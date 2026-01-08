Προσέξτε συμπατριώτες και συμπατριώτισσες. Προσέξτε αδελφοί στην Ελλάδα, γιατί και εσείς και εμείς θα πληρώσουμε για κάτι που (ανκαι το θέλουμε και το χρειαζόμαστε ως στρατηγικό έργο) δεν ξέρουμε αν θα γίνει, πότε θα γίνει και πόσα θα στοιχίσει. Το μόνο που είναι βέβαιο είναι πως θα πληρώσουμε ως Ελληνισμός. Ακόμα και αν δεν διασυνδεθούμε. Αν είναι λίγα, να τα πάρει το ποτάμι, αν είναι πολλά, πάρα πολλά;

Ανήμερα της φανέρωσης, λένε, του Αγίου Πνεύματος, η γαλλική Nexans εδέησε να μας πει επισήμως αυτό που έγραψε ο Φιλελεύθερος στις 9 Δεκεμβρίου 2025 και είχε επιχειρήσει να διαψεύσει ο εργολάβος, με… διεθνή ανακοίνωση: Αλλάζει, ναι, το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης της ηλεκτρικής διασύνδεσης Κύπρου – Ελλάδας και μοιραία αλλάζει και ο στόχος για τον χρόνο παράδοσης του έργου. Ο οποίος πλέον, παραμένει άγνωστος. Και αφού έκαναν την παραδοχή ανήμερα των Φώτων, ελπίζουμε τον προσδιορισμό του έτους… παράδοσης του έργου να μην τον κάνουν ανήμερα της Δευτέρας Παρουσίας.

ΑΛΛΑ, επιμένουν οι Γάλλοι, που μας πήραν ίσως για Αμερικανάκια: «Η Nexans εκτελεί το έργο σύμφωνα με τις συμβατικές της υποχρεώσεις και σύμφωνα με τα ορόσημα που έχουν καθοριστεί από το 2023».

Πώς γίνεται μια σοβαρή και ισχυρή εταιρεία, φίλης χώρας λέμε τώρα, να πιστεύει πως μπορούμε να δεχθούμε ότι συνεχίζει να εκτελεί το έργο σύμφωνα με τις συμβατικές της υποχρέωσεις, από την στιγμή που μας λέει γραπτώς και επισήμως ότι «ένας αναπρογραμματισμός δραστηριοτήτων βρίσκεται σε εξέλιξη με τον πελάτη της» και ότι «η Nexans συνεργάζεται στενά με τον πελάτη της για να αξιολογήσει τις καλύτερες διαθέσιμες επιλογές για ένα αναθεωρημένο χρονοδιάγραμμα εκτέλεσης».

Όταν δεσμεύτηκες, καλή μας Nexans, να παραδώσεις το έργο τέλη του 2029 και σήμερα μάς λες πως αυτό είναι αδύνατο και πως θα αλλάξουν τα χρονοδιαγράμματα, πώς ισχυρίζεσαι πως όλα βαίνουν καλώς και βάσει προγράμματος και σύμφωνα με το συμβόλαιο που υπέγραψες εσύ και ο ΑΔΜΗΕ. Ποιον νομίζετε πως κοροϊδεύετε; Τους μετόχους σας και τις χρηματιστηριακές αρχές μπορεί, εμάς, δύσκολο.

ΟΜΩΣ, προσέξτε συμπατριώτες και συμπατριώτισσες (δις). Προσέξτε αδελφοί στην Ελλάδα (δις επίσης), γιατί και εσείς και εμείς θα πληρώσουμε για κάτι που δεν ξέρουμε αν θα γίνει, πότε θα γίνει και πόσα θα στοιχίσει. Η Nexans είναι πλήρως καλυμμένη για την καθυστέρηση και την αλλαγή χρονοδιαγραμμάτων.

ΚΑΝΕΝΑΣ στην Κύπρο και την Ελλάδα, πλην του ΑΔΜΗΕ και κάποιων στην Κυβέρνηση Μητσοτάκη (στη δική μας Κυβέρνηση… μεσάνυχτα και κάτι) δεν γνωρίζουν τι λέει το ΤΕΛΙΚΟ συμβόλαιο του ελληνικού οργανισμού με τον Γάλλο εργολάβο ως προς τα χρονοδιαγράμματα και κυρίως ως προς τις αποζημιώσεις αν η Nexans μείνει με το καλώδιο στο χέρι.

Όποιος άλλος ξέρει τις ρήτρες αποζημίωσης, να μας τις πει και εμάς να μάθουμε. Όμως, δεν είναι η Nexans που καθυστερεί…

ΚΑΝΕΝΑΣ δεν ξέρει επακριβώς τι στο καλό συμφώνησαν και τι στο καλό αναθεώρησαν και ΞΑΝΑΣΥΜΦΩΝΗΣΑΝ (νέο συμβόλαιο) ο ΑΔΜΗΕ και η NEXANS πίσω από τις πλάτες μας, κρατώντας στο χέρι τις ρυθμιστικές αποφάσεις της ΡΑΕΚ και της ΡΑΑΕΥ οι οποίες δεσμεύουν τους καταναλωτές ρεύματος στην Κύπρο να πληρώσουν το 63% των δαπανών για τη διασύνδεση, όποτε κι αν γίνει, και τους καταναλωτές στην Ελλάδα κατά 37%.

