ΒΙΝΤΕΟ, που αναρτήθηκε στον λογαριασμό της Emily Thompson, η οποία παρουσιάζεται ως ανεξάρτητη ερευνήτρια, παρουσιάζει τον πρώην υπουργό Γιώργο Λακκοτρύπη και τον διευθυντή του Γραφείου του Προέδρου, Χαράλαμπο Χαραλάμπους, να μιλούν με τρόπο που, όπως έχει αναφερθεί, «ομολογούν» διαφθορά και «παράνομη διακίνηση μετρητών» και «έκνομη χρηματοδότηση» της προεκλογικής Χριστοδουλίδη. Αυτοί είναι οι ισχυρισμοί. Είναι τα όσα έχουν παρουσιασθεί, μέσα από το βίντεο.

ΗΔΗ υπήρξε καταγγελία στην Αστυνομία από τον πρώην υπουργό, Γιώργο Λακκοτρύπη, για το βίντεο. Ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος, Κωνσταντίνος Λετυμπιώτης, στην πρώτη αντίδραση της κυβέρνησης χαρακτήρισε το βίντεο κακόβουλο και προϊόν μοντάζ. Όπως αναμενόταν, η εξέλιξη αυτή έχει προκαλέσει πολιτικό σεισμό και αναταράξεις. Αναμενόμενο και φυσιολογικό. Απασχολεί, όμως, και την κοινωνία, τους πολίτες.

ΕΙΝΑΙ σαφές πως ενόψει του γεγονότος ότι βρίσκονται σε εξέλιξη έρευνες της Αστυνομίας κι άλλων υπηρεσιών του κράτους και για το περιεχόμενο αλλά και για την γνησιότητα του βίντεο, οφείλουμε να είμαστε ιδιαίτερα προσεκτικοί. Να μην σπεύδουμε να εξάγουμε συμπεράσματα, που ενδεχομένως να μην ισχύουν.

ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ για μια σοβαρή υπόθεση και προφανώς οι πολίτες αναμένουν απαντήσεις για μια σειρά ζητήματα, που έχουν προκύψει και αναδεικνύονται. Κανείς δεν μπορεί να καταδικάζει κανένα. Αλλά απαντήσεις εκεί και όποτε μπορούν να δοθούν, θα πρέπει οι αρμόδιοι να δίνουν και να ενημερώνουν πλήρως τους πολίτες. Στο πλαίσιο της διαφάνειας. Στο πλαίσιο της δημοκρατίας. Οι πολίτες θέλουν απαντήσεις και πρέπει να υπάρξουν.

ΕΧΕΙ αναφερθεί από την πλευρά της κυβέρνησης, διά του Εκπροσώπου της και το εξής: «Βάσει περαιτέρω διερεύνησης και στοιχείων που έχουν ήδη συλλεγεί από την αρμόδια Υπηρεσία, εξετάζεται υπόθεση υβριδικής δραστηριότητας εναντίον της Κυπριακής Δημοκρατίας. Έχουν ενημερωθεί ο Γενικός Εισαγγελέας και ο Αρχηγός της Αστυνομίας».

ΑΥΤΗ είναι μια άλλη διάσταση, που είναι πολύ σοβαρή. Ειδικά σε μια περίοδο κατά την οποία η χώρα μας Προεδρεύει της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οι επιθέσεις είναι αναμενόμενες όπως και η υπονόμευση. Τέτοιες επιθέσεις και κινήσεις θα πρέπει να αντιμετωπίζονται αποτελεσματικά.

ΤΑ τελευταία 24ωρα την κοινωνία απασχολεί εντόνως τα όσα αναφέρονται στο βίντεο. Το θέμα απασχολεί και το κράτος, την κυβέρνηση. Οι πολίτες θέλουν το συντομότερο να ξεκαθαρίσει το ζήτημα τούτο. Προφανώς και θα πρέπει να γίνουν όλες οι απαιτούμενες έρευνες . Το ζητούμενο είναι να ολοκληρωθούν σύντομα για να ξεκαθαρίσει και το ζήτημα αυτό.