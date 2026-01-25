Παρά τις περί του αντιθέτου πληροφορίες, απέτυχε η εκστρατεία δυσφήμισης του Προέδρου της Κυπριακής Δημοκρατίας Νίκου Χριστοδουλίδη, στο εξωτερικό και ειδικά στις Βρυξέλλες. Η εκστρατεία ξεκίνησε αμέσως μετά την δημοσιοποίηση του γνωστού (ρωσικού) βίντεο, από τη γνωστή ως κυπριακή «κλίκα» των Αθηνών.

Μάς άφησε την εντύπωση ότι γνώριζε για την υβριδική επίθεση καθώς έδειξε να είναι έτοιμη από καιρό. Έδρασε μέσα σε μερικά λεπτά, πρώτα κινητοποιώντας τα ελληνικά μέσα ενημέρωσης, κάποια εκ των οποίων «τσίμπησαν» και παρουσίασαν ως «τελειωμένο» το Νίκο Χριστοδουλίδη. Αμέσως μετά τα νέα έφτασαν στη βελγική πρωτεύουσα και σε διεθνή ΜΜΕ.

Η υποδοχή στον Κύπριο Πρόεδρο από τους ομολόγους του στους Βρυξέλλες και από τη συντριπτική πλειοψηφία των ευρωβουλευτών στο Στρασβούργο έδειξε ότι οι υβριδικές επιθέσεις εντοπίζονται εύκολα, και στο εξωτερικό τουλάχιστον ξέρουν και να τις αντιμετωπίζουν ανάλογα, όπως ακριβώς είναι: Άθλια επίθεση εναντίον των κρατών.

Το βίντεο είναι κατασκευασμένο χωρίς αμφιβολία. Το καταλαβαίνει κανείς με την πρώτη ματιά. Την ίδια στιγμή, ειπώθηκαν κάποια πράγματα από τον συνεργάτη του Προέδρου, τον πρώην υπουργό Ενέργειας και τον νεαρό επιχειρηματία, που είναι προβληματικά. Και ο λόγος είναι ότι άφηναν να εννοηθεί ότι η διαφθορά κυριαρχεί και με την σημερινή κυβέρνηση, κάτι που δεν επιβεβαιώνεται με στοιχεία. Διότι αν υπάρχουν αποδείξεις και τα κόμματα που κατηγορούν τον κ. Χριστοδουλίδη δεν τα παρουσιάζουν είναι πράξη κολάσιμη. Έχουν; Αν η απάντηση είναι θετική, τότε πρέπει να τα δημοσιοποιήσουν. Αν δεν έχουν, τότε πρέπει να σιωπήσουν. Καθαρές κουβέντες…

Θυμάμαι όταν αποκαλύφθηκε ότι ο γνωστός Ανδρέας Βγενόπουλος, στον οποίο οφείλεται σε μεγάλο βαθμό η κατάρρευση της κυπριακής οικονομίας, αγόραζε κυπριακά κόμματα αλλά και μεμονωμένους πολιτικούς, το ένοχο πολιτικό σύστημα αντέδρασε εναντίον όσων εξ ημών καλούσαμε για εκκαθάριση των διεφθαρμένων.

Ήμουν στην ομάδα των πολύ λίγων δημοσιογράφων που δεν είχαμε καθόλου σχέσεις με τον Βγενόπουλο, και οι οποίοι -επειδή τα γραπτά μένουν- αμφισβητήσαμε και τον δήθεν πλούτο του. Μέσα από αυτή τη στήλη τον καλέσαμε επανειλημμένα να πει την αλήθεια και να παρουσιάσει τις αποδείξεις, ιδιαίτερα για το «κομουνιστικό» ΑΚΕΛ και τον δεξιό Δημοκρατικό Συναγερμό (ΔΗΣΥ). Αρνήθηκε. Μέχρι που κυριολεκτικά από το πουθενά, μου τηλεφώνησε και με κάλεσε για να μου δείξει τις αποδείξεις, όπως και έπραξε μπροστά και σε γνωστό οικονομικό δημοσιογράφο των Αθηνών.