Όταν η Κυπριακή Δημοκρατία ανέθεσε στον αμερικανικό νομικό οίκο Curtis κ.α. (μόνιμο συνεργάτη της Νομικής μας Υπηρεσίας και της Εισαγγελίας) να ψάξει αυτή την περίεργη και επικίνδυνη υπόθεση, μας απάντησαν με ένα πολυσέλιδο και ακριβοπληρωμένο έγγραφο, με το οποίο μάς τόνιζαν: ΜΑΚΡΙΑ ΑΠΟ ΑΥΤΟΥΣ. Μην μπείτε μέτοχοι στο έργο του GSI. Ευτυχώς δεν μπήκαμε. Αλλά, οι αποφάσεις της ΡΑΕΚ και της ΡΑΑΕΥ είναι εκεί, δημοσιευμένες και δεσμευτικές και προβλέπουν πως θα πληρώσουμε και το τελευταίο σεντ του κόστους, «κωλοκούμπαροι» και «καλαμαράδες», αν το έργο ναυαγήσει χωρίς ευθύνη του ΑΔΜΗΕ.

Οι Curtis μάς είπαν ακόμα κάτι, το οποίο οι δικοί μας -και οι Ελλαδίτες- άφησαν να περάσει ανεκμετάλλευτο: Μας είπαν πως πιστεύουν ότι ο ΑΔΜΗΕ δεν τους έδωσε να μελετήσουν το τελικό επίσημο συμβόλαιο. Σας λέει κάτι αυτό, αγαπητοί σε Κύπρο και Ελλάδα; ΔΕΝ ξέρουμε τι συμφώνησαν, δεν ξέρουμε γιατί η Nexans ισχυρίζεται πως συνεχίζει να εκτελεί κανονικά το συμβόλαιο, από τη στιγμή που ο ΑΔΜΗΕ επίσημα διά του προέδρου του έχει δηλώσει πως ΔΕΝ δόθηκε στους Γάλλους το Full Notice To Proceed, που προέβλεπε, μας είπαν, το αρχικό συμβόλαιο και επιπλέον ΣΤΑΜΑΤΗΣΕ ο ΑΔΜΗΕ να πληρώνει τη Nexans από τον Αύγουστο του 2025.

Να το εξηγήσει και αυτό η Nexans στους μετόχους της και στα Χρηματστήρια: Πώς εκτελεί «κανονικά» ένα συμβόλαιο για το οποίο δεν την πληρώνει κανένας;

Η κυπριακή πλευρά πιστεύει πως, με το Πλαίσιο Συμφωνίας που υπέγραψε η Κυβέρνηση μας με την Κυβέρνηση Μητσοτάκη το 2024, έχει καλύψει τα νώτα της και εκτέθηκε σε μέγιστη ζημιά 125 εκατ., μέσω της δέσμευσής της να πληρώνει 25 εκατ. τον χρόνο από το 2025 έως και το 2029, πριν το έργο παραδοθεί προς χρήση. Και πιστεύουν οι πανέξυπνοι ημεδαποί πως αν το έργο ναυαγήσει και ματαιωθεί, τα άλλα έξοδα θα τα φορτωθούν ο ΑΔΜΗΕ και η Ελλάδα, της οποίας ο ΑΔΜΗΕ είναι ο Διαχειριστής Μεταφοράς, με κρατική ιδιοκτησία 51%. Ντροπή σας και που το σκεφτήκατε.

Αλλού αυτά, συμπατριώτες κυβερνώντες: Δεν έχετε πληρώσει την πρώτη δόση των 25 εκατ. (2025) και δεν είστε πρόθυμοι να πληρώσετε τη δεύτερη δόση των άλλων 25 εκατ. (2026). Αφού λοιπόν δεν σεβαστήκατε εσείς το Πλαίσιο Συμφωνίας του ’24, γιατί να το σεβαστεί η ελληνική Κυβέρνηση;

Η Συμφωνία Πλαίσιο μπορεί, ίσως, να μας κάλυπτε ως Κύπριους για 125 εκατ., στην περίπτωση που το έργο δεν ολοκληρωνόταν, με ΕΥΘΥΝΗ ΤΟΥ ΑΔΜΗΕ. Αν δεν τα κατάφερνε δηλαδή ο ΑΔΜΗΕ (ή η Nexans). Από τη στιγμή που ο ΑΔΜΗΕ και η Nexans λένε πως μια χαρά (τρομάρα σας) φτιάχνουμε το καλώδιο, αλλά είστε εσείς που κωλοβαράτε και ζητάτε νέα επικαιροποιημένη μελέτη βιωσιμότητας και είστε ΕΣΕΙΣ που δεν μπορείτε να διασφαλίσετε την πραγματοποίηση ερευνών και την πόντιση καλωδίου επειδή φωνάζει η Τουρκία, τι νομίζετε αδελφοί εν Κύπρω και εν Ελλάδι πως θα συμβεί, αργά ή γρήγορα;

Υ.Γ. Αγαπητέ πρόεδρε της ΕΕ: Τι θα κάνουμε αν η Κομισιόν μάς ζητήσει πίσω τη χορηγία για το καλώδιο, όπως έκανε για το Βασιλικό;