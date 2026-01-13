ΣΕ μια περίοδο γεωπολιτικής ρευστότητας, η θωράκιση της χώρας είναι μονόδρομος. Κι αυτό μπορεί να γίνει τόσο με την αναβάθμιση της αποτρεπτικής ικανότητας όσο και με τις συνεργασίες. Ειδικά για μικρά κράτη, όπως είναι η Κυπριακή Δημοκρατία, οι συνεργασίες είναι απαραίτητες. Κυρίως όταν αυτές έχουν στρατηγικό βάθος και λειτουργούν προς όφελος όλων των εμπλεκόμενων. Προς όφελος της χώρας μας.

ΣΕ ρεπορτάζ του «Φ», της περασμένης Κυριακής, έχει αναφερθεί πως προχωρά η συνεργασία στο πεδίο της ασφάλειας με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Έχει δε αναφερθεί πως τα επόμενα βήματα σ’ όλο το φάσμα της αμυντικής συνεργασίας ανάμεσα στις Ηνωμένες Πολιτείες και την Κυπριακή Δημοκρατία, καταγράφονται σε αμερικανικό σημείωμα, το περιεχόμενο του οποίου είναι αρκούντως αποκαλυπτικό.

ΟΠΩΣ συναφώς αναφέρονται στο αμερικανικό σημείωμα, η συνεργασία, μεταξύ άλλων, αφορά στις αμυντικές υποδομές, αμυντικό εξοπλισμό, στρατιωτική εκπαίδευση. Σημειώνεται δε πως όσον αφορά τις αμυντικές υποδομές, η έμφαση δίνεται στην αεροπορική βάση της Πάφου, τη ναυτική βάση στο Μαρί και την κατασκευή ελικοδρομίου αλλά και το ΚΕΝ Λάρνακας ως προς την κατασκευή εγκατάστασης πολλαπλών χρήσεων.

ΑΠΟ τα όσα αναφέρονται στο σημείωμα είναι σαφές πως η συνεργασία έχει πλέον εισέλθει στα βαθιά. Έχει διαμορφωθεί και συμφωνηθεί ένα πλαίσιο, το οποίο προχωρά σε υλοποίηση, στη βάση ενός προγραμματισμού. Περνά, δηλαδή, από τις εξαγγελίες, τα όσα συμφωνήθηκαν σε διμερές επίπεδο, στο διά ταύτα. Στην υλοποίηση μιας συνεργασίας, που έχει προφανώς διαμορφωθεί για να εξυπηρετεί και τις δυο πλευρές.

ΟΠΩΣ συναφώς αναφέρεται σε αυτό το νέο γεωπολιτικό περιβάλλον, τη ρευστότητα που χαρακτηρίζει το διεθνές γίγνεσθαι, η Κύπρος αναδεικνύεται ως ένα στρατηγικό πλεονέκτημα για τις ΗΠΑ, καθώς για την αμερικανική πλευρά είναι μια περιοχή με τεράστια πρακτική αξία χωρίς ουσιαστικό κόστος. Η Κυπριακή Δημοκρατία έχει γεωγραφική γειτνίαση αλλά και πρόσβαση στη Μέση Ανατολή. Κι αυτό είναι σημαντικό για τρίτα κράτη.

ΑΠΟ αυτή τη συνεργασία θα πρέπει προφανώς να έχουμε κέρδη και πολλά οφέλη. Αυτό ενδιαφέρει την Κύπρο. Παράλληλα, είναι σαφές πως αυτή δεν μπορεί να είναι και η μόνη συνεργασία που θα έχουμε. Θα πρέπει να υπάρχει ένας πλουραλισμός στις συνεργασίες. Είμαστε, άλλωστε, κράτος-μέλος της Ε.Ε. και έχουμε παράλληλα σχέσεις και με κράτη της περιοχής. Σχέσεις, που έχουμε εμβαθύνει και ενισχύσει.