντελώς, για να μπορούν πιο εύκολα να μας σκοτώνουν”».

Στη φωτογραφία, μια σκηνή που θυμίζει την εξέγερση στην πλατεία Τιενανμέν στο Πεκίνο.