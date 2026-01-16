Επτά θάνατοι νοσηλευόμενων ασθενών με εργαστηριακά επιβεβαιωμένη γρίπη έχουν καταγραφεί από την αρχή της τρέχουσας επιδημικής περιόδου, δήλωσε η Αναπληρώτρια Γενική Διευθύντρια του Υπουργείου Υγείας, Δρ. Ελισάβετ Κωνσταντίνου, η οποία ανέφερε ότι την Παρασκευή πραγματοποιήθηκε έκτακτη σύσκεψη στο Υπουργείο, με στόχο τον καλύτερο συντονισμό των ενεργειών, για την αντιμετώπιση της έξαρσης των εποχικών λοιμώξεων.

Ερωτηθείσα σχετικά, η Αναπληρώτρια Γενική Διευθύντρια του Υπουργείου Υγείας ανέφερε ότι βάσει των δεδομένων της Μονάδας Επιδημιολογικής Επιτήρησης και Ελέγχου των Λοιμωδών Νοσημάτων οι επτά θάνατοι αφορούν ηλικιωμένα άτομα, τα οποία νοσηλεύτηκαν σε νοσηλευτήρια του δικτύου επιτήρησης από τον Δεκέμβριο μέχρι σήμερα, με τους περισσότερους να παρουσιάζουν συννοσηρότητες.

Όπως σημείωσε, συνολικά 98 περιστατικά γρίπης χρειάστηκαν νοσηλεία, εκ των οποίων τα 85 σε κρατικά νοσοκομεία του ΟΚΥπΥ και τα 13 σε ιδιωτικά νοσηλευτήρια.

Σύμφωνα με την Δρ. Κωνσταντίνου, από αυτά τα περιστατικά τα 39 επιβεβαιώθηκαν με μοριακή εργαστηριακή διάγνωση, ενώ τα υπόλοιπα 59 με τεστ ταχείας ανίχνευσης αντιγόνου.

Συντονισμός ενεργειών των εμπλεκόμενων φορέων

Σε σχέση με την αυξημένη πίεση που δέχονται τα νοσηλευτήρια τις τελευταίες ημέρες και την έλλειψη διαθέσιμων κλινών, η Δρ. Κωνσταντίνου είπε στο ΚΥΠΕ ότι πραγματοποιήθηκε σήμερα, Παρασκευή, σύσκεψη στο Υπουργείο Υγείας υπό την προεδρία της ίδιας και με τη συμμετοχή όλων των εμπλεκόμενων φορέων, με στόχο τον καλύτερο συντονισμό των ενεργειών για την αντιμετώπιση της έξαρσης των εποχικών λοιμώξεων.

Σημείωσε ότι κατά τη σύσκεψη συζητήθηκαν ζητήματα που αφορούν τη διαχείριση των ασθενών που χρειάζονται νοσηλεία, μέσα από τη συνεργασία δημόσιου και ιδιωτικού τομέα.

Στη σύσκεψη συμμετείχαν εκπρόσωποι του ΟΚΥπΥ, του ΟΑΥ και των ιδιωτικών νοσηλευτηρίων.

Απαντώντας σε σχετική ερώτηση, η Δρ. Κωνσταντίνου είπε ότι ο μηχανισμός υγείας είναι «επαρκώς προετοιμασμένος» και ότι το Υπουργείο Υγείας έχει προβεί στις απαραίτητες προετοιμασίες, με βασικό πυλώνα τον εμβολιασμό.

Έκκληση για τήρηση μέτρων προστασίας

Παράλληλα, με την αυξημένη δραστηριότητα της εποχικής γρίπης, η Δρ. Κωνσταντίνου απευθύνει έκκληση προς τους πολίτες να τηρούν βασικά μέτρα ατομικής προστασίας, ιδιαίτερα όσοι ανήκουν σε ευπαθείς ομάδες, τονίζοντας τη σημασία της προσωπικής φροντίδας και της πρόληψης.

«Λόγω της αυξημένης δραστηριότητας της εποχικής γρίπης, το Υπουργείο Υγείας υπενθυμίζει στο κοινό τα ατομικά μέτρα προστασίας που πρέπει να λαμβάνονται», ανέφερε, εξηγώντας ότι η καλή υγιεινή, η χρήση μάσκας σε κλειστούς χώρους και η αποφυγή επαφής με άτομα που παρουσιάζουν συμπτώματα είναι καθοριστικής σημασίας για τον περιορισμό της διασποράς.

Σύμφωνα με την ίδια, οι πολίτες καλούνται να πλένουν συχνά τα χέρια τους με σαπούνι και νερό ή αλκοολούχο διάλυμα, να καλύπτουν τη μύτη και το στόμα με τον αγκώνα ή χαρτομάντηλο κατά τον βήχα ή το φτέρνισμα, να αποφεύγουν να αγγίζουν τα μάτια, τη μύτη και το στόμα τους και να διασφαλίζουν τον επαρκή αερισμό των κλειστών χώρων.

Πρόσθεσε ότι σημαντικά μέτρα αποτελούν, επίσης, η συχνή απολύμανση επιφανειών που αγγίζονται συχνά, όπως πόμολα, πάγκοι και τηλέφωνα, καθώς και η χρήση μάσκας κατά τις επισκέψεις σε νοσοκομεία ή στέγες ευγηρίας.

Εξάλλου, σε περίπτωση εμφάνισης συμπτωμάτων, όπως πυρετός, βήχας, δυσχέρεια στην αναπνοή, ρινική καταρροή ή πονόλαιμος, η Δρ. Κωνσταντίνου συνέστησε αυτοπεριορισμό, χρήση μάσκας κατά την επαφή με άλλους, διενέργεια τεστ ταχείας ανίχνευσης ή PCR και άμεση επικοινωνία με τον προσωπικό ιατρό για αξιολόγηση και ενδεχόμενη έναρξη αντιιικής αγωγής.

Η Αναπληρώτρια Γενική Διευθύντρια του Υπουργείου Υγείας υπογράμμισε ότι «ο εμβολιασμός κατά της γρίπης, ιδιαίτερα για τις ομάδες αυξημένου κινδύνου, παραμένει το αποτελεσματικότερο μέτρο πρόληψης έναντι σοβαρής νόσησης».

