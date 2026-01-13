Η Φιλίππα Καρσερά, υπό το βάρος της πίεσης που προκάλεσε το videogate, αποχώρησε από την ηγεσία του Φορέα Κοινωνικής Στήριξης. Ο Χαράλαμπος Χαραλάμπους, υπό το βάρος της πίεσης που προκάλεσε το videogate, παραιτήθηκε από το θέση του διευθυντή του γραφείου του Προέδρου. Ο Φορέας Κοινωνικής Στήριξης, υπό το βάρος της πίεσης που προκάλεσε το videogate, φαίνεται να οδεύει προς κατάργηση, όπως ανέφερε χθες ο Νίκος Χριστοδουλίδης.

Χρειάζεται, όμως, να γίνουν πολλά ακόμη μέχρις ότου χυθεί άπλετο φως στο σκάνδαλο το οποίο προκάλεσε κρίση στην Κυβέρνηση. Μέσα σε όλο το αυτό το συγκλονισμό που έχει προκληθεί, υπάρχει ένα κεντρικό πρόσωπο, στο οποίο οφείλουν να εστιάσουν με μέγιστη προσοχή οι Αρχές: Γιώργος Λακκοτρύπης.

Πρόκειται για εκείνον ο οποίος, εκ της θέσεως του υπουργού Ενέργειας στην προηγούμενη κυβέρνηση, διαχειρίστηκε τα έργα στο Βασιλικό. Εκείνα τα οποία ακόμη να ολοκληρωθούν. Εκείνα για τα οποία η ΕΕ απαίτησε και της επιστρέψαμε 67 εκατ. ευρώ της επιχορήγησής της για το συγκεκριμένο έργο.

Αν μέχρι σήμερα, κατά προκλητικό τρόπο, οι Αρχές δεν έχουν ξεψαχνίσει εις βάθος όσα τραγικά συνέβησαν επί εκείνου του έργου το οποίο ρεζιλεύει (κι αυτό) την Κύπρο, στην περίπτωση του περιβόητου βίντεο είναι υποχρεωμένες να το πράξουν.

Ο Γιώργος Λακκοτρύπης, ο οποίος διαφημίζει στο βίντεο τη σχέση του με τον Νίκο Χριστοδουλίδη, είναι εκείνος που δίδει τη σοβαρότερη διάσταση στο σκάνδαλο. Αφού εμφανίζεται ως ο άνθρωπος ο οποίος, σύμφωνα με όσα ακούγονται στο βίντεο έστω και με τη συρραφή, έβρισκε επενδυτές και τους έπαιρνε στο Προεδρικό. Μάλιστα, σε κάποιο σημείο με αναφορές για οικονομικά ανταλλάγματα.

Πρόκειται, δηλαδή, για κλασσική περίπτωση λόμπινγκ (διαφάνεια στις διαδικασίες λήψης δημόσιων αποφάσεων). Αξίζει, λοιπόν, καταρχάς να δούμε τι ακριβώς προβλέπει ο σχετικός νόμος.

Ο νόμος περί λόμπινγκ στην Κύπρο, γνωστός ως «Ο περί της Διαφάνειας στις Διαδικασίες Λήψης Δημόσιων Αποφάσεων και Συναφών Θεμάτων Νόμος του 2022 (Ν. 20(Ι)/2022)», θεσπίζει πλαίσιο για την διαφάνεια και την ηθική της δραστηριότητας, απαιτώντας την εγγραφή και δημοσιοποίηση των λομπιστών, αλλά και ορίζει τις εξαιρέσεις από τον ορισμό του λόμπινγκ, όπως οι τυχαίες συναντήσεις και οι επαφές για την εξωτερική πολιτική.

Βασικές προβλέψεις του νόμου: Ρύθμιση και εποπτεία – Θεσπίζει κανόνες για τους επαγγελματίες του λόμπινγκ, επιδιώκοντας να διασφαλίσει την ακεραιότητα των δημόσιων αποφάσεων.

Μητρώο Λομπιστών: Οι λομπίστες πρέπει να εγγράφονται σε ένα δημόσιο μητρώο, γνωστοποιώντας ποιους εκπροσωπούν και ποια θέματα προωθούν.

Διαφάνεια επαφών: Οι επαφές τους με αξιωματούχους και φορείς πρέπει να είναι διαφανείς και καταγεγραμμένες, συνήθως μέσω δήλωσης των συναντήσεων.

Απαγορεύσεις και περιορισμοί: Ορίζονται όρια για τις δωρεές και τις παροχές προς αξιωματούχους.

Ο νόμος καθορίζει και τι ΔΕΝ θεωρείται λόμπινγκ (εξαιρέσεις): Επαφές στα πλαίσια κοινοβουλευτικών συζητήσεων. Δημόσιες διαβουλεύσεις. Επαφές για θέματα εξωτερικής πολιτικής και άμυνας. Τυχαίες κοινωνικές συναντήσεις. Είναι ευδιάκριτο πως οι επαφές Λακκοτρύπη, ουδόλως, εμπίπτουν σε αυτές τις εξαιρέσεις.

Είναι άκρως σημαντικό να επισημανθεί ότι ο νόμος αυτός εντάσσεται σε μια ευρύτερη προσπάθεια για καταπολέμηση της διαφθοράς και ενίσχυση της εμπιστοσύνης προς τους δημόσιους θεσμούς, ρυθμίζοντας μια δραστηριότητα που μπορεί να επηρεάσει τη διαμόρφωση πολιτικής.

Γιατί εστιάζουμε ειδικά στον Γιώργο Λακκοτρύπη σε σχέση με το λόμπινγκ; Επειδή ο νόμος προβλέπει ότι οι λομπίστες πρέπει να εγγράφονται στο Μητρώο Λομπιστών (που εποπτεύεται από την Ανεξάρτητη Αρχή κατά της Διαφθοράς). Δηλώνουν ποιον εκπροσωπούν, ποιοι είναι οι στόχοι τους και ποιοι οι πόροι τους. Οι συναντήσεις τους καταγράφονται, ώστε να είναι διαφανείς οι επαφές με αξιωματούχους.

Ε, λοιπόν, ο Γιώργος Λακκοτρύπης δεν φαίνεται να είναι εγγεγραμμένος (τουλάχιστον ως φυσικό πρόσωπο) στο Μητρώο Λομπιστών το οποίο είναι αναρτημένο στην ιστοσελίδα της Αρχής κατά της Διαφθοράς και περιλαμβάνει 256 φυσικά και νομικά πρόσωπα.

Από εδώ πρέπει να αρχίσει η έρευνα των Αρχών. Και είναι πολύ απλό για την Αρχή κατά της Διαφθοράς να διαπιστώσει αν είναι εγγεγραμμένος ή όχι. Αρκεί να ελέγξει το μητρώο της. Από εκεί και πέρα, η Αστυνομία οφείλει να ξεψαχνίσει την περίπτωση Λακκοτρύπη. Για κάθε λεπτομέρεια των επαφών του.

Μπορεί κάποιοι ξένοι να βρήκαν την ευκαιρία κατασκευάζοντας το περιβόητο βίντεο να πλήξουν την Κύπρο. Όμως, η συμπεριφορά κάποιων τους πρόσφερε τα όπλα. Και αυτοί πρέπει να τιμωρηθούν.