Η ΚΥΠΡΙΑΚΗ Δημοκρατία έχει δηλώσει εξαρχής ότι θα λειτουργήσει θεσμικά κατά τη διάρκεια της Προεδρία της στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Και τούτο αναφέρθηκε εγκαίρως, πριν την έναρξη της Προεδρίας, θέλοντας η Λευκωσία να επισημάνει ότι θα εργασθεί θέτοντας πάνω από όλα το συλλογικό ευρωπαϊκό συμφέρον.

ΣΤΟ πλαίσιο αυτό ακολουθεί τις πρακτικές που υιοθετούνται από τις εκάστοτε Προεδρίες της Ένωσης και σε ό,τι αφορά τη συμμετοχή σε άτυπες συνόδους υποψηφίων για ένταξη κρατών. Τούτο σημαίνει πως η Κυπριακή Δημοκρατία θα προσκαλούσε και την κατοχική δύναμη. Και τούτο έπραξε. Για την ακρίβεια, μέσω τρίτων, βολιδοσκοπήθηκε η Άγκυρα κατά πόσο θα ανταποκρινόταν σε περίπτωση που η Προεδρία της Ε.Ε. την προσκαλούσε για να συμμετάσχει, διά αξιωματούχου της, στο άτυπο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, που θα πραγματοποιηθεί τον Απρίλιο στην Κύπρο.

ΣΥΜΦΩΝΑ με τα όσα ανέφερε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Νίκος Χριστοδουλίδης, η Τουρκία δεν φαίνεται να είναι θετική σε ενδεχόμενη πρόσκλησή της. Ο Πρόεδρος σημείωσε ότι η Λευκωσία θα συνεχίσει τις προσπάθειες.

ΤΙ δείχνει η στάση αυτή της Άγκυρας; Καταρχήν αναμενόταν ότι θα απέρριπτε πρόσκληση, που θα προερχόταν από την κυπριακή Προεδρία. Κι αυτό γιατί εξακολουθεί να την χαρακτηρίζει «εκλιπούσα». Χαρακτηρίζει «εκλιπούσα» την Κυπριακή Δημοκρατία, η οποία όχι μόνο Προεδρεύει της Ευρωπαϊκής Ένωσης αυτό το εξάμηνο, αλλά ο ρόλος της στην περιοχή αναγνωρίζεται από όλους πλην της ίδιας.

ΕΙΝΑΙ προφανές πως η Άγκυρα θα πρέπει ξεκαθαρίσει κατά πόσο θέλει πραγματικά να προχωρήσει η ενταξιακή της πορεία. Στην περίπτωση που θέλει να προχωρήσει, όπως συχνά δηλώνουν αξιωματούχοι της, τότε δεν μπορεί να αγνοεί ένα κράτος-μέλος. Δεν είναι 26 τα κράτη-μέλη της Ένωσης αλλά 27.

Η συμπεριφορά της Άγκυρας παραπέμπει σε μια αρνητική στάση, που την απομακρύνει από την Ε.Ε. Προφανώς και υπάρχουν κι άλλα ζητήματα, τα οποία την κρατούν μακριά, αλλά στην περίπτωση της Κύπρου, η Τουρκία… πυροβολεί τα πόδια της. Η Λευκωσία, που θα μπορούσε να είναι και δικαιολογημένη λόγω της συνεχιζόμενης κατοχής εδαφών της από την Τουρκία να μην την προσκαλέσει, λειτούργησε θεσμικά. Θέλησε να δημιουργήσει θετικές εξελίξεις και στα ευρωτουρκικά ευελπιστώντας ότι αυτό θα βοηθήσει και το Κυπριακό.

Η ΤΟΥΡΚΙΑ απέρριψε όχι μόνο την πρόσκληση αλλά και τις όποιες εξελίξεις στα ευρωτουρκικά.