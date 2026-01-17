Η ΚΟΙΝΗ σύνοδος Κολεγίου Επιτρόπων και Υπουργικού Συμβουλίου της Κυπριακής Δημοκρατίας, που πραγματοποιήθηκε την περασμένη Πέμπτη στη Λεμεσό, καθόρισε τις κατευθυντήριες γραμμές πάνω στις οποίες θα συμπλεύσουν από κοινού τα δύο Σώματα το πρώτο εξάμηνο του 2026.

ΚΑΘΟΡΙΣΘΗΚΕ εν πολλοίς το πλαίσιο μέσα στο οποίο θα κινηθεί η κυπριακή Προεδρία του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης στη διάρκεια της εξάμηνης θητείας, που ολοκληρώνεται στο τέλος Ιουνίου. Ένα πλαίσιο που θα προχωρήσει και θα υλοποιηθεί σε συνεργασία με την Κομισιόν.

ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ, όπως συναφώς αναφέρθηκε, για τέσσερις άξονες, δράσεις, που αφορούν την ασφάλεια/ άμυνα της Ένωσης, την ανταγωνιστικότητα, το διεθνή ρόλο της Ε.Ε., την κοινωνική συνοχή και προστασία των ευρωπαϊκών αξιών, «δεδομένου ότι η οικονομική πρόοδος πρέπει να συνοδεύεται από κοινωνική δικαιοσύνη».

Ο ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ μεταξύ της εκάστοτε Προεδρίας και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής επιβάλλεται να γίνεται καθώς μέσω αυτού μπορεί να διασφαλισθεί με περισσότερη σιγουριά η επιτυχία του εγχειρήματος. Για να προχωρήσουν οι σχεδιασμοί και οι συλλογικές αποφάσεις, προς όφελος ολόκληρου του αποτελέσματος. Να προχωρήσει στη βάση του προγραμματισμού, των υποχρεώσεων, αλλά και για να είναι έτοιμη η Ε.Ε. για οτιδήποτε ενδεχομένως προκύψει στη διάρκεια της εξάμηνης κυπριακής Προεδρίας. Ιδιαίτερα όταν διανύουμε μια περίοδο γεωπολιτικής ρευστότητας.

ΕΙΝΑΙ προφανές πως η παρουσία του Κολεγίου Επιτρόπων λειτουργεί ενισχυτικά στην εκάστοτε Προεδρία. Η Κυπριακή Δημοκρατία αξιοποίησε αυτή την παρουσία για να προχωρήσει και να διανύσει τη θητεία της δημιουργικά και αποτελεσματικά. Άλλωστε η Επιτροπή, οι Επίτροποι, αποτελούν πάντα το βασικό στήριγμα των κρατών που προεδρεύουν του Συμβουλίου της Ε.Ε.

ΣΤΗ διάρκεια της παρουσίας της Προέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, της κυρίας Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, έγινε αναφορά και στο Περιφερειακό Κέντρο Πυρόσβεσης που θα δημιουργηθεί από την Ε.Ε. στην Κύπρο. Όπως συναφώς αναφέρθηκε από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας το Κέντρο Πυρόσβεσης θα έχει ως έδρα του την Πάφο και συγκεκριμένα θα βρίσκεται δίπλα από την αεροπορική βάση «Ανδρέας Παπανδρέου». Και όπως προκύπτει από τα όσα αναφέρθηκαν, στόχος είναι να γίνει τούτο στη διάρκεια της κυπριακής Προεδρίας. Μέχρι, δηλαδή, το καλοκαίρι, περίοδο κατά την οποία υπάρχει αυξημένος κίνδυνος να ξεσπάσουν πυρκαγιές. Η λειτουργία του Κέντρου είναι σημαντική για την Κύπρο και η χρησιμότητά του ενισχύει τόσο το κράτος μας όσο και τα κράτη της περιοχής.