3ος Πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας, ο Γιώργος Βασιλείου εγκαταλείπει σήμερα τα εγκόσμια. Ήταν και οραματιστής, και πραγματιστής, πλήρης ημερών.

> Χωρίς μεγαλοστομίες και υποσχέσεις, ήταν ίσως ο μόνος, μαζί με τον Γλαύκο Κληρίδη, που πίστευε ότι μια λύση του Κυπριακού ήταν εφικτή. Η γυναίκα της ζωής του, Ανδρούλλα Βασιλείου, είπε ότι ο άνδρας της «έφυγε με τον πόνο ότι δεν επανένωσε τη χώρα μας»

7 θάνατοι καταγράφηκαν μέχρι χθες στην Κύπρο από την εποχική γρίππη, που θερίζει κυριολεκτικά όλες τις χώρες. Στην Ελλάδα , ενώ βρισκόμαστε στην 2η εβδομάδα της επιδημίας, έχουμε 8 θανάτους.

> Οι γιατροί λένε ότι θα κρατήσει μέχρι τα τέλη Μαρτίου, πιθανώς και έως τις αρχές Απριλίου.

130 οικόπεδα, κομμάτια γης και κάμποσα υποστατικά, αποφασίστηκε από την Υπηρεσία Διαχείρισης Τουρκοκυπριακών Περιουσιών να διατεθούν με πλειοδοτικό διαγωνισμό, δηλαδή, σε όποιον προσφέρει υψηλότερο ενοίκιο.

> Η περίοδος ισχύος της μίσθωσης για κάθε ακίνητο, υποστατικό/ ανοικτό χώρο που προσφέρεται, θα είναι διάρκειας επτά χρόνων, με έναρξη από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης και παράδοσης του υποστατικού/ ανοικτού χώρου στον επιτυχόντα πλειοδότη.

3.500 περίπου ήταν μέχρι το μεσημέρι της Παρασκευής ο αριθμός των διαδηλωτών κατά του θεοκρατικού καθεστώτος του Ιράν που σκοτώθηκαν, όπως ανακοίνωσε η Μη Κυβερνητική Οργάνωση (ΜΚΟ) Iran Human Rights.

> Οι συλλήψεις, που κατά κανόνα καταλήγουν σε εκτέλεση, έχουν ξεπεράσει τις 10.000.

36 χρόνια κυβερνά τη χώρα ο αγιατολλάχ Χαμενεϊ. Ο οποίος δεν χάνει την ευκαιρία να διαδίδει παντού ότι είναι απευθείας απόγονος του Μωάμεθ.

> Όπως λέει και ο συνάδελφός μου Σταμάτης Ζαχαρού από την Athens Voice, στη Δύση, πάντως, σε όσους παριστάνουν τους Ναπολέοντες, τους φοράμε μια ειδική, λευκή στολή.

56.000 άνθρωποι αποτελούν τον πληθυσμό της Γροιλανδίας, την οποία θέλει να προσαρτήσει ο Ντόναλντ Τραμπ.

> Δεν είναι μόνος, όμως. Υπάρχουν και άλλοι δύο υποψήφιοι που διεκδικούν το «φιλέτο». Είναι, προφανώς, η Ρωσία και η Κίνα.

4,7 εκατομμύρια λογαριασμοί κοινωνικής δικτύωσης στην Αυστραλία που ανήκαν σε έφηβους απενεργοποιήθηκαν μετά την έναρξη ισχύος μιας πρώτης απαγόρευσης στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για χρήστες κάτω των 16 ετών στις 10 Δεκεμβρίου πέρυσι.

> Παρ’ όλα αυτά, πολλοί έφηβοι δήλωσαν ότι κατάφεραν να παρακάμψουν την απαγόρευση λέγοντας ψέματα για την ηλικία τους. Αλλοίμονο…

33.000 αναφορές για προβλήματα διακομιστή μεταξύ πάνω από 146 εκατομμυρίων πελατών, χθες σε περιοχές των βορειοανατολικών ΗΠΑ, προκαλώντας χάος και διαμαρτυρίες. σχεδόν διακοπή.

> Η εταιρεία τηλεπικοινωνιών, η Verizon, έχει έκτοτε επιλύσει το πρόβλημα, αλλά δεν έχει ακόμη δώσει εξηγήσεις για τη διακοπή.

2 εκατομμύρια Ουκρανοί αποφεύγουν τη στράτευση και άλλοι 200.000 από τους ενεργούς στρατιώτες της απουσιάζουν χωρίς άδεια, δήλωσε ο υπουργός Άμυνας της χώρας, Μιχαήλ Φεντόροφ.

> Στην Ουκρανία, όλοι οι άνδρες ηλικίας 18 έως 60 ετών υποχρεούνται να εγγραφούν στον στρατό και όλοι όσοι είναι ηλικίας 25 έως 60 ετών υπόκεινται σε επιστράτευση.