Δυστυχώς έφυγε όπως …έφυγε -τόσο ξαφνικά(!)- που δεν υλοποίησε την υπόσχεση του να δημοσιοποιήσει όλα τα στοιχεία για το διεφθαρμένο πολιτικό και οικονομικό σύστημα της νήσου. Αλλά σε ότι αφορά το ΑΚΕΛ και τον ΔΗΣΥ, παρά τις έωλες δικαιολογίες τους, είναι γνωστό ότι δέχθηκαν χρήματα από τον άνθρωπο που κατέστρεψε το τραπεζικό σύστημα στην Κύπρο. Εδώ είμαστε αναγκασμένοι να σημειώσουμε ότι τον στήριξαν πολλοί παράγοντες στο νησί, πολιτικοί, επιχειρηματίες, τραπεζίτες και δυστυχώς και άτομα από το δημοσιογραφικό σινάφι.

Το να κατηγορούμε χωρίς στοιχεία είναι μη παραδεκτή πράξη. Ειδικά, το να κατηγορούν αυτοί που έχουν αποδεδειγμένα λερωμένη τη φωλιά τους, όπως οι ηγεσίες του ΑΚΕΛ και του ΔΗΣΥ, είναι πολιτικό «έγκλημα».

Τούτων λεχθέντων, πρέπει να περιμένουμε το πόρισμα των χωρών που ανέλαβαν να βοηθήσουν την Κυπριακή Δημοκρατία να ξεδιαλύνει το μυστήριο του (ρωσικού) βίντεο. Απ’ εκεί και πέρα, οι πρωταγωνιστές στο βίντεο, πρέπει να δώσουν πειστικές εξηγήσεις. Διότι αν έχουν ίχνος αλήθειας οι κουβέντες τους, προσωπικά με ενοχλεί στον απίστευτο βαθμό. Το πρόβλημα είναι γνωστό στην Κύπρο. Κάθεσαι στο καφενείο οποιουδήποτε χωριού και ακούς φυσικά κουβέντες του …καφενέ: ότι όλοι γνωρίζουν όλους στο Προεδρικό και στα υπουργεία και μάλιστα τους συμβουλεύουν πως να κυβερνήσουν. Αλλά προσφέρονται και να μιλήσουν για προσλήψεις και οικονομικές συναλλαγές.

Αυτό που έχει σημασία είναι ότι δεν επηρεάστηκε η κυπριακή Προεδρία της Ε.Ε. που ήταν ο στόχος των κατασκευαστών του βίντεο. Ούτε καταστράφηκε η φήμη του Προέδρου, όπως επιδίωξαν τα κόμματα της κυπριακής αντιπολίτευσης. Ο Νίκος Χριστοδουλίδης δεν είναι ένας διεφθαρμένος πολιτικός. Και όπως είπε και ο ίδιος, όποιος έχει στοιχεία να τα παρουσιάσει.

Στη Μόσχα δεν μπορούν να χωνέψουν ότι έχασαν την Κύπρο. Πουλούσε την υποστήριξη της στο Συμβούλιο Ασφαλείας των Ηνωμένων Πολιτειών, αναγκάζοντας την Λευκωσία να παρανομεί ασύστολα και να ξεπλένει δισεκατομμύρια παράνομου χρήματος των Ρώσων ολιγαρχών-φίλων του Βλαδίμηρου, αλλά και της οικογένειας του. Η Κύπρος είχε καταντήσει ένα απέραντο πλυντήριο. Την ίδια στιγμή τα ρωσικά πολεμικά πλοία είχαν το δικαίωμα να χρησιμοποιούν δωρεάν όλα τα κυπριακά λιμάνια, ακόμα και την περίοδο κατά την οποία η Ρωσία εξελίχθηκε σε σύμμαχο της Τουρκίας.

Η Ρωσία δεν δέχθηκε ποτέ την στροφή που έκανε ο Νίκος Χριστοδουλίδης προς τις ΗΠΑ. Όμως, ήταν μία συνειδητή απόφαση που ανέδειξε στρατηγικά την Κύπρο και την κατέστησε, μαζί με την Ελλάδα, σημαντικό σύμμαχο της Δύσης. Η τελευταία ψηφοφορία στην Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων της Βουλής για την προώθηση του Οικονομικού Διάδρομου Ινδίας-Μέσης Ανατολής-Ευρώπης (IMEC), αναδεικνύει τη σημαντικότητα της Κύπρου ως «αβύθιστου αεροπλανοφόρου» στη Μεσόγειο…